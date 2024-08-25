Про арест Дурова
По аресту Дурова.
1. Никакой свободы слова в интернете не существует. Существуют лишь разные степени несвободы.
Тем, кто верит в свободу слова и мнений в интернете, государства так или иначе это доводят. Кому вербально, а кому и более болезненными способами.
2. Никакой единой глобальной сети в перспективе не будет – мир будет двигаться в сторону фрагментации и протекционизма в отдельных ее сегментах. Идея единой глобальной сети померла вместе с глобализмом.
3. Отсидеться во время распада текущего мироустройства в стиле, меня это не касается, я гражданин мира – не получится. Как говорили в старом советском фильме – "Есть два класса – пролетариат и буржуазия. И если ты не за один из них, то значит за другой". Это же касается и держателей отдельных сегментов сети. Разыгрывать "третью сторону" не выйдет.
4. Никакие нормы международного права, болтовня про свободу слова и мнений и даже апелляция к величине капиталов никого ни от чего не защитят, если один из складывающихся блоков решит уничтожить/посадить в тюрьму/взять под контроль одного из тех, кто в это верит. Есть политическая целесообразность и возможность ничем не сдерживаемого насилия и принуждения – жалкий фиговый листок "прав человека" или пухлый банковский счет – не являются гарантией чего либо.
5. На текущий момент мы живем в мире, где идеи Джорджа Оруэлла полностью восторжествовали.
Так сказать заглянул в завтрашний день.
А какое отношение имеет к (военной) связи “Телеграм” в зоне СВО для ВС РФ ?
Российского аналога “Старлинк” пока нет, на орбиту выводят первые опытные спутники “Гонец”. Со связью вообще проблемы, хотя потихоньку вопрос решается.
По рациям есть ограничения, и они не защищены.
Поэтому в вооруженных силах РФ используют для связи “Телеграм”.
Что-то говорить про “далі будє..” сложно.
Ведь подчинение “неуправляемых” главная цель как любых властей в странах, так и в глобальном масштабе паразитами. Пишут СМИ, что 900 млн. пользователей в сети и все чинуши РФ там.