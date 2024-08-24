ФКУ ИК-19 УФСИН по Волгоградской области на окраине города Суровикино – административного центра Суровикинского района в юго-западной части Волгоградской области. Режим содержания – строгий. Лимит наполнения – 1229 человек. Колония расположена недалеко от границы с Ростовской областью, где примерно такие же бармалеи – только представители других национальностей – осуществили захват заложников 16.06.2024.

"В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области (колония строгого режима) во время заседания дисциплинарной комиссии осуждённые захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. В настоящее время проводятся мероприятия по освобождению заложников. Есть пострадавшие. В связи с чрезвычайным происшествием в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области в регион незамедлительно выехала группа сотрудников центрального аппарата ФСИН России для проведения проверки", – сообщила в 13:37 пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний.

Преступники назвали себя "муджахидами Исламского государства*". Познакомились и приобщились (по крайней мере, трое из них) к ультрарадикальным идеям уже в колонии – это к вопросу о т.н. тюремных джамаатах. Среднеазиаты продемонстрировали на камеру символику ИГ*, потребовали вертолёт с пилотом, два миллиона долларов и воздушный коридор на юго-восток (по иным сведениям, на юг), чтобы сбежать из России.

Mash в 15:28:

"— Захват произошёл во время заседания дисциплинарной комиссии около 12:00;

— Четверо заключённых: главарь Назирчон Т., Темур Х., Рамзидин Т. и Рустамчон Н. напали на сотрудников ФСИН и взяли заложников;

— Преступники подтвердили причастность к запрещённому ИГИЛ и заявили, что «мстили за братьев», которых якобы незаконно сажают;

— Террористы ранили пятерых: четверых сотрудников колонии (среди них — начальник Андрей Девятов) и заключённого;

— Убиты минимум двое сотрудников: начальник отряда и начальник оперчасти, им было по 40 лет;

— Захватчики выдали силовикам начальника Девятова — мужчина в реанимации;

— На улице Орджоникидзе стоит спецназ, силовики готовятся к освобождению заложников, на место прибыл вертолёт санавиации;

— Мулла из Волгоградской мечети едет в колонию на переговоры;

— В заложниках у заключённых минимум пятеро;

— Террористы требуют вертолёт и $2 млн, в случае преследования — обещают убить заложников;

— Бывший замначальника ИК-19 Григорий Беленков ранее был судим за взятки у заключённых;

— ФСИН проверит сотрудников ИК-19, которые, предварительно, продали заключённым оружие (клинок — 3к) и символику запрещённого ИГ;

— Владимиру Путину доложили о ситуации;

— Из причин бунта: руководство колонии постригло и побрило всех радикалов наголо, а также якобы запрещало читать религиозную литературу и пользоваться молитвенными ковриками;

— Террористы познакомились уже в колонии, ранее друг друга не знали;

— Возбуждены уголовные дела по статьям «Захват заложников» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»".

Дополнения от Mash Room: "Вооружены захватчики ножами, ножницами и молотками. Также говорят, что умудрились собрать взрывное устройство — угрожают его применить. Стало известно, что ножи и мобильные телефоны (на которые весь процесс снимается) радикалы купили, не выходя из колонии, прямо у сотрудников ФСИН. Цена вопроса — 3к рублей за нож и 5-7к за телефон. <…> Проверка после захвата заложников в СИЗО в Ростове — а её не было. Потому что руководство ФСИН Волгоградской области заявило, что ИК-19 в Суровикино — не проходной двор. И что дополнительных мер безопасности не требуется. Но меры были. Всех радикалов ИК-19 побрили и постригли наголо после захвата ростовского СИЗО. Преступники сочли это притеснением мусульман и назвали одной из причин сегодняшнего бунта. <…> Этой весной замначальника колонии Григория Беленкова осудили на 7 лет за взятку. Через посредника он получил от четырёх осуждённых 320к рублей, чтобы они заработали поощрения. В 2021-м тоже за взятку задержали начальника отдела охраны Николая Борисевича".

Подробности о захватчиках заложников. Трое мигрантов травили жителей Волгоградской области тяжёлыми наркотиками. Четвёртый забил до смерти случайного прохожего в Волгограде.

