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Курский прорыв – самодеятельность Украины? Андрей Масалович | Кибердед

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Ведущий эфира – Печенкин Игорь.
Гость эфира – Андрей Игоревич Масалович, подполковник КГБ в отставке, эксперт в области информационной и кибербезопасности.

Краткое описание ролика:
- Запад про ситуацию в Курске
- 25-летнее дежавю с террористами
- Пугалки про F16
- Преимущество России в бою
- Нарративы ЦИПСО о Путине
- Цейтнот Зеленского

Комментарий редакции

Тезисы беседы:

1. Обсуждение военной операции ВСУ в Курской области, которую эксперты считают неудачной и бессмысленной с военной точки зрения.

2. Предположение, что данная операция является британской "подставой" для Украины с целью дальнейшего затягивания конфликта и вымогания денег у Европы.

3. Анализ логистики и планирования данной операции, которые, по мнению эксперта, были проведены некомпетентно.

4. Обсуждение политических целей данной операции, которые могут заключаться в дискредитации российской власти и попытке вынудить Россию на переговоры.

5. Прогноз, что данная операция приведет к провокациям, террористическим актам и информационным вбросам с украинской стороны.

Вывод: Эксперт считает, что данная военная операция ВСУ является неудачной и бессмысленной с военной точки зрения, но может иметь политические цели, связанные с дискредитацией российской власти и вынуждением России к переговорам. Эксперт прогнозирует, что операция приведет к обострению ситуации и информационным провокациям.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n2FXuWxNpjk
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