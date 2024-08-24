Линия Терминатора (конец правления богов)
История всех народов мира начиналась с истории богов. А затем они все внезапно исчезли. Когда именно это произошло? И кто это скрывает? зачем? Где прошла та линия терминатора, та граница, после которой боги перестали посещать землю в физическом облике?.. в этом вопросе мы и попытаемся разобраться в этом фильме.
Источники:
Гомер "Илиада", "Одиссея"
Вергилий "Энеида"
Арктин Милетский, Диодор, Геродот, Аполлодор и многие другие…
00:00 Интро
02:15 Введение
04:50 Шлиман
16:20 Амазонки
31:41 Эней
45:54 Загадочный народ
50:54 Одиссей
59:58 Линия Терминатора
01:01:45 Титры
#эпоханедоверия #линиятерминатора #конецбогов #троя #катастрофа
Комментарий редакции
Основные темы выпуска:
1. Анализ легенды о Троянской войне и её участниках (троянцы, греки, амазонки).
2. Альтернативная версия расположения Трои – не в Турции, а в районе Приазовья/Таганрога.
3. Критика официальной версии открытия Трои Генрихом Шлиманом.
4. Рассмотрение путешествий Энея и Одиссея после Троянской войны.
5. Гипотеза о глобальном катаклизме, произошедшем сразу после Троянской войны.
6. Предположение о существовании развитых цивилизаций (возможно внеземных) в древности.
7. Версия о намеренном искажении истории.
Вывод:
Автор представляет альтернативный взгляд на события Троянской войны и последующий период, подвергая сомнению общепринятую историческую версию. Он предлагает рассматривать эти события в контексте Причерноморья и Приазовья, а не Малой Азии. Также выдвигается гипотеза о глобальном катаклизме, который мог произойти сразу после Троянской войны, кардинально изменив мир и положив конец эпохе античных богов. Автор намекает на возможность существования более развитых цивилизаций в древности и предполагает, что история могла быть намеренно искажена. Однако стоит отметить, что многие из представленных идей являются спекулятивными и не имеют широкого признания в научном сообществе.
Кто-то в упор не видит палеоконтакт.