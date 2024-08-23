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Год без Пригожина

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Год без Пригожина

Год назад при достаточно мутных обстоятельствах разбился самолет с Евгением Пригожиным и его соратниками по руководству ЧВК Вагнер, которая в 10-х годах стала самой крупной ЧВК в истории, превзойдя американскую ЧВК Blackwater/Academy.

Несмотря на похороны погибших, до сих пор активно обсуждаются версии, что Пригожин не погиб и просто ушел в тень, живя где-то за границей, например в Африке.

Оценки Пригожина сейчас уже неотделимы от оценок неудачного мятежа 2023 года, за который никого не осудили, так как уголовные дела были закрыты по причинам политической целесообразности связанной с недопущением рисков гражданской войны.

Остались политические оценки произошедшего со стороны военно-политического руководства РФ, которые остались в том числе и в биографии Евгения Пригожина.

Безотносительно того, погиб ли Пригожин на самом деле или хитро ушел в тень, в истории останутся и его дела на благо страны в Африке, Сирии и на Украине и история с провалившимся военным мятежом в условиях идущей войны. Ну а далее оценки будут из соизмерения этих деяний.

В любом случае, историю России 10-20х годов XXI века вряд ли можно представить без Евгения Пригожина, безотносительно того, жив он или мертв, он теперь уже фигура историческая.

https://t.me/boris_rozhin/134655 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9338419.html
Метки: пригожин, Россия, чвк вагнер
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