Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.
▫️ Подразделениями группировки войск «Север»при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в течение суток отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки, Спальное, Черкасское Поречное и Малая Локня.
▫️ Сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Кремяное. В результате противник потерял более 60 человек убитыми и ранеными. Кроме того,уничтожены: танк, 7 боевых бронированных машин и два автомобиля. Десять военнослужащих ВСУ сдались в плен.
▫️ Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.
▫️ Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов: Апанасовка, Вишневка, Борки, Краснооктябрьский, Кругленькое, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный.
▫️ Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й, 54-й и 61-й механизированных, 82-йдесантно-штурмовой бригад ВСУ, 103-й, 106-й, 119-й и 129-й бригад теробороны, а также 1-й и 17-й бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Атинское, Глухов, Дружба Журавка, Запселье, Калинов, Новая Слобода, Первомайское, Павловка, Садки, Свесса, Сумы, Сыроватка, Чуйковка и Ямполь.
▫️ За сутки потери ВСУ составили более 360 военнослужащих и 29 единиц бронетехники, в том числе: два танка, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, 22 боевые бронированныемашины, а также два артиллерийских орудия, 12 автомобилей, станция РЭБ «Буковель-AD» и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: более 5500 военнослужащих, 71 танк, 30 боевых машин пехоты, 57 бронетранспортеров, 372 боевых бронированных машины, 170 автомобилей, 36артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, 7 станций радиоэлектронной борьбы, РЛС контрбатарейной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России