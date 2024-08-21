Как сообщила британская газета Daily Mail, работа итальянских исследователей с применением новых технологий, в частности, рентгена, доказала, что хранящаяся в Турине льняная ткань Плащаницы или савана, в который был завернут после снятия с креста Иисус Христос, была действительно изготовлена около 2000 лет назад, то есть, во времена, описанные в Евангелиях. Это, безусловно, мировая сенсация, поскольку именно споры вокруг даты изготовления Плащаницы мешали окончательно подтвердить подлинность этой уникальной святыни христиан.

Реликвия, которую в Италии называют Santa Sindone, хранится в одном из приделов собора Святого Иоанна Крестителя в Турине, в так называемой Королевской церкви, спроектированной мастером итальянского барокко Гварино Гварини. Сбоку от главного алтаря воздвигнут еще один — богато украшенный, черный мраморный алтарь. Он стоит на ступенчатом постаменте, окружен золотыми херувимами, над ними возвышается ниша, отгороженная двойной решеткой.

Сквозь прутья решеток можно видеть ярко раскрашенную крышку деревянного алтаря. Под ней скрывается массивный железный сундук, запертый на три замка. Ключи хранятся у разных лиц, и только с их общего согласия можно получить доступ к находящемуся внутри него еще одному деревянному ящику — ковчегу в серебряном окладе, украшенному медальонами с изображениями страданий Христа. В ковчеге и покоится величайшая святыня христиан — Плащаница, уложенная на бархатном основании и обернутая красным шелком.

Сама Плащаница представляет собой кусок древнего полотна чуть больше четырех метров в длину и метра в ширину. На этой ткани имеются два образа обнаженного мужского тела во весь рост, расположенные симметрично друг к другу. На одной ее половине — изображение мужчины со сложенными впереди руками и ровно лежащими ногами; на другой половине – то же тело изображено со спины. Образ на Плащанице дан одним цветом — желтовато-коричневым, можно различить черты лица, бороду, волосы, губы, пальцы. На Плащанице имеются следы крови, которые оставили многочисленные раны на теле. По лбу и по прядям волос сбегают как бы струйки крови. Кровоподтеки от ударов бичей покрывают всю грудь, спину и даже ноги. Видны следы, похожие на пятна застывшей крови, вытекшей из гвоздевых ран. В боку – большое пятно, возникшее, видимо, из-за глубокой раны, достигшей сердца.

Более ста лет назад археологу и фотографу-любителю Секондо Пиа впервые разрешили отснять это древнее льняное полотно. Вечером 28 мая 1898 г. Секондо сделал два снимка с Туринской плащаницы, из которых один оказался испорченным. Оставшуюся пластинку он проявлял в затемненном помещении… В своих воспоминаниях Секондо Пиа писал, что когда во мраке лаборатории на фотопластинке стал проявляться позитивный образ, он увидел рельефный портрет божественной красоты. Его волнению не было предела…

Открытие Секондо ошеломило ученых: ведь изобретение фотографии датируется 1839 г. Получалось, что образ на Туринской плащанице — самая древняя «нерукотворная фотография», появившаяся на 19 веков раньше, чем кто-либо из людей догадался о возможности получения фотографий «рукотворных»! Секондо Пиа как фотографа потрясло, что изображение на плащанице является подобием негатива, существовавшего задолго до того, как человечество узнало, что это такое.

Эта погребальная ткань, пишет Daily Mail, пленяла воображение историков, церковных руководителей, скептиков и верующих с тех пор, как плащаница была впервые представлена публике в 1350-х годах. Французский рыцарь Жоффруа де Шарни подарил ее настоятелю церкви в Лирее, провозгласив ее Святой плащаницей. А с 1578 года Плащаница хранится в Италии, в королевской часовне собора Сан-Джованни-Баттиста в Турине.

Считается, что Плащаница — отпечаток тела Иисуса, на погребальной ткани, в которую он был завернут. В Библии сообщается, что Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса в льняной саван и положил его в гробницу.

«Когда же настал вечер, пришёл богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса; он, придя к Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело; и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своём гробе, который высек он в скале; и, привалив большой камень к двери гроба, удалился…», — говорится в Евангелии от Матфея.

Однако в 1988 году группа международных исследователей проанализировала небольшой фрагмент Плащаницы с помощью радиоуглеродного анализа и объявила, что ткань, по-видимому, была изготовлена где-то между 1260 и 1390 годами нашей эры. Этот метод, отмечает британское издание, использовал распад радиоактивного изотопа углерода (14С) для измерения времени и определения даты на объектах, содержащих углеродсодержащий материал. Некоторые эксперты заявили, что подлинность полотна больше не подлежит сомнению, утверждая, что ткань была изготовлена из льна, выращенного на Ближнем Востоке. Однако другие специалисты придерживались мнения, что это подделка, поскольку радиоуглеродный анализ 1988 года, проведенный в трех разных лабораториях, показал, что ей всего семь столетий. Это и стало основным препятствием для окончательного подтверждения подлинности Плащаницы.

Как сообщала в декабре 2011 года ватиканская газета «Оссерваторе романо», исследования, проведенные специалистами итальянской организации ЭНЕА (Национальное управление по новым технологиям и развитию), якобы подтвердили, что Плащаница была изготовлена в более позднюю, по сравнению с первым веком, эпоху. Однако в научном центре ЭНЕА во Фраскати под руководством профессора Ди Лаццаро были проведены многочисленные эксперименты по ультрафиолетовому облучению льняной ткани того же плетения, что и Плащаница, с целью нанести на нее изображение человеческого тела. Эти опыты показали, что для нанесения на ткань такого рисунка требуется мощное лазерное устройство, существование которого в Средние века было немыслимо.