▪️ Назирчон Тошов, 28 лет, уроженец Таджикистана. Осуждён на 8,5 года 19 апреля 2023 года (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере в составе организованной группы). Задержан на трассе "Кавказ", когда ехал в своём "Солярисе". В салоне авто нашли 200 пакетиков с наркотой. Позднее через Тошова вышли ещё на двух человек, которые ввозили героин в Волгоград, уточняет Mash. Раньше Тошов проживал в Москве и подмосковном Ногинске. В 2017-м участвовал в несанкционированном провокационном митинге с надрывным многоголосым "Аллаху акбар!" около посольства Мьянмы в центре Москвы в поддержку мьянманских мусульманских сепаратистов из этноконфессиональной группы рохинджа. Мастер спорта по тхэквондо.

▪️ Рамзидин Тошев, 28 лет, уроженец Узбекистана. Осуждён на 8 лет 25 октября 2023 года (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере в составе организованной группы). Задержан со свёртком наркоты возле остановки в Волгограде.

▪️ Рустамчон Наврузи, 23 года, уроженец Таджикистана. Осуждён на 7 лет 23 июня 2022 года (покушение на сбыт наркотиков). Обстоятельства задержания неизвестны, но его подельника, помимо попытки сбыта наркотиков, также осудили за половое сношение с ребёнком, уточняет SHOT.

▪️ Темур Хусинов, 29 лет, уроженец Узбекистана. Осуждён на 6 лет 9 ноября 2018 года (причинение тяжких телесных, повлекших смерть). Занимался вольной борьбой, ходил в волгоградские подпольные ММА-клубы.

Наврузи надел самодельный "жилет шахида". Предварительно, взрывчатку террористы "сделали на основе бензина и промышленных жидкостей. Объём — 5-7 литров. Ингредиенты могли взять в гараже, где часто работают сидельцы".

"Это не люди. И нет разницы, кого они там представляют. Они не представляют никакую религию. Они, одним словом, — отбросы общества, животные", – заявил первый заместитель Духовного управления мусульман Волгоградской области Абдурахман Хаджи Халилулаев в разговоре с MSK1.RU. Председатель Духовного управления мусульман Волгоградской области Ильяс Биктимиров: "Как можно творить такое, говоря священные слова «Аллах акбар» и «Бисмиллях»?" Муфтий Центрального духовного управления мусульман Волгоградской области Бата Кифах Мохамад отрезал, что "переговоров с террористами быть не может": "Непонятно, зачем эти переговоры с преступниками нужны вообще? Добрым словом уговаривать их? Увещевать? После того как эти бандиты убили и натворили сегодня? Подчеркну: с преступниками нужно говорить с позиции силы".

"Сегодня в ИК-19 г. Суровикино Волгоградской области произошло нападение на сотрудников и захват заложников. Четверо пострадавших сотрудников УФСИН госпитализированы в Суровикинскую ЦРБ. В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ. Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно. В регионе создан оперативный штаб, который координирует работу по освобождению заложников. Правоохранительными и силовыми органами проводятся оперативные мероприятия. Угрозы гражданскому населению нет. Каждый находящийся на нашей территории человек обязан уважать и соблюдать законы России. Мы никому не позволим пытаться разжигать межнациональную рознь. Убедительно прошу всех доверять только официальным источникам информации»", – заявил губернатор региона Андрей Бочаров. А кто "разжигает межнациональную рознь", Андрей Иванович? Кого вы имеете в виду? Тех, кто упоминает национальность террористов, размахивающих тряпкой ИГ*?

"В центральную районную больницу поступило четыре пострадавших сотрудника УФСИН. Два человека находятся в тяжёлом состоянии, два в состоянии средней степени тяжести. В настоящее время проводятся операции в районной больнице", – рассказал журналистам председатель комитета здравоохранения региона Анатолий Себелев. У 45-летнего начальника ИК Андрея Девятова, возглавляющего ИК-19 с 2014 года, множество ран на голове. Его били молотками и бутылкой. Он в реанимации.

Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности по ситуации в ИК, дал необходимые поручения.

Председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Вадим Чередник поведал РИА Новости, что в мае ОНК проводила проверку в ИК-19 и не выявила никаких нарушений. Он также указал, что в колонии содержится около тысячи заключенных, хотя ИК рассчитана на большее количество мест. Чередник: "События, которые сейчас происходят с захватом заложников, считаю, никак нельзя связывать с условиями содержания. Обращения из колонии поступают, но они в рабочем порядке решаются. но обращений по поводу притеснения по национальности от заключённых не было. Более того, мы совместно посещали это место с муллой, и были прекрасные разговоры. Не было никаких вопросов на тему притеснений".

В 16:00 силовики начали штурм. Террористы обезврежены. Снайперы СОБР Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами ликвидировали бешеных тварей. Молодцы. После этого на территорию колонии вошёл спецназ ФСИН "Барс", который освободил заложников и зачистил территорию. Всё закончилось к 16:30. Почётный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа", член Консультативного совета ФСБ Сергей Гончаров считает операцию "идеальной": "Никаких вертолётов, никаких денег, никаких машин. Только пулю в лоб".

Рустамчон Наврузи пытался подорвать себя с помощью "жилета смертника", но снайпер выстрелил быстрее.

ТГ-канал "Многонационал": "Террорист-наркоторговец Рамзидин Тошев перед тем, как сдохнуть, рассказал, почему они с «братьями» устроили теракт. Во-первых, это месть за террористов из «Крокуса». Во-вторых, по мнению исламистов, «нужно сражаться и убивать, пока везде на земле не установится шариат, а другие религии не исчезнут»".

"В ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области четверо преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осуждённых. Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Ещё четверо, оказавших сопротивление, госпитализированы, один из которых скончался в больнице. При проведении специальной операции по освобождению заложников сотрудниками УФСИН России по Волгоградской области и Росгвардии все четверо преступников ликвидированы. В результате преступной деятельности бандитов пострадали четверо осуждённых. Пострадавших среди сотрудников, принимавших участие в операции по освобождению заложников, нет. Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выражает глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. ФСИН России окажет всю необходимую помощь семьям сотрудников, пострадавших при захвате заложников в ИК-19 УФСИН России по Волгоградской области", – сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний в 18:08.

В больнице скончался 25-летний Сергей Гордополов, начальник отряда отдела по воспитательной работе с осуждёнными ИК-19. Парня доставили в реанимацию с множественными ранами головы, закрытой черепно-мозговой травмой, открытыми порезами спины. Это он был, окровавленный, на видео, снятых террористами. Мрази долго его мучили. Пишут, что зверьё пыталось снять с него скальп. SHOT: "Медики делали всё возможное, но спасти его не удалось. Сергей прошёл срочную службу, любил спорт — увлекался футболом и баскетболом". Readovka: "В реанимации скончался сотрудник ФСИН Сергей Гордополов, которого террористы пытались обменять на здорового заложника и зверски мучили, снимая издевательства на видео. Во время штурма мужчину удалось освободить. Его собирались транспортировать вертолётом в центральную районную больницу Волгограда, однако нанесённые ваххабитами травмы оказались смертельными. Гордополов родился и жил в Суровикино, где и располагалась колония. Отучившись в местной школе, он поступил в СПбПУ Петра Великого, где изучал юриспруденцию и судебно-техническую экспертизу. Во время учёбы Сергей также занимался баскетболом, а его команда занимала призовые места".

Среди погибших – заместитель начальника ИК по безопасности и оперативной работе Андрей Кучма, начальник отдела по воспитательной работе Виктор Чернушкин, начальник отдела охраны Иван Кречетов.

"Террористы убили четырёх заключённых (после штурма их нашли с пробитыми головами, со связанными руками за спиной)", – утверждает Baza. Мало шансов выжить у заключённого Александра Бойко, который на момент захвата находился в санитарной части. Увидев, как бандиты-мигранты бьют ножами и молотками сотрудников колонии, 46-летний сиделец с двадцатилетним сроком (в 2025-м должен выйти на свободу) бросился на помощь ФСИНовцам, и ему вспороли живот.

