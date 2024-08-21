Глава Минобороны (МО) РФ Андрей Белоусов провёл заседание Координационного совета по вопросам военной безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей.

«Налажено прямое круглосуточное взаимодействие между региональными администрациями, командующими группировками войск в трёх субъектах Российской Федерации и ответственными руководителями центрального аппарата Министерства обороны. По каждой задаче Координационного совета в Министерстве определено должностное лицо, которое несёт ответственность за его выполнение в суточный срок. Хочу это подчеркнуть. В случае невозможности решения проблемы на своём уровне информация доводится до меня лично. И я принимаю решение, — заявил Белоусов. — Должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. И ни один вопрос не должен оставаться без внимания. В Национальном центре управления обороны развёрнута специальная оперативная группа. В её задачи входят сбор, анализ, маршрутизация вопросов из регионов и контроль их решения».

Зоны ответственности каждого члена Координационного совета распределены следующим образом:

замглавы МО генерал-лейтенант Андрей Булыга отвечает за вопросы материально-технического обеспечения, транспорта и содействия гражданским властям при эвакуации граждан;

замглавы МО Алексей Криворучко — за вопросы военно-технического обеспечения (вооружение, специальная и военная техника);

замглавы МО Павел Фрадков — за инженерное обустройство и строительство;

замглавы МО – руководитель Аппарата МО РФ Олег Савельев — за межведомственное взаимодействие и координацию;

начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин — за медицинское обеспечение;

за защиту граждан и территорий от атак беспилотников (БПЛА) и иных средств нападения отвечают представитель Генштаба ВС РФ и командующие группировок «Белгород», «Курск» и «Брянск».

заместителем руководителя Координационного совета назначен генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.

«Еще раз хочу подчеркнуть, что указанные должностные лица должны быть на прямой связи с регионами в круглосуточном режиме. Ни один вопрос не должен быть оставлен без внимания», — сказал министр обороны.

Белоусов сообщил, что в Национальном центре управления обороной РФ развёрнута специальная оперативная группа, в задачи которой входит сбор, анализ, маршрутизация вопросов из регионов и контроль их решения.

Замначальника Национального центра управления обороной РФ Юрий Корсачев в ходе заседания доложил, что оперативной группой налажено взаимодействие с ответственными должностными лицами в группировках, оперативными штабами при губернаторах приграничных регионов и центральными органами военного управления. А также организована работа с «Народным фронтом», общественными некоммерческими организациями и фондами, в том числе фондом «Новый Мир».

«Всего с начала работы оперативной группой получено 25 проблемных вопросов, связанных с обеспечением группировки прикрытия государственной границы наиболее востребованными материальными средствами», — сообщил генерал-лейтенант.

По его словам, на сегодня из 12-ти вопросов, поступивших от оперативного штаба Курской области, 11 вопросов полностью решены.

«В группировку поставлено запрошенное количество квадрокоптеров, противодронных ружей и обнаружителей дронов, носимых (портативные, индивидуальные) средств радиоэлектронной борьбы, малогабаритных электростанций, квадроциклов, а также теплоизоляционных накидок», — доложил он.

От оперативного штаба Белгородской области оперативной группой получено 6 проблемных вопросов, касающихся поставок в группировку квадрокоптеров, бензиновых генераторов, квадроциклов, приборов и прицелов ночного видения, а также тепловизоров. Необходимые решения уже приняты.

«В настоящее время координируем загрузку и движение транспорта с материальными средствами до конечных адресатов. Срок — к исходу завтрашнего дня», — пообещал Корсачев.

Оперативный штаб Брянской области направил 7 проблемных вопросов. Руководителями органов военного управления необходимые указания на поставку в группировку материальных средств отданы. На контроле оперативной группы находится получение с центров материально-технического обеспечения и предприятий оборонно-промышленного комплекса радиостанций, комплексов радиопомех и противодействия БПЛА, инженерного и медицинского имущества, со сроком доставки — завтра.

«Все поступающие проблемные вопросы оперативно доводятся до ответственных центральных органов военного управления, их реализация — на круглосуточном сопровождении и координации», — подчеркнул генерал-лейтенант.

В ходе заседания члены Координационного совета детально обсудили положение дел в каждом отдельно взятом регионе.

По материалам сайта МО РФ, Первого канала

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. Минобороны РФ сообщило о создании военных группировок "Белгород", "Брянск" и "Курск" для усиления безопасности приграничных регионов.

2. Для координации деятельности этих группировок создан специальный Координационный совет, в который входят заместители министра обороны и другие ответственные должностные лица.

3. Координационный совет отвечает за различные направления обеспечения группировок: материально-техническое, военно-техническое, инженерное, медицинское и др.

4. В Национальном центре управления обороной развернута специальная оперативная группа, которая занимается сбором, анализом и решением проблемных вопросов, поступающих из регионов.

5. Оперативной группой уже решен ряд вопросов по поставке необходимых материальных средств (квадрокоптеры, противодронные ружья, средства РЭБ, генераторы, квадроциклы и др.) для нужд группировок.

Вывод:

Минобороны РФ предпринимает комплексные меры по обеспечению безопасности приграничных регионов Белгородской, Брянской и Курской областей путем создания специальных военных группировок, организации их централизованного управления и всестороннего материально-технического обеспечения.