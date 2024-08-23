Пожилые люди очень часто вынуждены работать, чтобы свести концы с концами. Но не все. О них авторы пенсионной реформы «забыли».

Трудовым потенциалом России принято считать всё население страны за вычетом детей в возрасте до 15 лет. Оставшаяся часть населения, в свою очередь, делится на две части: 1) граждане трудоспособного возраста; 2) граждане в возрасте выше трудоспособного.

Какая-то часть граждан трудоспособного возраста может не участвовать в экономической деятельности по разным причинам — как уважительным, так и не очень.

Граждане в возрасте выше трудоспособного — пенсионеры. Возраст выхода на пенсию для мужчин до недавнего времени был 60 лет, для женщин — 55 лет. После пенсионной реформы он был повышен до 65 у мужчин и 60 лет у женщин. Но не сразу, а поэтапно. В 2024 году пенсионный возраст составляет у мужчин 63 года, у женщин — 58 лет.

По данным Социального фонда России, на 1 января 2024 года общее число пенсионеров в стране составило 41,075 млн человек (уменьшение на 700 тысяч за год). В том числе пенсионеров по возрасту (старости) было 33,380 млн человек.

Другие пенсионеры — получатели пенсий по инвалидности, потере кормильца, социальных пенсий. Численность населения страны на 1 января нынешнего года, по данным Росстата, составила 146,151 млн человек. Таким образом, доля пенсионеров по возрасту составила 22,8% всего населения страны.

Интересно сопоставить Россию с другими странами по доле в населении той его части, которая имеет возраст выше трудоспособного («пенсионеры по старости»).

Сопоставления затруднены по той причине, что возраст выхода человека на пенсию в разных странах существенно варьирует. У Всемирного банка есть база данных по такому показателю, как доля в общей численности жителей страны лиц в возрасте от 65 лет и старше.

Эту долю условно можно считать долей «пенсионеров» в общей численности населения. Есть там информация и по России. Причем за достаточно длительный период — с 1960 по 2023 гг.

В 1960 году доля «пенсионеров» (лиц от 65 лет) в России равнялась 6%. Затем она постепенно возрастала, достигнув в 1980 году 10%. На этом уровне показатель держался до конца существования СССР. В 1992 году в Российской Федерации этот показатель равнялся 11%. К 2011 году он вырос до 13%. А в 2023 году уже равнялся 16%. Явная тенденция к росту.

Согласно подсчетам Всемирного банка, средний по миру показатель доли «пенсионеров» в прошлом году составил 10%. На одном полюсе находятся страны с очень низким показателем, равным 2%. Это почти исключительно страны Третьего мира — такие как Чад, Нигер, Бурунди, Уганда и др.

Есть и сравнительно благополучные — Катар, ОАЭ. На другом полюсе — страны с очень высоким значением. У Финляндии и Италии доля «пенсионеров» в населении составила 24%, у Японии — 30%, у Монако — 36%. Существенно выше среднемирового показатель у США и Китая — соответственно 18% и 14%.

Итак, Россия относится к группе с высокой долей «пенсионеров», причем эта доля у нее имеет тенденцию к росту. Меняется пропорция между численностью населения трудоспособного возраста (15−64 года) и численностью населения, относимого к «пенсионерам» (от 65 лет и старше). Если в 1960 году пропорция была (округленно) 10: 1, то в 1992 году она уже равнялась 6: 1, а в 2023 году была 4: 1.

При такой тенденции, безусловно, актуальной становится задача активизации трудового потенциала, заложенного в той части населения, которую мы называем «пенсионерами». Путем вовлечения в экономическую деятельность на условиях частичной или полной занятости.

По данным Социального фонда России, на 1 июля 2024 года работающих пенсионеров в стране было из них 7 млн 831 тыс. А неработающих — 33 млн 223 тыс. (учитываются все категории пенсионеров, не только пенсионеров по возрасту). Доля работающих пенсионеров — 19,06%.

В армии работающих пенсионеров основная часть приходится на пенсионеров по возрасту (85%). Далее следуют пенсионеры по инвалидности (8,7%). Остальные — пенсионеры социальные и по потере кормильца.

Примечательно, что за последние годы количество работающих пенсионеров имело тенденцию к сокращению.

По состоянию на 1 января 2015 года показатель составлял 14,9 млн человек. На 1 января 2016 года их число достигло 15,3 млн человек. А через год произошел резкий обвал — до 9,9 млн человек. И далее численность работающих пенсионеров продолжала снижаться. На сегодняшний день численность армии работающих пенсионеров уменьшилась в два раза по сравнению с максимумом середины прошлого десятилетия.

Некоторые эксперты и чиновники утверждают, что даже нынешний процент работающих пенсионеров остается высоким (без малого 20 процентов). Одни на этом акцентируют внимание, считая, что пенсионеры вынуждены трудиться из-за крайне скудных пенсий. И что размеры пенсий надо повышать в разы.

Спору нет. Пенсии низкие. Вот, например, данные ОЭСР по размерам пенсий на сегодняшний день в процентах от средней заработной платы по 40 странам мира.

