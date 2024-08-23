С 17 по 23 августа т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 16 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цехам ремонта вооружения и военной техники ВСУ, а также ангарам хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS.

Кроме того, поражены: топливные базы, снабжавшие военную технику ВСУ, районы сосредоточения резервов и пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Север» продолжали операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Пресечены попытки подхода резервов противника.



▫️ На Волчанском и Липцовском направлениях поражена живая сила и техника механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии.

За неделю потери противника в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 3090 военнослужащих, 29 танков, 167 боевых бронированных машин, в том числе четыре боевые машины пехоты и бронетранспортер М113 производства США, 75 автомобилей, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе MLRS производства США, а также 32 орудия полевой артиллерии.

Кроме того, уничтожены: пусковые установки зенитных ракетных комплексов «IRIS-T» производства ФРГ и С-125, многофункциональная радиолокационная станция TRML-4D производства ФРГ, радиолокационная станция зенитного ракетного комплекса NASAMS норвежского производства и восемь станций радиоэлектронной борьбы.



▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение формированиям четырех механизированных, штурмовой бригад и двух бригад теробороны. Отражены 19 контратак подразделений ВСУ.

Противник потерял до 3400 военнослужащих, три танка, 19 боевых бронированных машин, в том числе два бронетранспортера М113 производства США, десять бронемашин «MaxxPro» производства США и «Казак», а также 48 автомобилей.

Также поражены: 30 орудий полевой артиллерии, в том числе шестнадцать 155-мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Германии и Польши. Уничтожены три станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять полевых складов боеприпасов.



▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, двух мотопехотных, двух пехотных, штурмовой, двух аэромобильных бригад и двух бригад теробороны. Отражены две контратаки штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли за неделю до 4530 военнослужащих, 32 автомобиля, 68 орудий полевой артиллерии, в том числе 36 самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства стран НАТО, пять боевых машин реактивных систем залпового огня, из них две RAK-SA-12 хорватского производства. Уничтожены 19 полевых складов боеприпасов и три станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Свиридоновка, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отражены 27 контратак формирований противника.

За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 3855 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 43 автомобиля и 51 орудие полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили семь контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 800 военнослужащих, два танка, 37 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожено шесть полевых складов с боеприпасами и четыре станции радиоэлектронной борьбы.



▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям двух механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады береговой обороны и бригады теробороны.

Потери ВСУ составили до 480 военнослужащих, 30 автомобилей, 15 орудий полевой артиллерии, из них шесть 155-мм гаубиц М777 производства США.

Уничтожены две пусковые установки и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня MLRS производства США, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США, три станции радиоэлектронной борьбы и пять полевых складов боеприпасов.



▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск, средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации в течение недели уничтожены: фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также четыре вертолета: один Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины.

Кроме того, сбиты: противокорабельная ракета «Нептун-МД», 18 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, 87 реактивных снарядов HIMARS производства США, а также 340 беспилотных летательных аппаратов, из них 147 вне зоны проведения специальной военной операции.



На линии боевого соприкосновения в течение недели сдались в плен 29 украинских военнослужащих.



▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30390 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17547 танков и других боевых бронированных машин, 1425 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13566 орудий полевой артиллерии и минометов, 25104 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России