Одна из самых страшных похотей мира – это похоть власти. Врачуя эту похоть Христос на тайной вечере моет ноги ученикам и даёт нам некий новый закон, говоря: «а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». Дело в том, что пришедшим в дом гостям полагалось омыть ноги. И это делали рабы. Это было дело самого последнего человека в этом доме. Господь образом служения своего выбирает именно рабское дело – омовение ног своим ученикам.



После этого Господь говорит своим ученикам: «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам.»



Это означает не только буквальное омовение ног, потому что в нашей культуре мы босиком не ходим и наши ноги не нужно омывать после снятия сандалий при входе в дом. Мы обуты, потому что у нас всё время холодно. Где-нибудь в ямало-ненецком автономном округе вообще всё время ходят обутыми. Омовение- южный обряд. Здесь важно не столько омовение ног, сколько служение, готовность к рабскому служению: а если я за тобой застелю постель, а если я за тобой помою посуду, а если я готов сделать тебе любую работу, которую делает человек низшего социального статуса, а при этом я нахожусь выше его. Или, например, епископ или архимандрит на трапезе наденет фартук и будет наливать суп вместе с поваром и служить братии. Это будет в принципе омовение ног, духовное омовение ног.



У нас омывают ноги архиереи священникам. Это священный обряд, слезоточивый обряд, на котором сердце выпрыгивает из груди, потому что Евангельская история оживает на твоих глазах. Вот, например, папа Римский- современный. Он взял моду мыть ноги гастарбайтерам, трудовым мигрантам, беженцам, и люди спрашивают: а это зачем? И вот мне кажется здесь есть некий момент профанации, потому что Христос мыл ноги ученикам, а мигранты всё-таки не ученики. Они после омовения не будут христианами. В омовении ног важны не сами ноги или вода, или человек омывающий ноги, а важно переориентировать своё сознание на служение. Если я никогда никому в жизни ноги не мыл, но я готов, помыть за тобой посуду или по твоей просьбе сбегать в магазин и принести тебе что-то, хотя ты, например, младше меня или я по сану выше тебя, и по возрасту старше. И мне не трудно, например, уступить тебе место в транспорте или подать тебе пальто.



Это есть в духе омовения ног, желание послужить человеку, при этом не имея боязни унизиться и потерять статус. Вот это и есть то, о чем Господь говорит: «кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом.»



Христос врачует наше сердце, желающее власти, этого самого сильного афродизиака. Известно ведь, что женщину легче всего завоевать не красотой, ни деньгами, а властью. Там придёт потом всё остальное. Они чувствуют это и летят как мотыльки на огонь. Это самый сильный соблазн. Ради этого отцы убивают сыновей, а сыновья отцов; ради этого жёны травят мужей и выходят за других, ради этого начинаются войны.



Власть – страшнейший недуг больного человеческого сердца.

Недуг, рождённый в ангельском мире. Недуг самого сатаны.

И Христос предлагает нам его исцелить служа друг другу.



Примите это к сердцу.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Похоть власти – одна из самых страшных похотей мира.

2. Христос на тайной вечере омыл ноги ученикам, показав пример служения.

3. Омовение ног символизирует готовность к смиренному служению.

4. Важно не буквальное омовение ног, а переориентация сознания на служение.

5. Служение может проявляться в разных формах помощи и уважения к другим.

6. Власть – сильнейший соблазн, ради которого совершаются ужасные поступки.

7. Желание власти – недуг, берущий начало от самого сатаны.

Вывод:

Статья призывает к осмыслению христианского учения о служении как способе исцеления от жажды власти. Автор подчеркивает, что истинное величие заключается не в господстве над другими, а в готовности служить ближнему. Это служение может проявляться в повседневных поступках и отношении к людям, независимо от их статуса. Таким образом, следуя примеру Христа, человек может преодолеть один из сильнейших соблазнов – жажду власти, и обрести истинное духовное величие через смирение и служение.

Расширенный вывод:

Действия Христа, описанные в Евангелии, следует рассматривать в контексте их духовного значения, а не воспринимать буквально. Омовение ног ученикам, которое совершил Христос, было не просто актом физического очищения, но глубоким символом смирения и служения. Это действие было ответом на спор учеников о том, кто из них будет выше в Царстве Небесном, и демонстрировало, что истинное величие заключается не в стремлении к власти, а в готовности служить ближнему.

Однако важно понимать, что простое повторение внешней формы этого действия без понимания его духовной сути может быть не только бесполезным, но и вредным. Отец Андрей Ткачёв приводит пример Папы Римского, омывающего ноги мигрантам, указывая на то, что такое показное смирение может выглядеть неуместным и не способствовать укреплению веры.

Истинное служение, которому учил Христос, может принимать различные формы в зависимости от духовных потребностей людей. Это может быть и акт милосердия, и исцеление, и даже строгое обличение, как в случае с фарисеями. Ключевым моментом является то, что такое служение должно вести к духовному росту и приближению к Богу как того, кто служит, так и того, кому служат.

Важно помнить, что цель служения – не получение духовных наград или возвышение собственного эго, а искреннее стремление помочь ближнему и усмирить собственные эгоистические побуждения. Если человек "служит" лишь в ожидании награды или признания, это уже не истинное смирение, а своего рода духовная "торговля".

Более того, неправильно понятое служение может привести к формированию нездоровых, рабских отношений, где одна сторона ожидает постоянного служения, а другая чувствует себя униженной. Это противоречит изначальной идее Христа о равенстве всех перед Богом и взаимном служении друг другу.

Для правильного понимания и применения принципа служения необходима духовная мудрость. Нужно уметь различать, когда и как служить, чтобы это действительно вело к духовному росту и просветлению. Истинное служение должно быть направлено к Богу и способствовать преодолению эгоизма и материальных привязанностей.

В контексте современного мира, где власть остается одним из сильнейших соблазнов, учение Христа о служении приобретает особую актуальность. Оно предлагает альтернативу стремлению к господству над другими, призывая вместо этого к взаимному уважению и заботе.

Таким образом, омовение ног, описанное в Евангелии, следует понимать не как буквальное предписание, а как призыв к переосмыслению наших отношений с ближними и с Богом. Это приглашение отказаться от эгоистических стремлений к власти и престижу в пользу искреннего служения и заботы о других, всегда помня о духовном измерении наших действий.