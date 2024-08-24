Представитель РТФ Александр Батов, о рабочем самосознании и контурах фашизации.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Недавно в Казани произошел конфликт между рабочими-крановщиками и работодателем, который закончился победой рабочих благодаря их сплоченности и солидарности.

2. Этот случай имел пропагандистский эффект и вдохновил рабочих в других регионах и отраслях.

3. Несмотря на официальную статистику о низкой безработице, в России наблюдается дефицит рабочей силы в некоторых отраслях.

4. Обсуждается необходимость создания коммунистической партии, но подчеркивается, что для этого нужны определенные условия: связь с рабочим классом, теоретическая подготовка, идеологическое единство и меры безопасности.

5. Критикуется идея объединения с либеральной оппозицией, так как их интересы не совпадают с интересами рабочего класса.

6. Рассматривается текущая геополитическая ситуация как начало новой империалистической войны, которая может привести к тяжелым последствиям для рабочего класса.

7. Отмечается опасность роста фашистских настроений в будущем, особенно среди возвращающихся с фронта.

Вывод:

Беседа демонстрирует сложную политическую и экономическую ситуацию в России с точки зрения левых активистов. Они видят потенциал для роста классового сознания и организации рабочих, но также отмечают серьезные вызовы и угрозы. Основной акцент делается на необходимости тщательной и последовательной работы по организации рабочего класса, без поспешных решений или компромиссов с другими политическими силами.