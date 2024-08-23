18 августа, в канун праздника Преображения, вблизи села Курейка Туруханского района Красноярского края при небольшом стечении народа был открыт первый в современной России официальный памятник генералиссимусу Иосифу Сталину. Автор — уроженец здешних мест Михаил Красильников.

Следует заметить, что место установки памятника — историческое. В начале ХХ века здесь, в этом самом отдалённом уголке Империи, отбывал ссылку политический изгой, уже далеко не юный социал-демократ Иосиф Джугашвили, вошедший в мировую историю под именем Сталин.

В середине 30-х годов крестьянская изба, в которой проживал Сталин, превратилась в музей. В начале 50-х годов вокруг деревянного строения был выстроен роскошный каменный павильон, а перед ним установлены фонари и памятник Сталину (уменьшенная копия знаменитой работы Меркулова). В период "хрущёвской слякоти" музей упразднили, избу разломали, а памятник утопили в Енисее. Долгое время павильон тихо ветшал, а площадь перед ним зарастала сорными травами. Так продолжалось многие десятилетия, пока в 90-х годах павильон не сожгли по прямому указанию из Москвы. Так на месте сталинского мемориала надолго воцарилась "мерзость запустения". Подробно обо всей коллизии рассказано в статье "Путешествие в Курейку".

Но что значит выражение "официальный памятник"? Дело в том, что ростовые памятники Сталину в современной России существуют. Их как минимум два. Однако и тот, и другой имеют неофициальный статус. Монументы установлены в пределах частных владений в качестве садовых изваяний. Речь идёт о статуях в посёлке Бор (Нижегородская область) и в городе Великие Луки (Псковская область).

Памятник в Курейке поставлен от лица государства на государственной земле. Территория вокруг него благоустроена местными властями. Мемориал теперь обозначен на картах Яндекса как достопримечательность Красноярского края. Это случилось, конечно, благодаря усилиям, изысканиям и пожертвованиям воронежских энтузиастов — историка Николая Сапелкина и предпринимателя Геннадия Чернушкина, чей вклад в это событие огромен! Но даже их бескорыстная активность не смогла бы сдвинуть дело с мёртвой точки, если бы не наступившая эпоха, предполагающая возвращение имени Сталина в официальный лексикон.

Сталину приписывают фразу: "После моей смерти на мою могилу нанесут горы мусора, но ветер истории безжалостно развеет его…"

Новый памятник Сталину в Курейке! — такое невозможно было себе представить ещё пять лет назад.

Что же поменялось в стране и мире? Может быть, власть просто махнула рукой? Мол, не до того сейчас! Придворный политолог Сергей Караганов, автор программы многоаспектной десталинизации России, занят теперь совершенно другими вещами. Он призывает ударить ядерным оружием по базам НАТО в Европе…

Возможно, государство великодушно уступило инициативе общественников, справедливо полагая, что памятник опасному историческому деятелю мало кто увидит воочию. Ведь село Курейка — место настолько отдалённое от центров цивилизации, что не стоит опасаться пагубного влияния сего изваяния. Редкий турист доплывёт до середины Енисея, не так ли?

Но дело всё-таки в другом: сменилась эпоха, полным ходом идёт многоаспектная война России с объединённым Западом, явно обозначилось множество параллелей с эпохой Сталина. Установка памятника в Курейке — это не просто примета времени, но первая ласточка. Весьма вероятно, что уже завтра каждый город в России пожелает заполучить на своей территории памятник генералиссимусу Победы.

Сегодня имя Сталина звучит как благодарность за советский Атомный проект и технологический рывок в ракетостроении. Ядерный щит, создание которого началось при Сталине, не позволил в ХХ веке и не позволяет сейчас вести коллективному Западу полномасштабную горячую войну против нашей страны.

Имя Сталина звучит как исторический пример мобилизации общества ради достижения крупных стратегических, исторических целей. Сталинская эпоха — время, когда слово и дело были слиты воедино, а не существовали в разных мирах, как две параллельные реальности.

Имя Сталина звучит как вдохновляющий символ великой Победы. Как неиссякаемый источник чистейшей исторической энергии.

Туруханский район, как известно, по площади равен Британии. Сибирские пространства чудовищно огромны и пустынны. В этот день над великим простором струился яростный ветер, и колоссальная река в солнечных лучах мерцала и переливалась, как голубое крыло космической бабочки. На торжественную церемонию открытия памятника собрались немногочисленные местные жители, представители администрации Курейки и Туруханска, а также участники исследовательской экспедиции "Ангстрем".

Были здесь и мы — сотрудники "Завтра". Ведомые своим главным редактором писателем Александром Прохановым, в Курейку прибыли журналисты Екатерина Глушик, Илья Титов, а также авторы этого текста и фотографий.

Курейка — особое место. Здесь, в этом сибирском оазисе, в заколдованном лесу, среди ветров, метелей и ливней, в точке географического центра современной России стоит фигура основоположника русской цивилизации будущего.

Время пришло. Сталин возвращается!

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. 18 августа 2024 года в селе Курейка Красноярского края был открыт первый в современной России официальный памятник Иосифу Сталину.

2. Место установки памятника имеет историческое значение – здесь Сталин отбывал ссылку в начале 20 века.

3. Ранее в этом месте уже существовал музей и памятник Сталину, которые были уничтожены в советское время.

4. Этот памятник является первым официальным государственным памятником Сталину в современной России.

5. Авторы связывают установку памятника с изменением политической ситуации и отношения к фигуре Сталина в России.

6. Имя Сталина ассоциируется с технологическими достижениями СССР, мобилизацией общества и победой в Великой Отечественной войне.

7. Авторы предполагают, что это может быть началом более широкого возвращения памятников Сталину в России.

Вывод:

Статья отражает изменение отношения к фигуре Сталина в современной России. Авторы рассматривают установку официального памятника как знаковое событие, символизирующее возвращение Сталина в официальный исторический нарратив страны. Они связывают это с текущей геополитической ситуацией и проводят параллели между современностью и сталинской эпохой.

Возвращение фигуры Сталина в общественно-политический дискурс России отражает глубинный запрос большинства населения на социальную справедливость. Это связано с травматичным опытом 1990-х годов, когда после распада СССР значительная часть граждан оказалась в крайне тяжелом экономическом положении, лишившись социальных гарантий, льгот и стабильной занятости.

В этом контексте Сталин воспринимается многими как символ сильного государства, способного защитить интересы простых людей и обеспечить социальную справедливость. Образ Сталина ассоциируется с борьбой против коррупции, спекуляции и незаконного обогащения за счет общества.

Однако существует и противоположная позиция, которую занимает меньшая, но влиятельная часть общества. Это те, кто получил значительные выгоды от приватизации и перехода к рыночной экономике в 1990-е годы. Для них фигура Сталина представляет угрозу сложившемуся статус-кво и их экономическим интересам.

Таким образом, дискуссия вокруг фигуры Сталина фактически отражает более глубокий социально-экономический конфликт в российском обществе. Большинство населения, пострадавшее от экономических реформ, требует восстановления социальной справедливости, в то время как небольшая, но влиятельная группа, извлекшая выгоду из этих реформ, стремится сохранить существующее положение вещей.

Этот конфликт интересов и ценностей продолжает формировать политический ландшафт современной России, проявляясь в том числе и в отношении к историческим фигурам, таким как Сталин.