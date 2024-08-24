Кто финансирует авторов скандального учебника по истории Армении



Недавно в Армении разразился скандал (https://t.me/rybar/62536) из-за нового школьного учебника по истории, в котором присоединение Восточной Армении к Российской империи в 1828 году названо «аннексией», несмотря на освобождение от турецкого и персидского влияния.

Позже в министерстве образования и культуры Армении заявили (https://t.me/rybar/62536) представителям СМИ, что спорную формулировку уберут. Однако вряд ли изъятие одного термина резко изменит антироссийский характер учебника, который уже одобрен для школьной программы.

Насаждение русофобии через переписывание истории — обычное дело для стран СНГ, где плотно обосновались западные НКО, влияющие на местные умы.

Как оказалось (https://t.me/m1acum/28781), авторы нового учебника связаны с организациями ЕС и фондом Сороса.

Грант на написание учебник выиграл армянский фонд «Школа участия», который сотрудничает с немецкой организацией DVV International, получающей финансирование (https://www.dvv-international.de/en/worldwide/europe/caucasus-and-turkey/armenia) от министерства экономического сотрудничества и развития Германии. Последнее как раз активно тратит деньги (https://t.me/pezdicide/3576) на проекты в СНГ.

Глава армянского фонда «Школа участия» Ваграм Согомонян возглавил редколлегию. Сам он защитил (http://archumanities.am/ru/author/vahram-soghomonyan) диссертацию по политологии в Германии в Университете Филипса, где четыре года работал в «исследовательской группе по евроинтеграции».

Профиль Согомоняна есть на странице (http://archumanities.am/ru/author/vahram-soghomonyan) «Армянского центра гуманитарных исследователей», который спонсируется немецким Фондом имени Конрада Аденауэра (нежелательный в РФ). НКО известна активной работой (https://t.me/pezdicide/3602) на постсоветском пространстве с научными кругами. Например, именно этот фонд активно спонсировал исследования о благе расширения ЕС и НАТО на Украине.

▪️Раздел об «аннексии» Восточной Армении Россией написал историк Смбат Оганнисян, который также стал автором скандального учебника для 7-го класса, вызвавшего пикеты армянских граждан. В учебниках армянские географические названия заменены (https://t.me/rybar/56780) на тюркские.

Оганнисян преподает (https://old.evnreport.com/profiles/smbat-hovhannisyan%22%20%5Cl%20%22:~:text=Smbat%20Hovhannisyan%20is%20a%20historian,Armenia%20as%20a%20guest%20lecturer.) в Ереванском государственном университете, а также читает лекции в Американском университете в Армении. Оба университета получали (https://www.civilnet.am/en/news/383408/soros-open-society-foundations-and-activities-in-armenia/) на протяжении многих лет гранты соросовского «Открытого общества», а Американский университет был учрежден правительством США.

Очевидно, откровенно русофобские формулировки в школьном учебнике, который уже был одобрен всеми комиссиями, могли написать только те, кто многие годы связан с западными фондами. Последние не жалеют финансовых вливаний в культуру и образование постсоветских стран. Как показывает практика, это дает результат бенефициарам, которые борются за свое влияние в регионах, где традиционно сильна Россия или другие игроки.

@pezdicide – цинк

Захватив власть в Армении после переворота 2018 года, соросовские ставленники последотаельно занимаются насаждением русофобии, попутно ликвидируя армянскую государственность. Уже потерянные территории это не последние территории, которые Армения потеряет при Пашиняне.



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. В Армении разгорелся скандал из-за нового школьного учебника истории, где присоединение Восточной Армении к России в 1828 году названо "аннексией".

2. Авторы учебника связаны с организациями ЕС и фондом Сороса.

3. Грант на написание учебника выиграл армянский фонд "Школа участия", сотрудничающий с немецкой организацией DVV International.

4. Глава фонда "Школа участия" Ваграм Согомонян имеет связи с немецкими учебными заведениями и организациями.

5. Один из авторов учебника, Смбат Оганнисян, преподает в университетах, получавших гранты от "Открытого общества" Сороса.

6. Западные фонды активно финансируют образовательные и культурные проекты в постсоветских странах.

7. Утверждается, что после прихода к власти в 2018 году, нынешнее правительство Армении занимается насаждением русофобии.

Вывод:

Статья утверждает, что новый учебник истории Армении имеет антироссийскую направленность и является частью более широкой кампании по насаждению русофобии в стране. Авторы связывают это с влиянием западных организаций и фондов, которые финансируют образовательные проекты в Армении. Статья подчеркивает, что такая деятельность направлена на ослабление влияния России в регионе и может привести к негативным последствиям для армянской государственности.