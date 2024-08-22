Молитва требует отрешённости ("всякое ныне житейское отложим попечение"), а у нас суета стала тем, чем вода является для рыбы. Всё бегом, всё наспех, во всём хочется получать быстрый результат без особых усилий.

Молитва — это всегда впервые. Ничего по привычке, ничего "на автомате". Каждый раз — напряжение сердца и ума, внимательность, бережное произнесение слов, которые становятся огненными. Нужна основательность. Нужна серьёзность. Не парить умом, не облетать вселенную, а стоять на месте и копать там, где стоишь. И ещё — всем всё простить. И ещё — начинать с "подай", "помоги", "исцели". Но постепенно переходить к "благодарю", "слава Тебе", а затем совсем умолкнуть.

Если молитва — это не слушание органа сидя на лавке и не сотрясание воздуха привычными текстами, то может ли ещё молиться современный человек?

Горячее всех и внимательнее всех молятся люди скорбящие и страдающие. Если отчаяние побеждено, если нет маловерия и малодушия, то скорбь превращается в лучшего наставника и учителя молитвы. "Божиим сверлом, — говорил один из Оптинских старцев, — открывается сердце, и происходит в человеке то, над чем подвижники трудятся годами". Но ведь мы не хотим страдать. Сама мысль о том, что духовное богатство можно приобрести ценою душевной или телесной боли, ненавистна современному человеку. Влюблённый в комфорт и земное счастье, он скорее откажется от веры, от молитвы, от Самого (не дай Господи) Христа Спасителя, чем согласится снимать с себя ветхую кожу и обновляться. Словам об узком пути и тесных вратах, ведущих в Царство, слишком тесно и узко в сознании "обычного человека". И что же делать? Служить благодарственные молебны! Я не обмолвился. Нужно служить благодарственные молебны.

Богу не жалко изливать на людей всевозможные блага, лишь бы люди не превращались в ненасытных чудовищ. Лишь бы не забывали о Том, Кто является Источником всех благ, и поднимали к Небу благодарные взоры.

Современная цивилизация — это цивилизация ненасытных глаз, самолюбивых сердец и непрестанно жующих челюстей. Возьмите любого жителя земли, того, кто уже отшагал и оттрудился, отскорбел и отпраздновал свою меру. Того, кто уже стал прахом и воскреснет в оный грядущий день. Где бы и когда бы он ни жил, он не потреблял даже малой доли тех «товаров и услуг» (простите за неизбежную пошлость), которые потребляются нами. Пальцев не хватит, чтобы перечислить все цивилизационные достижения, направленные на то, чтобы человек был счастлив. И пусть он остаётся всё же несчастным, пусть победы эти «пирровы», нам живётся и мягче, и вкуснее, и комфортнее, чем кому бы то ни было раньше. Так давайте же будем благодарны за то, чем мы пользуемся, за то, что нам подарено.

Среди бесчисленных драгоценных слов, произнесённых Иоанном Златоустом, есть слова о том, что Бог ждёт от нас благодарности за уже оказанное благо, чтобы затем дать ещё больше. Ведь, повторюсь, у Бога нет ни жадности, ни зависти. Он богат всем и готов дать всем всё, лишь бы это было нам на пользу.

Итак, пусть человек не умеет каяться, пусть он боится скорбей, не стремится к духовным глубинам, опутан суетой, как паутиной. Пусть. Покуда он остаётся человеком, у него должно оставаться чувство благодарности. Он может войти в область молитвенного света, благодаря Господа и Хозяина жизни за утреннюю свежесть, за ночной отдых, за хлеб на столе, за беседу с другом. Он может и должен приносить благодарность за возвращение сына из армии, за успешно прошедшие роды у дочери, за благополучное возвращение из командировки, за новую интересную книгу. Я могу перечислять и далее многоразличные случаи, требующие от нас благодарности. Если делать это с логической последовательностью, вся жизнь наша превратится в повод для благодарности. Литургический возглас "Благодарим Господа" станет внутренним прочным каркасом нашей жизни.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи протоиерея Андрея Ткачёва:

1. Молитва требует отрешенности от суеты и житейских забот.

