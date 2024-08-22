Демографию традиционно рассматривают в качестве одного из ключевых долгих трендов для описания и прогнозирования общественной сферы. В настоящее время происходит кардинальный пересмотр характера его влияния в масштабах не только отдельных стран, но и всего человечества. Один из самых стабильных и устойчивых базовых законов перестаёт таким быть, многие обращают внимание на проявления и следствия, но практически никто не разбирает лежащих в основе причин, а без их понимания говорить об управляемости процессами не приходится. Большое видится на расстоянии, так и демографические процессы нужно смотреть не в горизонте десятилетий, а много шире.

Со времён неолита среднее количество рождающихся детей в среднем было стабильно и составляло 5-6 на одну женщину (индекс фертильности), но из них доживало до взрослого возраста и оставляло потомство 2-3. Высокая смертность (болезни, эпидемии, войны и др.) брала свою плату, а естественные мальтузианские пределы менялись очень медленно (зависит от развития науки и технологий). В истории отдельных народов были всплески и падения, как следствия стечения обстоятельств, но в целом общая численность на планете росла медленно и линейно, опосредуя скорость технологического развития / роста доступности естественных производительных сил.

В XVII в. начался резкий рост численности населения планеты, выходящий на экспоненту, что породило мифы о сингулярности, безудержном росте и прочих антиутопических, линейных упрощениях, которые регулярно звучали с трибун Римского клуба, ООН и других площадок. В середине XX в. появились первые работы и теории по демографическим переходам, у нас больше всего известны работы и модели С.П. Капицы (1928-2012 гг.) , который не только внёс большой научный вклад, но и донёс результаты до широкой общественности. В существующих моделях (потолок 10-10,5 млрд. человек в 2060-е гг.) описаниях указываются десятки второстепенных факторов, за которыми размывается и скрывается основное.

Общественное сознание и традиции инертны, несмотря на всё развитие науки, экономики и общества, после начала демографических переходов ещё несколько поколений продолжали жить в рамках старых представлений. Экспоненциальный взрывной рост стал следствием сохранности высокого индекса фертильности, женщины продолжали рожать по 5-6 детей, но теперь практически все выживали и рожали своих детей. Изменения начались не из-за множества приводимых демографами факторов, а из-за появления массовой и доступной всем технологии ограничения количества детей. Вначале это были аборты, после широкое распространение получили и другие методы контрацепции, которые становились всё проще и дешевле.

Произошла революция мышления, ранее неконтролируемый процесс стал управляемым на уровне каждого отдельного индивидуума. У предыдущих поколений всё было просто – женился, дальше будут дети, когда и сколько – как Бог даст. Присутствовали народные методы, но их точность оказывалась невысока, да и не было массового распространения. Сейчас в любой арабской стране в доступе есть гормональные таблетки (индекс фертильности большинства в диапазоне 2-3 и падает), концепция сознательного принятия решения о рождении ребёнка распространяется по планете, индекс фертильности упал с 5 (середина XX в.) до 2,3 (2024 г.) и продолжает снижение.

Во второй половине XXI в. человечество окончательно придёт к ситуации, когда рожать будут:

▪️ сознательно принимающие решение «сколько Бог даст», им не важны будут никакие материальные условия и их будет немного (в основном сознательно и ортодоксально верующие);

▪️ сознательно определившие не только количество детей, а что именно сегодня они готовы (сознательное зачатие) – основное количество;

▪️ несознательное, гормонально обусловленное зачатие – молодость, любовь, психоактивные вещества и т.д. – постоянный высокий процент, природа о нас помнит…;

▪️ архаичные общества, в основном Чёрная Африка, но в ближайшие 1,5-2,5 поколения эта концепция покорит и их умы.

К этому можно добавить множество важных, но вторичных и/или ограничивающих факторов, вроде снижения естественного отбора и большого количества бесплодных пар, последствий абортов, культурно-социальных извращений и т.д. Однако, важно чётко понимать, когда и как действовать в каждом из трёх первых вариантов, не только чтобы рождались дети, но, и чтобы они вырастали в нормальных и здоровых взрослых. Поддержка и социализация семей из первой группы. Для второй группы нужно формирование правильных социальных норм, борьба с эгоизмом и ленью – тут как раз нужны точечные стимулы.

С третьей группой тоже понятно – культура подросткового целомудрия и ограничение абортов, кто не понял – за ошибки нужно платить, жестко и больно на уровне индивида, но верно с позиции общества в целом. К чему приводит «сексуальное просвещение» легко найти, социальные эксперименты были поставлены во множестве стран – количество эксцессов вырастает во много раз, а далее аборты, бесплодие, поломанные судьбы и души.

Ещё одним следствием сказанного является бесполезность надежд на значимый рост индекса фертильности при архаизации жизни (ближайшие десятилетия период войн и катастроф), так как концепция добровольного принятия решения о зачатии и рождении ребёнка никуда не делась. Кто по-настоящему хочет и готов, будет рожать и в городе, а кто нет – найдёт причины и в самых благоприятных условиях за городом. Чтобы люди забыли о данной концепции и образе мысли нужно несколько поколений без доступа к современной медицине, т.е. Тёмные века.

Не нужно забывать про мизантропов из Римского клуба, какой бы ни была общемировая катастрофа, будьте уверены, они найдут возможность производства и обеспечения доступа к противозачаточным средствам для каждой из стран, стоить это будет дёшево, себестоимость низка, а для них это стратегический проект. Пару поколений даже при самом неблагоприятном раскладе они будут удерживать доступность.

И, да, вопросы демографии – это война за умы – сроки, планы и операции длятся десятилетиями, в рамках консервативного поворота 2022-2030 гг. она идёт в России, продолжаем дальше чистить ментальное пространство, процесс не быстрый…

Источник

Андрей Школьников



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Демографические процессы претерпевают кардинальные изменения в глобальном масштабе.

2. Исторически индекс фертильности составлял 5-6 детей на женщину, но выживало 2-3.

3. В XVII веке начался резкий рост населения планеты из-за сохранения высокого индекса фертильности при снижении смертности.

4. Ключевым фактором изменения демографической ситуации стало появление доступных методов контрацепции.

5. Произошла "революция мышления" – процесс рождения детей стал контролируемым на индивидуальном уровне.

6. Глобальный индекс фертильности снизился с 5 в середине XX века до 2,3 в 2024 году.

7. В будущем выделяются четыре основные группы по отношению к рождаемости: сознательно многодетные, планирующие количество детей, несознательные зачатия, и архаичные общества.

8. Автор считает бесполезными надежды на значительный рост рождаемости при архаизации жизни.

9. Демографические вопросы рассматриваются как "война за умы", требующая долгосрочных стратегий.

Вывод:

Статья утверждает, что ключевым фактором современных демографических изменений является распространение концепции сознательного планирования рождаемости, связанное с доступностью контрацепции. Автор считает, что эта тенденция необратима в краткосрочной перспективе, и призывает к долгосрочным стратегиям в области демографической политики, учитывающим новые реалии принятия решений о рождении детей.