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Клим Жуков. Новости денацификации

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Аудиоверсия – https://klimzhukov.mave.digital/ep-274

Комментарий редакции

Ключевые тезисы лекции:

1. Бывший заместитель начальника отдела НИИ военной истории оказался связан с про-украинской неонацистской группировкой.

2. В России наблюдается тенденция к установке памятников и мемориальных досок историческим фигурам, которые могут рассматриваться как противоречивые (например, Скоропадский, Врангель, Маннергейм).

3. Автор критикует непоследовательность в отношении к историческим фигурам и событиям, особенно касающимся Гражданской войны и советского периода.

4. Обсуждается запрет видеоигры о чехословацком корпусе из-за "противоречия традиционным ценностям", при этом в России стоят памятники этому же корпусу.

5. Автор указывает на противоречие между запретом игры и разрешением фильмов о Гражданской войне (например, "Адмиралъ" о Колчаке).

6. Подчеркивается связь между антисоветскими настроениями и появлением экстремистских групп.

Вывод:
Автор критикует непоследовательность и противоречивость в государственной политике России в отношении исторической памяти. Он утверждает, что прославление некоторых исторических фигур, связанных с антисоветской деятельностью, при одновременном запрете контента, критикующего эти же фигуры, создает идеологический вакуум. Это, по мнению автора, приводит к появлению экстремистских групп и искажению исторической правды. Автор призывает к более последовательному и критическому подходу к истории, особенно к событиям Гражданской войны и советского периода.

Источник: https://rutube.ru/video/93bd145e9e5b5e72cb049ed9a4b67e3a/
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