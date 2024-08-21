Курский прорыв – самодеятельность Украины? Андрей Масалович | Кибердед
Ведущий эфира – Печенкин Игорь.
Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.
Краткое описание ролика:
- Запад про ситуацию в Курске
- 25-летнее дежавю с террористами
- Пугалки про F16
- Преимущество России в бою
- Нарративы ЦИПСО о Путине
- Цейтнот Зеленского
Комментарий редакции
Тезисы беседы:
1. Обсуждение военной операции ВСУ в Курской области, которую эксперты считают неудачной и бессмысленной с военной точки зрения.
2. Предположение, что данная операция является британской "подставой" для Украины с целью дальнейшего затягивания конфликта и вымогания денег у Европы.
3. Анализ логистики и планирования данной операции, которые, по мнению эксперта, были проведены некомпетентно.
4. Обсуждение политических целей данной операции, которые могут заключаться в дискредитации российской власти и попытке вынудить Россию на переговоры.
5. Прогноз, что данная операция приведет к провокациям, террористическим актам и информационным вбросам с украинской стороны.
Вывод: Эксперт считает, что данная военная операция ВСУ является неудачной и бессмысленной с военной точки зрения, но может иметь политические цели, связанные с дискредитацией российской власти и вынуждением России к переговорам. Эксперт прогнозирует, что операция приведет к обострению ситуации и информационным провокациям.
Военная операция ВСУ в Курской области готовилась спецслужбами США,
Британии и Польши: https://news.rambler.ru/world/53281152-svr-operatsiya-vsu-v-kurskoy-oblasti-gotovilas-spetssluzhbami-ssha-britanii-polshi/