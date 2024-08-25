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Про арест Дурова

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По аресту Дурова.

1. Никакой свободы слова в интернете не существует. Существуют лишь разные степени несвободы.
Тем, кто верит в свободу слова и мнений в интернете, государства так или иначе это доводят. Кому вербально, а кому и более болезненными способами.

2. Никакой единой глобальной сети в перспективе не будет – мир будет двигаться в сторону фрагментации и протекционизма в отдельных ее сегментах. Идея единой глобальной сети померла вместе с глобализмом.

3. Отсидеться во время распада текущего мироустройства в стиле, меня это не касается, я гражданин мира – не получится. Как говорили в старом советском фильме – "Есть два класса – пролетариат и буржуазия. И если ты не за один из них, то значит за другой". Это же касается и держателей отдельных сегментов сети. Разыгрывать "третью сторону" не выйдет.

4. Никакие нормы международного права, болтовня про свободу слова и мнений и даже апелляция к величине капиталов никого ни от чего не защитят, если один из складывающихся блоков решит уничтожить/посадить в тюрьму/взять под контроль одного из тех, кто в это верит. Есть политическая целесообразность и возможность ничем не сдерживаемого насилия и принуждения – жалкий фиговый листок "прав человека" или пухлый банковский счет – не являются гарантией чего либо.

5. На текущий момент мы живем в мире, где идеи Джорджа Оруэлла полностью восторжествовали.
Так сказать заглянул в завтрашний день.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9342141.html
Метки: telegram, дуров, Запад, Интернет, оруэлл, свобода слова, цензура
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 28515 26531
    жора шапов 50 мин. назад

      А какое отношение имеет к (военной) связи “Телеграм” в зоне СВО для ВС РФ ?

      • 2574 2458
        Сан Санычжора шапов 36 мин. назад

          Российского аналога “Старлинк” пока нет, на орбиту выводят первые опытные спутники “Гонец”. Со связью вообще проблемы, хотя потихоньку вопрос решается.
          По рациям есть ограничения, и они не защищены.

          Поэтому в вооруженных силах РФ используют для связи “Телеграм”.

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          1
          • 28515 26531
            жора шаповСан Саныч пять минут назад

              Что-то говорить про “далі будє..” сложно.
              Ведь подчинение “неуправляемых” главная цель как любых властей в странах, так и в глобальном масштабе паразитами. Пишут СМИ, что 900 млн. пользователей в сети и все чинуши РФ там.

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