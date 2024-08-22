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Александр Проханов: Еду к Сталину

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Пишу передовицу, сидя на катере, и Енисей несёт меня в Туруханский край, в Курейку, где всего несколько домов и пара десятков жителей, где воздвигнут памятник Сталину. Я еду к Сталину. Когда под Курском идут бои, и батальон "Азов"* бесчинствует на русской земле, жжёт сёла и избивает народ. Я еду к Сталину, когда в Москве продолжают хватать из золочёных гостиных и джакузи вороватых генералов и везут в автозаках в тюрьму. Я еду к Сталину, когда после взрыва "Крокуса" исламские радикалы-бомбисты просачиваются в Россию, и русские силовики сбиваются с ног, разыскивая змеиные гнёзда террористов. Я еду к Сталину, когда взращённая сегодняшним государством интеллигенция кинулась прочь из России, основала в Иерусалиме и Лондоне свои литературные клубы и правительства в изгнании и оттуда поносит Россию, нарекает её мировым злом, науськивает на Россию врагов.

Я еду к Сталину, когда государства, служившие ещё недавно оборонным варшавским щитом, сегодня стали лютыми врагами России, нацелили на неё сверхточные ракеты и самолёты.

Я еду к Сталину, когда над Родиной нависла беда, и прошу его подсказать народу, как справиться с этой бедой, как нанести врагу после десяти сталинских ударов ещё один — одиннадцатый сталинский. Пусть откроет мне тайну победных кодов, которые он будил в народе и с ними вёл народ к одолению кромешных бед.

То были победные коды. Код "Взыскание победы", который и сегодня жив в русском народе, и победу выкликает, вымаливает, добывает силой оружия пехотинец в горящей Судже, артиллерист под Авдеевкой, вертолётчик под Воеводино.

Код "Священный труд", когда в три смены работают оборонные заводы, и рабочие у конвейеров всматриваются в танковые люки красными от бессонницы глазами.

Когда батальоны, как землекопы, зарываются в землю, а солдаты, навалившись плечами, выталкивают застрявший в грязи грузовик.

Код "Воскрешение", восстание из смерти, — тот код, что выводит из развалин новый Мариуполь, что возродит разрушенные в Курской губернии сёла и вернёт в них исстрадавшихся жителей.

Код "Русское чудо", которым был явлен Крым как небесный дар, чудо, что случается на войне с каждым, над кем пролетает снаряд или пикирует самолёт.

Код "Оборонное сознание", который ведёт в военкоматы добровольцев, а утомлённых солдат побуждает без устали денно и нощно отражать атаки противника.

Код "Общее дело", когда Победу добывают не батальон, не полк, не армия, а весь народ, вся страна от президента до сельской учительницы в безвестной уральской деревушке.

Код "Россия — душа мира", ибо победа, которую мы неизбежно одержим, будет принадлежать, конечно, России. Но и всему человечеству. Ибо Россия сражается за всех, кто не может поднять оружие, кто пребывает в плену, кто опоён адским пойлом. Россия — мировая держава не потому, что у неё "Кинжалы" и "Калибры", "Бореи" и стратегические бомбовозы. Она мировая держава, потому что она — душа мира.

Эти коды разбудил Иосиф Сталин в народе, выводя его из бездны поражения, сквозь слёзы, кровь, проклятья и молитвы вёл его к мистической русской победе.

Я плыву в Курейку по Енисею, огромной русской реке. Ещё немного, и я увижу на её берегу исполинский, до неба, до солнца, памятник Сталину, который поставила ему в Туруханском крае матушка Русская история.

*запрещённая в РФ террористическая организация

Александр Проханов

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Автор направляется к памятнику Сталину в Курейке в момент, когда Россия сталкивается с многочисленными вызовами (военные действия, коррупция, терроризм, эмиграция интеллигенции).

2. Автор обращается к образу Сталина за советом, как справиться с текущими проблемами страны.

3. Перечисляются "победные коды", которые Сталин, по мнению автора, пробудил в народе:
   – "Взыскание победы"
   – "Священный труд"
   – "Воскрешение"
   – "Русское чудо"
   – "Оборонное сознание"
   – "Общее дело"
   – "Россия — душа мира"

4. Автор утверждает, что Россия сражается не только за себя, но и за все человечество.

5. Подчеркивается роль Сталина в пробуждении этих "кодов" в народе и ведении его к победе.

Вывод:
Статья представляет собой эмоциональное обращение к образу Сталина как к символу сильного лидерства в трудные времена. Автор проводит параллели между историческими вызовами времен Сталина и современными проблемами России, призывая к возрождению "победных кодов" для преодоления текущих трудностей. Статья носит патриотический характер, подчеркивая особую роль России в мировой истории и ее нынешней борьбе. При этом автор идеализирует образ Сталина, не касаясь противоречивых аспектов его правления.

Источник: https://zavtra.ru/blogs/stalin_zemnoj_i_nebesnij_peredovaya
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 12905 10061
    chu два часа назад

      Проханов кажись уже поехал. Это не Игорь который всем показал свой апкуренный леденец.
      В те времена Сталину удалось столкнуть лбами евреев друг против друга. Удалось столкнуть всех кто делал революцию. Богатейшая была держава. Пока Сталин их сталкивал, они уничтожили русских в лагерях больше, чем унесла война.
      Сейчас как и всегда самый лютый враг внутри страны. Выявить этого врага как наследие еврейского разгрома Советского Союза, сейчас дается с меньшими жертвами. Очень аккуратно и вдумчиво это происходит с наименьшими ошибками.
      Поэтому эмоциональная гипербола Проханова (как обычно) на этот раз смысла не имеет.

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