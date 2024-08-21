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20 августа 1945 года – решением ГКО был создан Спецкомитет при ГКО

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20 августа – реальный день рождения нашего Атомного проекта, пусть день работника атомной промышленности и назначен на сентябрь. Так что всех причастных – с праздником. А причастны мы все, поскольку живем только благодаря этому решению Сталина, только благодаря огромной, тяжелой, но и невероятно творческой работе всех, кто своим умом и трудом создавал наш ядерный щит.

Комментарий редакции

Основные тезисы лекции:

1. 20 августа 1945 года было принято постановление ГКО СССР №9887сс/оп о создании Специального комитета для разработки советского атомного оружия.

2. Создание атомного оружия было необходимо для обеспечения безопасности и независимости СССР в условиях послевоенной конфронтации с США.

3. Несмотря на тяжелое экономическое положение страны после войны, СССР смог мобилизовать ресурсы для реализации атомного проекта.

4. Ключевыми фигурами в организации проекта были Л.П. Берия, И.В. Курчатов, Б.Л. Ванников, А.П. Завенягин и другие.

5. Проект включал в себя создание научной и промышленной базы, подготовку кадров, строительство закрытых городов и предприятий.

6. Важную роль сыграла советская разведка, добывавшая информацию о зарубежных атомных разработках.

7. Успешное испытание первой советской атомной бомбы в 1949 году изменило баланс сил в мире и предотвратило возможность ядерного удара по СССР.

8. Атомный проект дал толчок развитию мирного использования атомной энергии в СССР.

Вывод:
Создание советского атомного оружия в кратчайшие сроки после окончания Второй мировой войны стало выдающимся достижением, обеспечившим национальную безопасность и независимость СССР. Несмотря на огромные трудности, проект был реализован благодаря мобилизации ресурсов страны, самоотверженному труду ученых, инженеров и рабочих, а также эффективной организации работ. Успех атомного проекта не только изменил геополитическую ситуацию, но и заложил основы для развития атомной промышленности и энергетики в стране. Лектор подчеркивает, что именно благодаря этому достижению Россия до сих пор сохраняет свою независимость и безопасность.

Источник: https://rutube.ru/video/2a86ae431e8aaf0d36c23fdd0205e2c5/
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