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Председатель Комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, заместитель секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Александр Хинштейн: "Спецназ сработал более, чем профессионально. <…> Драматические события в ИК-19 показали, что борьба с тюремными джамаатами после захвата заложников в Ростовском СИЗО ограничилась лишь бритьём ваххабитских бородок. Урок, похоже, не выучен. Вопросы к пенитенциарной системе остались примерно те же, что и возникали после событий в Ростове. Откуда у заключённых ножи, флаги и мобильные телефоны в колонии строгого режима? Почему, с учётом актуальности террористической угрозы и печального ростовского опыта, работа по профилактике экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН — не поставлена на должный уровень? Я уже неоднократно обращал внимание на проблему т.н. тюремных джамаатов. Сколько ещё ЧП должно произойти, чтобы эта системная работа была начата? Уверен, что список вопросов вместе с появлением подробностей будет только множиться".

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, главный редактор информационного агентства Regnum Марина Ахмедова: "Посмотрите на статьи, по которым сидели террористы. Как мы видим, ни один не сидел по террористической статье. И вряд ли был адептом ИГ*. Ну, правоверным мусульманином не был точно, раз торговал наркотиками. То есть террористами эти люди стали именно в колонии, там были завербованы. Один из них вообще должен был выйти в ноябре, но свободе предпочёл джихад. А это значит, что обработка была мощной. И где? В месте, предназначенном для исправления. И что получается? У них в колониях — мобильные телефоны, ножи, а это невозможно без взяток. Если их обработали не внутри колонии, а по телефону, то откуда у них телефоны? Все вопросы всё равно ведут к ФСИН, которая много лет попустительствовала, позволяла этому зверю кормить саму себя. А теперь этот зверь уже во второй раз за год обращается против неё. <…> Мы давно знаем, что в колониях существуют так называемые зелёные зоны — салафитские. Там обрабатывают заключённых, убеждая их принять радикальный ислам. Коллега по СПЧ, вернувшийся недавно из поездки в одну из колоний, рассказывал, что там уже не позор оказаться мигранту, посаженному за педофилию. Там уже говорят, что это в исламе нормально. Но это — ложь! ФСИН в курсе своей проблемы с зелёными зонами, но долгое время с ней ничего не делали. Существовал баланс — пока не ушли заключённые в СВО. Сейчас не только баланс нарушен, но и оказывают влияние внешние враждебные нам силы. А всё начиналось с разрешения носить в колониях бороды".

Военный эксперт, постоянный член Изборского клуба Владислав Шурыгин: "Это с новой силой ставит вопрос о том, насколько прогнила российская пенитенциарная система, когда джихадисты и исламисты, находящиеся в местах заключения, чувствуют себя абсолютно комфортно и готовы на любые вылазки. Это говорит, насколько требуется чистка этой системы и насколько нужно менять наше законодательство по отношению к такой экстремистской сволочи. Мы лишний раз говорим, что высшая мера наказания для определённых преступлений — это не жестокость, а это гуманизм по отношению ко всем остальным, кто может стать рано или поздно жертвой этих подонков". Актриса, театральный педагог Яна Поплавская: "Это страшное зверство в очередной раз подтверждает, что высшая мера наказания, смертная казнь — должна быть. Это к вопросу о том — что может быть в российских городах со стороны радикализированных мигрантов-исламистов, если такое случилось даже в охраняемой колонии. Чем больше раскручивается спираль терроризма, тем острее стоит этот вопрос. Мораторий на смертную казнь должны отменить". Заместитель главы Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общества "Царьград" Константин Малофеев: "Зачем мы их кормим? Поим? Охраняем? Для того чтобы они набрались сил перед очередным убийством? Хватит. Пора вернуть смертную казнь. Прекратить эту государственную импотенцию".

Секретарь Союза журналистов России, ведущий Первого канала Анатолий Кузичев: "Безусловно, не нормально, что мы получили уже второй захват заложников в тюрьме за последние пару месяцев. Слава Богу, ублюдков ликвидировали, но вопросы остались. Неприятные. Сам этот факт уже не звоночек, а целый набат по системе ФСИН. Тем более, когда читаешь такие материалы: «Начальником ИК-19 является полковник внутренней службы Андрей Девятов, сейчас он находится в реанимации. В апреле этого года его бывший заместитель Григорий Беленков был на семь лет осуждён за взятку, полученную от осуждённых. В 2021 году был задержан ещё один замначальника этой же колонии». То есть, перед нами буквально (это не моя трактовка, это факты) рассадник коррупции, где за взятку можно было получить всё, что угодно. И организовать всё, что угодно — хоть джамаат, хоть банду, хоть наркокартель. Два раза ещё может быть случайностью, но три — точно закономерность. Очень не хотелось бы. Ну и вдогонку. У терроризма нет национальности и всё такое, да. А у террористов почему-то есть. И статистически она совпадает с национальностью (-ями) мигрантов в нашу страну. Вот такая удивительная закономерность. Я часто про это пишу, напишу ещё раз: может, проблема не только во ФСИН, а в миграционной политике? Ну вдруг, а?"

