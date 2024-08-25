Власти и элиты полиэтнических стран, не являющихся империями, постоянно сталкиваются с внутренними проблемами, хрупкостью, схожестью с грубодисперсными системами. Естественным и типичным решением этой проблемы становится стремление обрести объединяющую систему смыслов. Однако, в результате получаются лишь искусственные симулякры, аллюзии на региональный (религия, морально-нравственный кодекс и др.) или глобальный (идеология) проекты. Создаваемые сверху, нацеленные на консервацию текущей системы отношений и ослабление национальных и религиозных идентичностей проживающих на территории страны этносов, концепции не приносят результата. Они играют роль небрежно наброшенного покрывала, скрывающего беспорядок и мусор.

На создание иллюзии выделяются значительные бюджетные средства, а демонстративное изображение веры в полученную химеру становится обязательным ритуалом для социального успеха. Результат оказывается только хуже, так как вместо декларируемых слов «о всём хорошем» демонстрируется ложь, цинизм и двоемыслие. Всё это вымывает честных и пассионарных людей из системы, превращая патриотизм в ругательство и обрекая полиэтническую политику на катастрофу в перспективе.

Можно выделить ряд правил, которые позволяют существовать полиэтническим странам, снижая внутреннее напряжение и делая их частично похожими на устойчивые империи. Идеи единства и патриотизма должны исходить из единства социально-общественных норм и отношений, т.е. обретать форму государственной идеологии. Морально-нравственные принципы необходимо сближать, убирая внешние различия и бытовые конфликты, уважительно относясь к небольшим нюансам, но не выпячивать их, речь идёт именно о небольших, исторически обусловленных особенностях.

Вопросы духовного уровня ни в коем случае нельзя затрагивать, не пытаться скорректировать или изменить. Вера и свобода мысли должны оставаться личным вопросом индивида, а вот внешние проявления, поведение, традиции и особенности нужно осторожно сближать. Любые экуменистические попытки необходимо давить на корню, они делают только хуже. Однако, это не означает поддержку сект и нетрадиционных течений, их влияние и распространение можно и нужно ограничивать.

Просто так придумать надстройку, что объединит представителей разных религий и этносов не выйдет, необходима стратегическая цель и задачи, совместная деятельность и общее прошлое, с поводом для гордости: большая мечта, большой проект и большая победа, соответственно. Пассионарные, амбициозные и честные люди должны быть авангардом этой системы, а не выдавливаться из неё. Указанная идентичность должна быть более сильна и важна для жизни, чем связи с живущими вне страны единоверцами и соплеменниками.

В качестве отрицательного примера, нарушающего практически всё, можно вспомнить индонезийскую концепцию «Панчасила» определяющую пять столпов нации, с явной аллюзией на ислам. Одна только попытка представить индуизм населения о. Бали, как единобожие, абсурдна, но живущих на государственном содержании и обеспечении чиновников и мыслителей это не остановило. Во второй половине XX в. истории и легенды о совместной антиколониальной борьбе являлись скрепой, пока у власти было поколение живших в те времена. Для родившихся через несколько десятилетий, данная борьба перестала быть чем-то существенным, единение из прошлого распалось, а предложений для настоящего и будущего как не было, так и нет.

Бывают ситуации ещё хуже, когда победа не объединяет, а наоборот, создаёт новые, более глубокие линии раскола. В июле 2024 г. в Бангладеш (моноэтническое государство – 98% населения бенгальцы, абсолютное большинство мусульмане) вспыхнули массовые и продолжительные манифестации, приведшие к крушению политического режима. В основе лежала победа, точнее иждивенчество на её основе. Во время войны за независимость от Пакистана (1971 г.), которая имела черты откровенного геноцида, погибло более полумиллиона человек, но результат был достигнут. По итогам было сформировано сословие «победителей в войне», для потомков которых были введены непропорциональные квоты в получении благ от и так нищего государства.

Бангладеш не имеет будущего, не имеет настоящего, а прошлое постепенно наполнилось внутренней ненавистью. Удивительно, не то что полыхнуло, а что произошло так поздно. Под видом борьбы за справедливость произошла очередная ротация в рамках двухклановой политической системы. В ближайшие несколько месяцев будет произведена зачистка, изгнание отдельных представителей «привилегированного сословия», перераспределение небольшого пирога, появление новых недовольных, ну а после чайник опять начнёт закипать, только начальная температура будет выше и взрыв раньше. Если получилось в прошлый раз, то нужно повторить. Происходить это будет до тех пор, пока:

▪️ появится сила (внешняя или внутренняя), способная жёстко и кроваво навести на время порядок;

▪️ появится единство в настоящем и будущем, в прошлом большой победы нет и выдумать её не получится;

▪️ колебания обретут закономерность и сформируется цикл переворотов, характерный для многих стран Африки и Латинской Америки;

▪️ распадётся система государственного управления, когда исчезнет объект для борьбы (failed state).

Если бы Бангладеш был полиэтнической страной, ситуация была бы хуже, последние два варианта превращаются в распад по этнорелигиозным границам de facto или даже de jure. В ближайшие 7-10 лет количество устойчивых средних и малых полиэтнических стран (Индонезия, Турция, Малайзия и др.) в мире сократится. Количество переворотов и смен власти, после которых наступит обрушение и распад, у каждой будет индивидуально, но невысоко.

Очевидный момент, но его лучше проговорить, чтобы не было вопросов – к России это всё не относится, мы не полиэтническая страна, а сухопутная империя. Да и в целом, крупные, субъектные страны, особенно имеющие сетевую компоненту (Россия, Индия, Иран и др.), с подобным в ближайшие 15-20 лет с высокой вероятностью не столкнутся, у них будет чем объединить своё население в прошлом, настоящем и будущем.

И, да, политические коалиции сильно различающихся по идеологии партий являются медленной отравой, не только лишая их поддержки и доверия избирателей, но и вымывая из их состава искренних, честных сторонников и функционеров…

Источник

Андрей Школьников

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. Искусственные попытки создания общенациональной идентичности в полиэтнических странах часто неэффективны и могут привести к негативным последствиям.

2. Для успешного существования полиэтнических стран необходимо:

– Единство социально-общественных норм и отношений

– Сближение морально-нравственных принципов без затрагивания духовных вопросов

– Наличие стратегической цели, совместной деятельности и общего прошлого

3. Победа в прошлом не всегда объединяет, а может создавать новые линии раскола (пример Бангладеш).

4. В ближайшие годы количество устойчивых средних и малых полиэтнических стран может сократиться.

5. Крупные страны с сетевой компонентой (Россия, Индия, Иран) менее подвержены рискам распада.

6. Политические коалиции сильно различающихся по идеологии партий могут негативно влиять на политическую систему.

Вывод:

Статья подчеркивает сложность создания устойчивой национальной идентичности в полиэтнических странах. Автор указывает на риски искусственных попыток объединения и предлагает ряд принципов для более эффективного управления такими государствами. Особое внимание уделяется необходимости создания общих целей и ценностей, не затрагивая при этом глубинных религиозных и этнических особенностей. Автор прогнозирует возможное сокращение числа стабильных полиэтнических стран в ближайшем будущем, отмечая при этом большую устойчивость крупных стран с развитой сетевой структурой.