По России примерно треть от средней заработной платы (для мужчин — 38,8%; для женщин — 32,9%). Примечательно, что в Турции, Нидерландах, Индии показатель находится примерно на уровне 100%. Более 90% в таких странах, как Австрия, Португалия, Италия. В США — 49,1%. В Китае — 83% для мужчин и 71,3% для женщин. В рейтинге ОЭСР Россия находится на четвертом месте снизу. Самый низкий показатель — у ЮАР (17,1%).

В расчет, конечно, надо принимать не только относительный уровень пенсий от средней зарплаты. Ведь абсолютные размеры зарплат по странам варьируют, причем не на проценты, а в разы, а иногда и на порядок. Тут наши пенсии в абсолютном выражении также в конце рейтингов. ОЭСР сделала оценки величины пенсий в отдельных странах в долларах США (с учетом паритета покупательной способности валют). И оказывается, что в долларовом выражении средняя величина пенсии в той же ЮАР примерно в полтора раза выше, чем в России.

Итак, повышать пенсии в России надо не на проценты, а в разы. Это может снизить желание части пенсионеров работать. Но только части. Желание трудиться обусловлено не только материальными соображениями. Не буду сейчас касаться этой важной темы о роли нематериальных факторов в жизни человека вообще и пенсионера в особенности.

Еще одним аргументом в пользу того, что, мол, снижение процента работающих пенсионеров в России — «прогрессивная тенденция», является ссылка на пример некоторых стран. В ФРГ лишь 3% трудоспособного населения решают остаться на работе, достигнув пенсионного возраста, который составляет 65 лет. В Италии, Австрии и Бельгии этот показатель составляет и вовсе 1%.

Но есть европейские страны, где трудовой деятельностью занимается гораздо большая часть пенсионеров. Например, в Дании, где пенсии не сравнить с российскими, доля работающих пенсионеров (там возраст выхода на пенсию — 65 лет) составляет 9%.

Зачем нам надо ориентироваться на Италию или Бельгию? Когда есть другие ориентиры с совершенно другими показателями. Например, скандинавские страны, которые лидируют по числу работающих пенсионеров. Так, в Швеции по достижении пенсионного возраста продолжают работать 58% граждан. В Норвегии этот показатель составляет 33%.

Да и Соединенные Штаты, у которых средняя величина пенсии, рассчитанная по паритету покупательной способности, примерно в три с половиной раза выше российской, находится примерно на одном с Россий уровне по доле работающих пенсионеров. В последние годы она там держится на планке 20%.

Социологические опросы в России показывают, что по разным причинам (как материального, так и нематериального характера) не менее половины пенсионеров выражают желание и/или готовность трудиться. Некоторые опросы дают еще более высокий процент. См.: «Почти 80% людей старшего возраста хотят работать или подрабатывать — исследование».

Примечательно, что в указанной публикации отмечается, что многие респонденты пенсионного возраста признавались, что они не только хотели бы работать. А фактически работали без официального оформления. Это лишний раз доказывает, что люди пенсионного возраста у нас и хотят, и могут работать. Проблема заключается в том, что активность наших уважаемых ветеранов труда имеет весьма невысокий кпд (коэффициент полезного действия). Как с точки зрения размера получаемой ими оплаты труда, так и с точки зрения того вклада, который они создают в достижение общегосударственных целей. Это тема отдельного большого разговора.

Трудовой потенциал, представленный людьми пенсионного возраста, используется очень слабо. России в условиях нынешней необъявленной Западом войны необходима общая экономическая мобилизация. Которая, в свою очередь, требует мобилизация гигантской армии пенсионеров, готовых и способных трудиться на благо Родины.

P.S. Обращу внимание на то, что раньше пенсию, назначаемую человеку, отработавшему положенный срок, называли «пенсией по труду», или «пенсией по возрасту». Теперь даже в официальных документах ее стали называть «пенсией по старости». Чья придумка? Намёк на то, что получатель пенсии ни на что не годится? Видимо, кому-то очень не хочется, чтобы ветераны трудились на благо России.

Публикация: Свободная Пресса

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Доля пенсионеров в России растет и составляет 22,8% населения.

2. Количество работающих пенсионеров в России сократилось вдвое за последние годы.

3. Размер пенсий в России низкий по сравнению с другими странами – около трети от средней зарплаты.

4. Пенсии в России нужно повышать не на проценты, а в разы.

5. Многие пенсионеры хотят и готовы работать (до 80% по некоторым опросам).

6. Трудовой потенциал пенсионеров в России используется слабо.

7. России необходима экономическая мобилизация, включая мобилизацию трудоспособных пенсионеров.

8. Автор критикует использование термина "пенсия по старости" вместо "пенсия по труду".

Вывод:

Статья подчеркивает необходимость более эффективного использования трудового потенциала пенсионеров в России. Автор считает, что нужно значительно повысить пенсии и создать условия для продолжения трудовой деятельности пожилых людей. Это рассматривается как важный фактор экономической мобилизации страны в текущих геополитических условиях. Статья также критикует текущую пенсионную политику и терминологию, которые, по мнению автора, не способствуют активному вовлечению пенсионеров в трудовую деятельность.