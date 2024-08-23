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Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.

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Подразделениями группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки и Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Коренево, Мартыновка и Русская Конопелька. В результате ВСУ потеряли до 70-ти человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль.
 
Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Потери противника составили 5 человек и один автомобиль.
 
Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Александрия, Вишневка, Гуево, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный.
 
Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов противника: 41-й и 54-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Бачевск, Буянкино, Ворожба, Глухов, Каменка, Мирополье, Могрица, Новая Слобода, Ободы, Первомайское, Павловка, Свесса, Седедина Буда и Толстодубово.
 
За сутки потери ВСУ составили: до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе: один танк, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО, два миномета и 10 автомобилей.
 
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял: 5137 военнослужащих, 69 танков,  27 боевых машин пехоты, 55 бронетранспортеров, 350 боевых бронированных машин, 158 автомобилей, 34 артиллерийских орудия, пять установок зенитных ракетных комплексов, 11пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, шесть станций радиоэлектронной борьбы, четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России

Источник: https://t.me/mod_russia/42506
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Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.
Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.
Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.
Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.
Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.
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