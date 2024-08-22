Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 19 августа 2024 г.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. 19 августа 1991 года – важная и печальная дата в истории России, связанная с попыткой государственного переворота (ГКЧП).

2. По мнению историка Евгения Спицина, августовский путч был "договорняком" между частью руководства КГБ и руководством РСФСР во главе с Ельциным.

3. Первоначальный план предполагал тихое отстранение Горбачева и назначение Ельцина президентом СССР для сохранения страны.

4. Ельцин в последний момент "кинул" Крючкова (председателя КГБ), испугавшись чего-то, и выступил против ГКЧП.

5. Спицин указывает на странности в действиях КГБ, которые могли легко арестовать Ельцина, но не сделали этого.

6. Идея введения чрезвычайного положения изначально исходила от Горбачева еще за год до путча.

7. Горбачев колебался и не решался на жесткие меры из-за давления западных партнеров.

8. Создание "народных фронтов" в союзных республиках в 1988-89 годах, курируемое Александром Яковлевым, способствовало развалу СССР.

9. Высшее руководство СССР своими действиями и ложью дало козыри в руки сепаратистов.

Вывод:

Беседа представляет альтернативный взгляд на события августа 1991 года, предполагая, что путч был результатом сложной политической игры между различными силами в руководстве СССР. Согласно этой версии, развал Советского Союза был во многом спровоцирован действиями самого высшего руководства страны, включая Горбачева и его окружение. Эта интерпретация событий подчеркивает роль внутренних противоречий и нерешительности советского руководства в процессе распада СССР.