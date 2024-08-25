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Медведев про арест Дурова

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Медведев про арест Дурова

Когда-то, уже довольно давно, я спросил у Дурова, почему он не хочет сотрудничать с правоохранительными структурами по тяжким преступлениям. «Это моя принципиальная позиция», – заявил он. «Тогда будут серьёзные проблемы в любой стране», – сказал ему я.

Он посчитал, что самые большие проблемы у него в России, и уехал, затем ещё и получив гражданство / вид на жительство в других государствах. Хотел быть гениальным «человеком мира», который отлично живёт без Родины. Ubi bene ibi patria!

Он просчитался. Для всех наших общих теперь врагов он русский – и потому непредсказуемый и опасный. Другой крови. Точно не Маск и не Цукерберг (кстати, активно сотрудничающий с ФБР). Дурову надо, наконец, понять, что Отечество, как и времена, не выбирают… (с) Медведев

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9342417.html
Метки: telegram, дуров, Запад, Интернет, медведев, Россия, цензура
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