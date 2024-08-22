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Августовский путч – договорняк В.Крючкова и Б.Ельцина. Е.Ю.Спицын на радио Маяк. Стиллавин Today

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Прямой эфир на радио Маяк в программе "Стиллавин Today" 19 августа 2024 г.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. 19 августа 1991 года – важная и печальная дата в истории России, связанная с попыткой государственного переворота (ГКЧП).

2. По мнению историка Евгения Спицина, августовский путч был "договорняком" между частью руководства КГБ и руководством РСФСР во главе с Ельциным.

3. Первоначальный план предполагал тихое отстранение Горбачева и назначение Ельцина президентом СССР для сохранения страны.

4. Ельцин в последний момент "кинул" Крючкова (председателя КГБ), испугавшись чего-то, и выступил против ГКЧП.

5. Спицин указывает на странности в действиях КГБ, которые могли легко арестовать Ельцина, но не сделали этого.

6. Идея введения чрезвычайного положения изначально исходила от Горбачева еще за год до путча.

7. Горбачев колебался и не решался на жесткие меры из-за давления западных партнеров.

8. Создание "народных фронтов" в союзных республиках в 1988-89 годах, курируемое Александром Яковлевым, способствовало развалу СССР.

9. Высшее руководство СССР своими действиями и ложью дало козыри в руки сепаратистов.

Вывод:
Беседа представляет альтернативный взгляд на события августа 1991 года, предполагая, что путч был результатом сложной политической игры между различными силами в руководстве СССР. Согласно этой версии, развал Советского Союза был во многом спровоцирован действиями самого высшего руководства страны, включая Горбачева и его окружение. Эта интерпретация событий подчеркивает роль внутренних противоречий и нерешительности советского руководства в процессе распада СССР.

Источник: https://rutube.ru/video/dfcf273f117bc7cbd975433952821d2c/
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 12905 10061
    chu час назад

      Не ожидал что Спицын будет так правдоподобно молоть вранье. Кто такой некий Илютин ? Почему выборы не выиграл Зюганов ? Где расстрел Белого дома как точки невозврата ?
      Ай яй яй Спицын, ай яй яй !!!

    • 5000 3964
      Иванович 29 мин. назад

        Чушь собачья.
        Е.Ю.Спицын меня окончательно разочаровал. Он, как ципсо, перемешал истину с ложью. Являюсь очевидцем и участником тех событий. Могу утверждать, что государственный переворот в СССР готовился заблаговременно. Первыми стали бить тревогу руководители КГБ Прибалтийских республик ещё в 1989 году.
        Горбачёв, в то время, стал не просто марионеткой США и Англии, но рядом с ним находились “кураторы”, которые указывали, что он должен делать. Он и делал всё под диктовку ЦРУ и Ми-6, но не КГБ.
        Этим материалом Спицына пытается убрать из числа участников спецслужбы США и Британии в государственном перевороте в СССР в 1991 и РФ в 1993 годах.
        Особенно огорчает то, что Спицын пытается показать себя “объективным историком”.

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        1
        • 2559 2443
          Сан СанычИванович 19 мин. назад

            На Ист.фак шли люди, которые хотели сделать карьеру через педагогику (+партия). Обычно именно историки становились директорами школ и зав.РайОНО.

            История всегда была частью Идеологии, но никогда не была объективной.

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