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов: "После захвата заложников — террористического акта 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону было понятно (и я об этом писал), что к, несчастью, это не последний акт насилия, совершаемый нелюдями-басмачами — сторонниками радикальной идеологии международного терроризма. И это не только вина сотрудников ФСИН, просто для этого уже сложился комплекс объективных причины и накопилась их критическая масса. С каждым годом в местах лишения свободы становится всё больше представителей не просто этно-криминала (выходцев из Средней Азии, Закавказья и Северного Кавказа), а именно сторонников запрещённых в России международных террористических организаций, носителей звериной идеологии и строителей всемирного халифата и жизни по шариату. Вместе с насильниками, убийцами и наркоторговцами из Средней Азии басмачи-террористы создают т.н. «тюремные джамааты», которые пользуются поддержкой с воли со стороны неОПГ-диаспор и радикальных имамов. Из-за своей специфики (языковой, религиозной, традиционной, численной) эти радикальные ОПГ-«джамааты» с оперативной точки зрения многократно сложнее контролировать (одни переводы стоят немалых денег, которых в бюджете на это просто нет). Попытки сотрудниками администраций мест лишения свободы пресечь хотя бы внешние проявления радикализма чаще всего встречают мощнейшее противодействие со стороны активных, авторитетных защитников «религиозных» традиций. Что, в свою очередь, не способствует наведению порядка и реальному противодействию радикализму/экстремизму. Носители радикальной идеологии, осуждённые по террористическим/экстремистским статьям, очень быстро вербуют в местах лишения свободы новых сторонников. А среди сотрудников и оперативников крайне мало специалистов, способных отделить экстремизм от реальной религии. Сегодняшний теракт в ИК-19 в Волгограде — это ещё одно страшное доказательство степени проникновения и уже критической массы радикалов в нашей стране, а также уровня общей угрозы. К несчастью, это только начало, «проба пера», с самыми страшными последствиями, если честно не будет сделано должных выводов и не будут приняты самые жёсткие меры. И в первую очередь, это радикальное уменьшение миграционного потока (а вместе с ним уменьшение и потока радикалов), повсеместный контроль над приезжающими, жёсткое пресечение любых проявлений (даже внешних) чуждого для нас радикализма, полная изоляция всех осуждённых за экстремизм и терроризм. И отправка обратно на родину всех заключённых-иноземцев (вне зависимости от их статуса), отбывших наказание, с пожизненным запретом на въезд в Россию. Им нет места на улицах наших городов. Также на примере этих терактов надо понять, что циничные «лозунги» о якобы «притеснениях мусульман» активно используются террористами для оправдании своих жестоких и часто массовых преступлений".

ТГ-канал "Месть доброй воли": "Возможно, в рамках профилактической и предупредительной работы следовало бы рассмотреть и принять несколько мер:

1. По итогам событий в Ростове и Суровикино снять подробные фильмы. В кадрах крупным планом должны фигурировать трупы террористов. Еженедельно на всех зонах по воскресеньям проводить просмотр данных фильмов. После просмотра доводить всем, что никаких переговоров с террористами не будет. В ходе штурма они будут убиты.

2. Законодательно установить места захоронения всех террористов в районах размещения свиноводческих комплексов. Там, где хоронят павших животных. В безымянных могилах, без малейшего права выдачи родственникам. Об этом доводить на каждой вечерней поверке в зонах.

3. Поставить у каждой зоны виртуальные базовые станции или системы «Заслон», взять под полный контроль трафик сотовой связи. Либо блокировать её совсем.