Ученые уже давно изучают Туринскую плащаницу, пытаясь разгадать ее многовековую тайну. Были опубликованы сотни научных работ о таинственном полотне, многие авторы которых пришли к выводу, что Плащаница подлинная.

В ходе проведенных в 1970-х испытаний выяснялось, были ли изображения сделаны с помощью покраски, выжигания или других средств, но ни одна из этих версий не получила подтверждения.

Другая группа экспертов из Института кристаллографии объявила в 2017 году, что они нашли доказательства того, что на Плащанице была кровь жертвы пыток. Исследователи утверждали, что идентифицировали такие вещества, как креатинин и ферритин, которые обычно обнаруживаются у пациентов, перенесших силовые травмы. Предполагаемые находки, подчеркивает Daily Mail, противоречили утверждениям, что лицо Иисуса было нарисовано фальсификаторами в Средние века.

Были собраны другие многочисленные доказательства ее подлинности, на что указывала, в том числе и Русская православная церковь. «Кто много веков назад, используя какую технику с самым безупречным реализмом, не допустив ни одной мельчайшей ошибки, все предусмотрев, смог создать изображение в негативе, при том, что такую версию ученые могли предложить лишь в первой половине XIX века с открытием фотографии? Daily Mail задавал вопрос издаваемый РПЦ журнал «Фома», опровергая возможность подделки. — Кто много веков назад, — писало издание, — с таким совершенством смог бы создать:

— Анатомические и патологические детали человеческого тела?

— Различные типы крови (артериальную, венозную, смешанную и трупную)?

— Руки, пронзенные через запястье, как того требует анатомия для того, чтобы тело держалось на кресте, хотя это резко расходится с многовековой традицией иконографии?

— Сокращение большого пальца по причине повреждения срединного нерва?

— Рану в левой, а не в правой части груди — изменение, которое случается только при замене изображения-позитива на изображение-негатив?

— Какой ум смог разработать и расположить следы ударов бича со свинцовыми наконечниками и затем определить, как эти следы сходятся: книзу на спине, крестообразно на бедрах, кверху на икрах ног, и все это относительно одной точки, то есть той, где должен был стоять палач?, — задавал вопрос журнал.

Ясно, что такое сделать было в те времена невозможно. Но оставалось последнее препятствие, мешающее сделать окончательный вывод о подлинности Плащаницы — уже упомянутая радиоуглеродная экспертиза, которая датировала ее ткань временем между 1260 и 1390 гг.? И вот на эту, последнюю загадку дан ответ. Ведущий автор исследования доктор Либерато Де Каро заявил, что результаты исследований 1988 года следует считать некорректными, поскольку образцы ткани обычно подвержены всевозможным загрязнениям, которые невозможно полностью удалить с датированного образца.

Как объясняет Daily Mail, для нового исследования ученые из Итальянского института кристаллографии Национального исследовательского совета провели опыты с использованием широкоугольного рассеяния рентгеновских лучей (WAXS).

Этот метод позволяет измерить естественное старение льняной целлюлозы и преобразовать его во время, прошедшее с момента изготовления. Команда ученых изучила восемь небольших образцов ткани с Туринской плащаницы, подвергнув их рентгеновскому исследованию, чтобы выявить мельчайшие детали структуры полотна и структуры целлюлозы. Целлюлоза состоит из длинных цепочек молекул сахара, связанных друг с другом, которые со временем распадаются, показывая, как долго прослужил предмет одежды или ткань.

При создании плащаницы команда использовала особые параметры старения, включая температуру и влажность, которые приводят к значительному разрушению целлюлозы. Основываясь на количестве повреждений, команда определила, что Туринская плащаница, вероятно, хранилась при температуре около 72,5 градусов по Фаренгейту и относительной влажности воздуха около 55% в течение примерно 13 столетий, прежде чем попала в Европу. Если бы плащаница хранилась в других условиях, процесс старения был бы иным. Затем исследователи сравнили распад целлюлозы на плащанице с другими тканями, найденными в Израиле, которые датируются первым веком.

«Данные были полностью совместимы с аналогичными измерениями, полученными на образце льняного полотна, датируемом, согласно историческим записям, 55-74 годами нашей эры, найденном в Масаде, Израиль (знаменитая крепость Ирода, построенная на известняковой скале с видом на Мертвое море)», — говорится в опубликованном в журнале Heritage исследовании. Команда ученых также сравнила плащаницу с образцами полотен, изготовленных между 1260 и 1390 годами нашей эры, и обнаружила, что ни один из них не совпадает.

Специально для «Столетия»

Андрей Соколов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Новые исследования с применением современных технологий (рентгена) доказали, что Туринская плащаница, которую считают саваном Иисуса Христа, была изготовлена около 2000 лет назад, т.е. во времена, описанные в Евангелиях.

2. Предыдущее радиоуглеродное датирование плащаницы (1260-1390 гг. н.э.) признано некорректным, поскольку образцы ткани обычно содержат загрязнения, которые невозможно полностью удалить.

3. Новое исследование с использованием метода широкоугольного рассеяния рентгеновских лучей (WAXS) показало, что плащаница хранилась при температуре около 72,5°F и влажности около 55% в течение примерно 13 столетий, прежде чем попала в Европу. Эти данные полностью совпадают с аналогичными измерениями для образца льняного полотна, датируемого 55-74 гг. н.э., найденного в Масаде (Израиль).

Вывод: Новые исследования доказывают, что Туринская плащаница действительно может быть савановом Иисуса Христа, опровергая предыдущие сомнения в ее подлинности.