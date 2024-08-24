Олег Царёв, политик, автор канала @olegtsarov



Сегодня на Украине отмечают День «независимости». Я намеренно взял слово «независимость» в кавычки, потому что, к сожалению, ни о какой истинной независимости речь не идёт уже давно. Принято считать, что «майдан» 2014 года отвратил Украину от России и незамедлительно подвёл к тотальной зависимости от Запада. В действительности основа этой зависимости лежит куда глубже современного исторического этапа.



Нынешнее состояние Украины — это прежде всего продукт либеральной перестроечной идеологии, в основе которой лежит стремление войти в так называемый цивилизованный мир, безоговорочно приняв его указания. Этот мир живо интересуется богатой украинской промышленностью, землями, при этом активно внедряет свои ценности.



Эта идеология, органично сочетающаяся с идеями украинского национализма, и породила нынешнюю логику развития Украины, которая ведёт к появлению Украины без украинцев и вообще без кого бы то ни было, кроме немногочисленной обслуги «цивилизованного мира». Сравнение общедоступных данных и данных Госстата Украины за 2021 год показывает, что за 30 лет независимости, ещё до СВО, население центральных областей страны сократилось на 23—32%. Так что война не запустила процесс вымирания Украины, а лишь его ускорила.



Очевидно, независимым не может быть государство, не имеющее экономической свободы. Для трудолюбивой Украины источником независимости всегда были сильная промышленность и благодатная земля. Однако начиная с 2021 года, когда на Украине вступил в силу закон о продаже земли, развернулся процесс скупки земель иностранными компаниями. В 2022-м Australian National Review писал (сейчас публикация удалена, но её можно прочесть в других источниках), что компаниям из США Cargill, Monsanto и Dupont (инвесторы — Vanguard, BlackRock и Blackstone) принадлежит 40% пахотных земель Украины (17 млн из 62 млн га, что равно по площади Сербии и Австрии, вместе взятым). За разрешение продавать земли Украина получила $17 млрд в кредит от МВФ, а в Киеве открылись офисы всех трёх корпораций, самая могущественная из них — BlackRock.



Корпорация Monsanto напрямую и через ряд компаний-посредников уже в 2022 году владела 78% земельного фонда Сумской области, 56% Черниговской, 59% Херсонской и 47% Николаевской областей, также у неё в залоге 34% земли в Киевской и Днепропетровской областях. Аналогичные процессы идут и с украинскими предприятиями. Взамен Украина получает кредиты, которыми пытается перекрыть дыры в бюджете. Какая уж тут незалежность?



Другой аспект независимости государства — это свободы её граждан. С чем сегодня украинцы встречают памятную дату? С «просроченным президентом» и общественно-политической системой, которая молча приняла разрушение легитимности. А ещё — с полной потерей идентичности. Я имею в виду и отречение от истории вроде отмены Дня Победы, постоянную борьбу с советскими памятниками, переименования, запрет русского языка и культуры. И вершиной этого стал запрет канонической Украинской православной церкви.



С момента подписания «независимости» Украины прошло 33 года. В христианстве считается, что Иисус Христос был распят в возрасте 33 лет. Символично, что именно сегодня Зеленский подписал закон, которым фактически «распял» православную веру на Украине. Воскреснет ли Украина, как воскрес, согласно Библии, Иисус Христос, очнётся ли, мы не знаем, но продолжаем за это бороться.



Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции.



#Украина #независимость

Специально для RT

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Автор считает, что Украина не имеет истинной независимости.

2. Зависимость Украины от Запада началась задолго до событий 2014 года.

3. Нынешнее состояние Украины – результат либеральной перестроечной идеологии.

4. Население центральных областей Украины сократилось на 23-32% за 30 лет независимости.

5. Иностранные компании скупают значительную часть украинских земель.

6. Украина теряет экономическую свободу из-за зависимости от западных кредитов.

7. Происходит потеря украинской идентичности через отказ от исторического наследия и запрет русского языка и культуры.

8. Запрет канонической Украинской православной церкви рассматривается как символическое "распятие" православной веры.

Вывод:

Автор статьи, Олег Царёв, представляет критический взгляд на независимость Украины, утверждая, что страна фактически утратила свой суверенитет из-за экономической и культурной зависимости от Запада. Он рассматривает текущую ситуацию как результат долгосрочных процессов, начавшихся задолго до недавних политических событий, и выражает обеспокоенность будущим страны и ее народа.