4. Сотрудников ФСИН, а также других граждан, занимающихся контрабандой на зоны сажать в самую задницу. Снимать о них фильмы, крутить их сотрудникам раз в неделю. Об этом доводить на каждом разводе".

Министры внутренних дел России и Таджикистана Владимир Колокольцев и Рамазон Рахимзода обсудили по телефону ситуацию вокруг захвата заложников в Суровикино, информирует пресс-центр МВД Таджикистана. "В ходе беседы стороны договорились срочно принять необходимые меры для выявления и задержания других членов террористической организации, совершившей это преступление, и провести совместные оперативно-розыскные мероприятия", – говорится в пресс-релизе. Другие подробности беседы не приводятся.

* террористическая организация, запрещённая в России

Комментарий редакции

Ключевые тезисы статьи:

1. 24 августа 2024 года в исправительной колонии №19 в Волгоградской области произошел захват заложников четырьмя заключенными-мигрантами из Средней Азии.

2. Террористы назвали себя "муджахидами Исламского государства" и выдвинули требования о предоставлении им вертолета и денег.

3. В результате инцидента погибли несколько сотрудников колонии и заключенных.

4. Спецоперация по освобождению заложников завершилась ликвидацией всех четырех террористов.

5. Инцидент вызвал дискуссии о проблемах в системе ФСИН, распространении радикальных идеологий в местах заключения и миграционной политике России.

6. Эксперты призывают к ужесточению мер безопасности в колониях, усилению контроля над мигрантами и возвращению смертной казни для террористов.

Вывод:

Этот трагический инцидент выявил серьезные проблемы в российской пенитенциарной системе и миграционной политике. Он подчеркнул необходимость усиления мер по предотвращению распространения экстремистских идеологий в местах заключения, улучшения безопасности в исправительных учреждениях и пересмотра подходов к интеграции мигрантов. Событие также спровоцировало общественную дискуссию о возможном ужесточении наказаний за терроризм и необходимости более тщательного контроля миграционных потоков.

Расширенный вывод:

Инцидент в исправительной колонии наглядно продемонстрировал, как "зеленая повестка" радикального исламизма действует подобно агрессивному вирусу, захватывающему ослабленный организм пенитенциарной системы. Этот идеологический вирус успешно вытесняет ранее доминировавшие "вирусы" – "черную касту" (контроль зоны заключенными) и "красную касту" (контроль администрацией), используя уже существующие коррупционные схемы для своего распространения.

Важно понимать, что исправительная система – это лишь один из органов большого государственного организма. Существует реальная опасность того, что "зеленый вирус" может распространиться и на другие сферы государственного управления, если не принять своевременных мер.

Борьба с этой проблемой должна вестись в двух направлениях. Во-первых, необходимы "противовирусные" меры – жесткое пресечение распространения радикальных идеологий и борьба с коррупцией как средой их распространения. Во-вторых, и это не менее важно, нужно укреплять "иммунитет" государственной системы.

Здесь уместно обратиться к опыту СССР как примеру "здорового организма". Советский Союз обладал сильной идеологической системой, которая, несмотря на свои недостатки, успешно объединяла людей разных национальностей вокруг общей идеи служения Родине. Эта идеология пронизывала все сферы жизни общества, создавая своего рода идеологический иммунитет против враждебных идей.

Современной России необходимо разработать подобную интегрирующую идеологию, адаптированную к текущим реалиям. Она должна стать альтернативой как культу денег, порождающему коррупцию, так и радикальным религиозным идеям. Эта идеология должна быть достаточно инклюзивной, чтобы вовлекать в общественную жизнь страны и приезжающих мигрантов, давая им ощущение причастности к большому общему делу.

Важно понимать, что простое устранение "зеленого вируса" без укрепления идеологического иммунитета может привести к заполнению освободившегося пространства другими, возможно еще более опасными идеологическими "вирусами". Поэтому комплексный подход, сочетающий борьбу с конкретными проявлениями экстремизма и коррупции с формированием сильной национальной идеи, является ключевым для решения этой проблемы.

Такой подход позволит не только эффективно противодействовать текущим угрозам, но и создаст устойчивую систему, способную противостоять будущим идеологическим вызовам, сохраняя при этом многонациональное единство и целостность государства.