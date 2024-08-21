Медведв о мирных переговорах с Украиной
Медведев о мирных переговорах с Украиной.
На мой взгляд, в последнее время пусть и теоретически, но существовала одна опасность – переговорный капкан, куда наша страна могла угодить при определённом стечении обстоятельств. А именно – ранние ненужные переговоры о мире, предложенные международным сообществом и навязанные киевскому режиму. С неясными перспективами и
последствиями.
После совершения неонацистами акта терроризма в Курской области всё встало на свои места. Досужая болтовня не уполномоченных никем посредников на тему прекрасного мира прекращена. Теперь все всё понимают, пусть и не говорят вслух. Понимают, что больше НИКАКИХ ПЕРЕГОВОРОВ ДО ПОЛНОГО РАЗГРОМА ВРАГА!
Так что пусть мерзкий ублюдок с противной мордой и растрёпанными белёсыми волосами из страны, где готовилась террористическая операция, не радуется ей. Его страна сделала много хуже подопечной им территории б. Украины: будет значительно больше бессмысленных трат, существенно больше подбитой военной техники и радикально больше гробов. И пусть теперь несчастные украинские крепостные сладострастно целуют за это кровавые руки измывающихся над ними некрофилов – своих англосаксонских хозяев.
(с) Медведев
Вот и ладненько. А то запах договорняков уже было начал витать в воздухе.
Медведева срочно главвоенначальником!
он уже был -помнишь его 08,08,08,испанский стыд..
Медведев является заместителем Главковерха РФ.
Он прав, что после атаки ВСУ на Курскую область, никаких переговоров
быть не может до полного разгрома врага.