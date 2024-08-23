23 августа 1943 года Красная армия одержала одну из ключевых побед в Великой Отечественной и во всей Второй мировой войне. Это победа в Курской битве, от которой — прямая дорога до освобождения нашей страны и разгрома нацистской Германии в её логове.

Курская битва, начавшаяся 5 июля 1943 года и ставшая главным событием того лета на советско-германском фронте, до сих пор остаётся в тени своей предшественницы — победы под Сталинградом. Именно исход Сталинградской битвы историки раз и навсегда назвали «коренным переломом в войне». Хотя точнее было бы говорить о том, что коренной перелом начался на берегах Волги, а завершился в Харькове 23 августа 1943-го – вместе с окончанием битвы на Курской дуге. После этого стратегическая инициатива в войне перешла на сторону Красной армии, которая до окончания войны проводила в основном наступательные операции, тогда как вермахт — оборонялся.

В сухих цифрах Курская битва выглядит так. Силы Красной армии составляли 1,9 млн человек, более 26,5 тыс. орудий и миномётов, свыше 4,9 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок (САУ), около 2,9 тыс. самолётов. Германия выставила свыше 900 тыс. человек, около 10 тыс. орудий и миномётов, до 2 700 танков и штурмовых орудий и около 2 050 самолётов. Преимущество советских войск сыграло свою роль и в обороне, и в наступлении. В итоге вермахт потерял в Курской битве 30 дивизий, в том числе 7 танковых, свыше 500 тыс. солдат и офицеров убитыми, ранеными и пленными, 1,5 тыс. танков и штурмовых орудий и более 3 тыс. самолётов. Правда, и Красной армии эта победа далась непросто: 255 тыс. убитых и пропавших без вести, а общие потери превзошли 860 тыс. человек.

Страна высоко оценила заслуги участников Курской битвы. 231 военнослужащий удостоился звания Героя Советского Союза, свыше 100 тыс. солдат и офицеров были награждены орденами и медалями. А самое главное, под Курском Красная армия окончательно разрушила миф о непобедимости вермахта и навсегда лишила его надежд на победу. Отныне немецкие солдаты и офицеры были обречены отступать — и отступали до Берлина, в который советские войска вошли два неполных года спустя.

Авантюра нынешних киевских вооружённых подразделений, попытавшихся захватить Курскую область, тоже может стать важным поворотом в конфликте. Об этом уже пишут западные СМИ. В Пентагоне говорят, что не понимают, зачем режиму президента Украины Владимира Зеленского понадобилось вторжение в российский регион.

По материалам НТВ, «Известий», МИР24

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. 23 августа 1943 года завершилась Курская битва – одна из ключевых побед в Великой Отечественной и Второй мировой войне.

2. Курская битва, вместе со Сталинградской, ознаменовала коренной перелом в войне.

3. В битве участвовало: со стороны СССР – 1,9 млн человек, со стороны Германии – более 900 тыс.

4. Потери Германии: 30 дивизий, более 500 тыс. солдат и офицеров, 1,5 тыс. танков, 3 тыс. самолетов.

5. Потери СССР: 255 тыс. убитых и пропавших без вести, общие потери – более 860 тыс. человек.

6. 231 участник битвы получил звание Героя Советского Союза, более 100 тыс. были награждены орденами и медалями.

7. Победа в Курской битве окончательно разрушила миф о непобедимости вермахта.

8. Статья упоминает недавнюю попытку украинских вооруженных сил захватить Курскую область, сравнивая ее с исторической битвой.

Вывод:

Статья подчеркивает историческое значение Курской битвы как переломного момента в Великой Отечественной войне, приводя статистику участников и потерь. Автор проводит параллель между историческим событием и современной ситуацией, упоминая недавнюю попытку вторжения украинских сил в Курскую область, намекая на возможные последствия этого действия для текущего конфликта.