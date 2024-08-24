"… Нравственный характер. Вот основной ценз, решающий судьбу страны. Нужны честные люди, иначе все рушится. Как в древние времена, так и теперь нужны праведники, чтобы спасти общество, нужно хоть немного их, но чтобы они были видимы Богу, грозящему огнем серным. Разве Порт-Артур, Мукден, Цусима не были для нас библейской катастрофой? Разве на армию нашу – лучшую кровь народа – пали менее огненные тучи, чем на хананейские города?

Вспомните огромное государственное дело – именно эту войну с Японией. Нельзя сказать, чтобы у нас недоставало ценза для его решения. Мы имели достаточные средства для войны. Мы истратили их ровно вдвое больше, чем Япония: два миллиарда против одного. И образованностью, в общем, мы не уступаем Японии, у нас шесть или семь одних военных академий. И военного опыта, кажется, было достаточно, а военного красноречия – хоть отбавляй. При всех этих цензах, однако, мы были жалко выгнаны из захваченного края и не одержали хоть бы на смех ни одной победы. Чего же недоставало? Что столкнуло нас в пучину грязи, где мы до сих пор барахтаемся?

Недоставало честности. Только честности, уверяю вас, – одной честности. Недоставало нравственного ценза. Недоставало мужества выполнить долг свой до войны и во время войны.

После севастопольского погрома тогда еще молодой великий князь Константин Николаевич издал знаменитый приказ об официальной лжи. Тогда, 50 лет назад, высшее правительство было оболгано кругом и обмануто всеми, кто был поставлен говорить правду. Самые важные исторические донесения, от которых зависела судьба царства, были извращением действительности. Бесчисленные рапорты, донесения, отчеты, справки, доклады лгали, лгали, лгали. В результате империя, воображавшая себя сильной, чтобы отразить Европу, не была в силах сбросить в море даже стотысячной армии.

Та же глубоко бесчестная ложь привела к японской войне. Правительство было обмануто своими ближайшими агентами и точно в забытьи само шло на обман. Один за другим являлись предприимчивые господа, которые брались развить русскую промышленность и торговлю на Востоке, брались построить неприступную крепость, брались утвердить наше могущество на Тихом океане и т.д., – и вместо этого – клали себе деньги в карман и лгали.

"Готовы ли мы к войне?" – спрашивала страна, замечая тучу, ползущую с Востока. "Готовы!" – отвечало восточное начальство. "Готовы!" подтверждало западное. "Готовы!" – удостоверяло центральное. Военный министр, посланный в Порт-Артур проверить, точно ли крепость готова, – на площади города пил шампанское в честь "гения" тех мест – адмирала Алексеева, создавшего несокрушимый оплот России. А когда японцы атаковали Порт-Артур, оказалось, что этот оплот можно было взять голыми руками: многие, числившиеся на бумаге, форты, грозные и неприступные, оказались лишь местами, отведенными под форты, и, кроме вешек, там ничего не стояло.

Как в Севастополе, и тут пришлось строить крепость под ядрами неприятеля. Высшее начальство спрашивало: есть у нас флот? Отвечали: конечно, есть. На бумаге наш флот превосходил японский. Есть доки, мины, ядра, пушки и т.д.? О, да! Конечно!.. Но когда подошел последний страшный час, вместо "есть" оказалось "нет".

Не нашлось ни горных орудий для горной войны, и они оказались даже незаказанными (за что ответственный генерал получил повышение – в Государственный Совет); не нашлось ни снарядов в достаточном количестве, ни патронов, ни бездымного пороха, ни военных приборов, ни воздушных шаров, ни военных карт, ни лошадей, ни фуража, ни медицинских припасов, ни сапог для армии.

Строили стратегическую железную дорогу – не оказалось и дороги, именно той второй колеи, которая отвечала бы военным целям".

Михаил Осипович Меньшиков, "Нравственный ценз", 1906 год.

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Нравственное воспитание населения необходимо для безопасности и развития государства.

2. Честность и нравственность граждан играют ключевую роль в судьбе страны.

3. Недостаток честности и нравственности привел к поражениям России в войнах (русско-японская война 1904-1905 гг.).

4. Ложь и обман на всех уровнях власти и управления ослабляют государство.

5. Материальные ресурсы и образование недостаточны для успеха страны без нравственного фундамента.

6. Отсутствие честности приводит к неготовности страны к реальным вызовам, несмотря на формальные отчеты о готовности.

Вывод:

Автор статьи, Михаил Осипович Меньшиков, подчеркивает критическую важность нравственности и честности для успешного функционирования и развития государства. На примере поражений России в войнах начала 20 века он демонстрирует, как отсутствие этих качеств у руководства и населения приводит к катастрофическим последствиям. Меньшиков утверждает, что никакие материальные ресурсы или формальное образование не могут компенсировать недостаток нравственности. Статья призывает к воспитанию честных граждан и искоренению культуры лжи и обмана в государственном аппарате как необходимому условию для укрепления и развития страны.