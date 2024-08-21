Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

▫️ Подразделениями группировки войск «Север» на Волчанском и Липцовском направлениях нанесено поражение формированиям 43-й механизированной и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 13-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Золочев, Липцы и Волчанск Харьковской области.

Потери противника составили до 100 военнослужащих, три автомобиля, 152-мм гаубица Д-20 и две 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 43-й, 66-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Табаевка, Песчаное, Петропавловка Харьковской области, Стельмаховка, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Торское Донецкой Народной Республики.

Отражены шесть контратак штурмовых групп 115-й механизированной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны и 12-й бригады спецназначения «Азов».

Противник потерял до 470 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, 155-мм гаубицу М198 производства США и 152-мм гаубицу «Мста-Б».

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 30-й, 32-й механизированных, 56-й мотопехотной, 72-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Переездное, Григоровка, Орехово-Василевка, Часов Яр, Курдюмовка и Константиновка Донецкой Народной Республики.

ВСУ потеряли свыше 700 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм гаубицу М777 производства США, 152-мм гаубицу «Мста-Б», две 152-мм гаубицы Д-20, 122-мм гаубицу Д-30, два 105-мм орудия М119 производства США, 122-мм установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, две станции радиоэлектронной борьбы.

Уничтожен склад боеприпасов.

▫️ Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобождён населенный пункт Желанное Донецкой Народной Республики.

Кроме того, нанесено поражение формированиям 23-й, 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ и 15-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Тарасовка, Журавка, Калиново, Дзержинск и Гродовка Донецкой Народной Республики.

Отражены шесть контратак подразделений 47-й, 150-й механизированных бригад ВСУ, 14-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины.

Потери противника за сутки составили более 630 военнослужащих, боевая бронированная машина «Казак», 12 автомобилей, 155-мм гаубицы: М777 и М198 производства США, 152-мм пушка «Гиацинт-Б», 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица «Мста-Б» и четыре 122-мм гаубицы Д-30.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 106-й и 125-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Водяное, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка Донецкой Народной Республики.

Отражены четыре контратаки формирований 72-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны.

Противник потерял за сутки до 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Braveheart» и 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, а также 122-мм гаубицу Д-30.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям 65-й механизированной бригады ВСУ и 39-й бригады береговой обороны в районах населенных пунктов Малые Щербаки и Новоданиловка Запорожской области.

Потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, пять автомобилей и две 152-мм гаубицы Д-20.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожен склад горючего, поражены скопления живой силы и военной техники противника в 131 районе.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции, противокорабельная ракета «Нептун-МД», 15 реактивных снарядов HIMARS производства США и 63 беспилотных летательных аппарата.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 639 самолетов, 282 вертолета, 30255 беспилотных летательных аппаратов, 575 зенитных ракетных комплексов, 17348 танков и других боевых бронированных машин, 1416 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13470 орудий полевой артиллерии и минометов, 24977 единиц специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России