Как видится мне, Дурова можно освободить только в результате обмена. Беда в том, что во-первых во Франции нет никого, кто был бы сопоставим по значимости и влиянию с Дуровым, даже если выкрасть Макрона. Во-вторых сама Франция абсолютно бесполезна и геополитически ничтожна, сколько бы она не надувала свой петушиный гребень, это лишь петушиный гребень и не более того. Поэтому освобождение Дурова возможно только в том случае, если удасться договориться с главным мировым игроком, то есть с США.

Кстати, очень хороший пример для всех космополитов. Заработать и сохранить деньги, можно только в своей сильной и независимой стране. Никакой чужой паспорт не является защитой и гарантией. Гарантия одна, собственное сильное и независимое государство, правда и ты должен сделать всё для того, чтобы оно крепло и процветало на страх врагам.

Сила элиты не в деньгах, истинная сила любой национальной элиты в том, что она осознаёт, что деньги и привилегии надо оплачивать собственным потом и кровью, строя и защищая Родину. Та элита, которая прожигает деньги и думает, что Родина там, где тепло и сытно, элитой не является. Посмотрите на США или Англию, много тамошних миллиардеров и лордов бегут в другие страны ради того, чтобы сохранить деньги? В том то и дело, что нет. СВО даёт нам возможность вырастить настоящую национальную элиту, без которой невозможно дальнейшее нормальное развитие вечной и Святой Руси.

Старше Эдды

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Автор считает, что освобождение Дурова возможно только путем обмена.

2. Франция, по мнению автора, не имеет значимых фигур для обмена и геополитически незначительна.

3. Освобождение Дурова возможно только при договоренности с США.

4. Автор утверждает, что заработать и сохранить деньги можно только в сильной и независимой стране.

5. Подчеркивается важность сильного государства как единственной гарантии безопасности.

6. Обсуждается роль национальной элиты в укреплении государства.

7. Автор сравнивает отношение элит к своим странам в США, Англии и России.

8. Упоминается "СВО" как возможность для формирования новой национальной элиты в России.

Вывод:

Автор текста поднимает важный вопрос о роли гражданина в отношениях с государством. Его позиция о необходимости служить своей родине и участвовать в её развитии имеет под собой основания, особенно в свете описанных событий.

Случай с Дуровым может рассматриваться как иллюстрация уязвимости позиции космополита. Несмотря на международный успех и влияние, отсутствие прочных связей с конкретным государством может оставить человека без надёжной защиты в сложных ситуациях.

Автор справедливо отмечает, что граждане, активно участвующие в жизни своей страны и способствующие её развитию, могут рассчитывать на большую поддержку со стороны государства. Это особенно заметно на примере элит в странах с сильными государственными институтами.

Ситуация с Дуровым может служить поводом для размышлений о роли технологических компаний в современном мире, о границах государственного контроля над информационными платформами и о том, как найти баланс между свободой слова и безопасностью.

В целом, этот случай подчеркивает важность критического осмысления своей позиции в глобальном мире и понимания потенциальных рисков, связанных с отсутствием прочных связей с Родиной.