2. Каждая молитва должна быть осознанной, внимательной и искренней.

3. Скорбь и страдания могут стать лучшими учителями молитвы.

4. Современный человек, привыкший к комфорту, часто избегает трудностей духовного пути.

5. Важно служить благодарственные молебны и быть благодарным за все блага.

6. Современная цивилизация характеризуется ненасытностью и чрезмерным потреблением.

7. Бог ждет от людей благодарности за уже оказанные блага, чтобы дать еще больше.

8. Чувство благодарности может стать путем к молитвенному свету даже для тех, кто не умеет каяться или боится скорбей.

9. Вся жизнь может стать поводом для благодарности Богу.

Вывод:

Протоиерей Андрей Ткачёв подчеркивает важность искренней и осознанной молитвы в жизни современного человека. Он отмечает, что в нынешнем мире, полном суеты и стремления к комфорту, людям становится все труднее находить время и силы для настоящей молитвы. Однако автор предлагает путь, доступный каждому – путь благодарности. Он призывает верующих быть благодарными за все аспекты жизни, от самых малых до самых значимых. Такой подход не только помогает развить молитвенную практику, но и меняет отношение к жизни в целом, превращая ее в постоянный повод для благодарности Богу. Это может стать основой для более глубокой духовной жизни даже в условиях современного мира.

Расширенный вывод:

В контексте размышлений о природе молитвы и благодарности в современном мире, можно обратиться к глубинной мудрости, выраженной в Бхагавад-гите: "Нам принадлежит только действие, но не плод". Эта мысль открывает новое понимание благодарности и её роли в духовной жизни человека.

Истинная благодарность должна быть направлена не столько на материальные блага или конкретные результаты, сколько на саму возможность действовать, расти и развиваться. Мы можем быть благодарны за способность совершать поступки, за возможность учиться на своих ошибках, за шанс становиться лучше. Плоды наших действий преходящи и часто не зависят от нас, но сам процесс действия, рост и развитие – это то, что действительно принадлежит нам и заслуживает благодарности.

Такой подход ставит нас в безусловную позицию по отношению к Всевышнему. Мы благодарим Его не за конкретные дары, которые могут быть или не быть, а за сам дар жизни и возможность действовать. Это позволяет сохранять чувство благодарности независимо от внешних обстоятельств, будь они благоприятными или нет.

Более того, даже испытания и трудности можно воспринимать с благодарностью, следуя мудрости преподобного Серафима Вырицкого, который говорил: "От меня это было". Каждое испытание можно рассматривать как возможность для духовного роста, как проявление божественной заботы, направленной на наше исправление и приближение к Богу.

Практика благодарственной молитвы в этом контексте приобретает особое значение. Она может стать непрерывным потоком, текущим через всю жизнь человека. Такая молитва учит сосредоточению, развивает способность видеть доброе во всем происходящем и помогает отбросить лишнюю суету. Вместо того чтобы молиться об абстрактных вещах, что может быть утомительно для ума обычного человека, благодарственная молитва позволяет обращаться к Богу с тем, что действительно важно и животрепещуще для нас, но делать это в духе благодарности.

Этот подход к благодарности и молитве не только углубляет духовную жизнь, но и трансформирует наше восприятие мира. Он делает нас более устойчивыми перед лицом жизненных испытаний, помогает сохранять внутренний мир и радость даже в сложных обстоятельствах. Благодарность становится не просто реакцией на положительные события, а постоянным состоянием души, выражением нашей связи с божественным началом.

Таким образом, культивируя благодарность за возможность действовать и расти, мы открываем путь к более глубокому пониманию жизни, к истинной духовности и к постоянной, живой связи с Богом. Это помогает преодолеть ограничения современного мира, склонного к суете и поверхностности, и обрести подлинную глубину и смысл существования.