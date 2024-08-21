Ведущий эфира – Печенкин Игорь.Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Краткое описание ролика:

- Запад про ситуацию в Курске

- 25-летнее дежавю с террористами

- Пугалки про F16

- Преимущество России в бою

- Нарративы ЦИПСО о Путине

- Цейтнот Зеленского

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Обсуждение военной операции ВСУ в Курской области, которую эксперты считают неудачной и бессмысленной с военной точки зрения.

2. Предположение, что данная операция является британской "подставой" для Украины с целью дальнейшего затягивания конфликта и вымогания денег у Европы.

3. Анализ логистики и планирования данной операции, которые, по мнению эксперта, были проведены некомпетентно.

4. Обсуждение политических целей данной операции, которые могут заключаться в дискредитации российской власти и попытке вынудить Россию на переговоры.

5. Прогноз, что данная операция приведет к провокациям, террористическим актам и информационным вбросам с украинской стороны.

Вывод: Эксперт считает, что данная военная операция ВСУ является неудачной и бессмысленной с военной точки зрения, но может иметь политические цели, связанные с дискредитацией российской власти и вынуждением России к переговорам. Эксперт прогнозирует, что операция приведет к обострению ситуации и информационным провокациям.