Как корпоротократы захватили Википедию



Много лет назад, еще до того, как интернет оформился в ту амальгаму сервисов и сайтов, что мы видим сейчас Википедия представляла собой молодой проект-чемпион, который взял на себя роль объективного стороннего наблюдателя, способного бесстрастно подходить к любого рода вопросам. На тот момент движение Open-source существовало только в программировании и поэтому проект открытой энциклопедии, составлением и редактированием которой в реальном времени занималось сообщество, было по-настоящему прорывным.

Этот «прорывной» характер нашел отражение и в юридически-организационной структуре проекта. С первых дней своего существования Википедия делилась на две «структуры»: арбитражные комитеты, которые отвечали за разрешение споров и решение административных и организационных вопросов и Фонд Викимедиа, который должен был отвечать за финансирование проекта. Исторически арбитражные комитеты играли первую скрипку и Фонд никогда особо не лез в дела сообщества, однако, продлилось это все не очень долго.

Ситуация начала быстро меняться после того, как Википедия начала набирать реально массовую популярность в 2010–2016 годах. из-за резко возросшей важности для интернета, судьбой его развития начали интересоваться по-настоящему гигантские игроки, среди которых затесался Google. Разумеется, такой большой игрок не мог оставить проект развиваться своим чередом и помимо поисковой преференции, он также начал выделять на проект деньги, и причем весьма немалые: в 2016 году он аллоцировал в специально созданный эндаумент фонд $59 млн, в следующем году эта сумма уже увеличилась до $76 млн. С тех пор взносы стали ежегодными и продолжаются по сей день.

Google Делает эти взносы через мегафонд Tides Foundation, который помимо всего прочего имеет очень близкие связи с Демократической партией и крайними левыми движениями BLM, LGBT и тд. Кэтрин Махер, бывший генеральный директор эндаумент фонда Викимедии, которому выделяет деньги Google, в 2017 году разработала стратегию развития Википедии под названием «Викимедиа-2030», в рамках которой открыто декларировалось, что Википедия должна трансформироваться в «пространство активизма и пропаганды социальной справедливости».

Как и вся остальная корпоративная культура западного общества, Википедия начала активно адаптировать свой образ под дежурную повестку расового и гендерного равноправия, особо не заботясь о том, что на самом деле происходит в организации, а в организации в это время начался тотальный захват менеджментом власти, которую они особо не чурались применять в собственных интересах (https://www.piratewires.com/p/how-the-regime-captured-wikipedia). По итогу из Википедии было полностью выкорчевано любое инакомыслие и проект быстро превратился из Open source в стандартную корпоративную структуру…

@naebrosh – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Википедия изначально была проектом-чемпионом объективности и беспристрастности.

2. Проект имел двойную структуру: арбитражные комитеты и Фонд Викимедиа.

3. С ростом популярности (2010-2016) Википедией заинтересовались крупные игроки, включая Google.

4. Google начал выделять значительные средства через фонд Tides Foundation.

5. Была разработана стратегия "Викимедиа-2030", направленная на превращение Википедии в "пространство активизма и пропаганды социальной справедливости".

6. Википедия начала адаптироваться под повестку расового и гендерного равноправия.

7. Произошел захват власти менеджментом, что привело к искоренению инакомыслия.

Вывод:

Статья описывает трансформацию Википедии из открытого, объективного проекта в корпоративную структуру с определенной идеологической направленностью. Автор утверждает, что это изменение произошло в результате влияния крупных корпораций и фондов, которые через финансирование и управленческие решения изменили изначальную миссию и структуру Википедии. Основная идея заключается в том, что проект утратил свою независимость и объективность, став инструментом продвижения определенных социальных и политических взглядов.