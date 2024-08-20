Трудно получить, но еще труднее удержать. Так с благодатью Святого Духа. А чтоб понятней было, то с деньгами механизм тот же.

Абсолютное большинство жителей земли совсем небогато. Отсюда иллюзия, что "если разбогатею, проблем не будет!" А то, что "если разбогатею, проблем новых, неожиданных будет еще больше" никто не думает. Но это истинно так. И большинство тех, кто сорвал джек-пот, опускаются ниже, чем были до того, довольно скоро.

Вот вычитал историю:

Некий житель Дондона 63-летний Ли Райан, бывший заключенный, в 1995 году выиграл в лотерею 6,5 миллиона фунтов стерлингов (807 миллионов рублей). В Великобритании это был первый победитель лотереи , отбывший тюремный срок. Дядя на радостях приобрел новый особняк за миллион фунтов с бассейном, теннисным кортом, сауной и джакузи. А так же два мотоцикла Ducati, автомобиль Ferrari, один личный самолет и один вертолет (можно было бы и по два, как замшевые куртки у товарища Шпака). В 2003 году Райан расстался со своей партнершей и продал особняк. Потом вновь женился и переехал к новой жене (внимание!) в Кыргызстан. Потом пробовал стать инвестором, но его, как он говорит, обманули. Потом взялся за строительство рыбной фермы, но и здесь, как он говорит, его обманули. 2010 году Райан развелся со второй женой и без денег вернулся в Лондон. Теперь он бездомный бедняк.

Бомжи, с которыми он коротает дни, врядли верят его рассказам об особняке, Феррари и т.п. Да он и сам, наверно, сомневается, что это был не сон.

Дать можно человеку что угодно: гениальность, талант, власть, долголетие… Но всегда нужно что-то от самого человека, чтобы благословение не стало проклятием. Поэтому так мало людей, которых изобилие даров не изломало, не пережевало и не выплюнуло.

С благодатью – то же самое. Поэтому благодатных людей так мало в истории христианского мира.

Протоиерей Андрей Ткачёв

Комментарий редакции

Вот основные тезисы статьи:

1. Получить что-то ценное трудно, но удержать еще труднее. Это относится как к благодати Святого Духа, так и к деньгам.

2. Большинство людей думает, что богатство решит все проблемы, но на самом деле оно создает новые, неожиданные проблемы.

3. Многие, кто внезапно разбогател, быстро теряют все и оказываются в худшем положении, чем были раньше.

4. Приводится история Ли Райана, выигравшего крупную сумму в лотерею, но в итоге ставшего бездомным.

5. Человеку можно дать любые дары (гениальность, талант, власть), но нужны усилия самого человека, чтобы эти дары не стали проклятием.

6. Мало людей, которых изобилие даров не разрушило.

7. То же самое относится и к духовной благодати – поэтому в истории христианского мира мало по-настоящему благодатных людей.

Вывод:

Статья подчеркивает, что внезапное богатство или другие дары (включая духовные) могут быть как благословением, так и проклятием. Ключевым фактором является способность человека правильно распорядиться полученным даром. Автор проводит параллель между материальным богатством и духовной благодатью, утверждая, что в обоих случаях требуются усилия и мудрость со стороны получателя, чтобы сохранить и правильно использовать полученное благо. Основная мысль заключается в том, что истинная ценность дара определяется не его величиной, а способностью человека правильно им распорядиться.

Дополнительный вывод:

В контексте духовного развития человек также может столкнуться с своеобразной "духовной лотереей" – неожиданными дарами или способностями, которые возникают на его пути. Подобно тому, как внезапное материальное богатство может стать испытанием, так и духовные дары могут оказаться серьезным вызовом для практикующего.

В различных духовных традициях эти явления известны под разными названиями. В йоге их называют "сиддхи" – сверхъестественные способности, возникающие как побочный эффект духовной практики. В христианстве существует понятие "прелесть" – духовное заблуждение, когда человек принимает за истинную духовность то, что ею не является, часто фокусируясь на внешних проявлениях вместо внутренней трансформации.

Характерной чертой сиддх и прелести является их направленность на внешний, феноменальный мир. Они дают человеку определенные способности по манипулированию этим миром, но не меняют сущность самого человека. В отличие от этого, истинное духовное развитие направлено на внутреннюю трансформацию, приближающую человека к божественному совершенству через развитие таких качеств, как мудрость, смирение, способность видеть истину без искажений и осознание высших законов.

Рамакришна иллюстрирует эту идею следующей притчей:

"Маленький ребёнок наигрался и захотел к маме. Он начал плакать, но вместо того, чтобы отнести его к матери, ему дали новую игрушку. Ребёнок на какое-то время отвлекся и поиграл с ней, но вскоре снова заплакал, тоскуя по матери. Тогда ему дали другую игрушку, но на этот раз он даже не стал играть с ней, а продолжал плакать еще сильнее. В конце концов, старшие были вынуждены отнести его к матери, и только тогда дитя успокоилось. В этой притче ребенок символизирует духовного искателя, мать – это Божественная Мать или сущность выражения Духа. Плач ребёнка представляет духовные изыскания, направленные к Богу, а игрушки – это сиддхи или другие отвлекающие факторы, возникающие на духовном пути. Они могут быть занятными, но никогда не заменят истинной цели – единения с Божественным. Поэтому мудрый духовный искатель, подобно ребенку, не отвлекается надолго на эти 'игрушки', а продолжает стремиться к истинной цели своего пути."

Чтобы духовные дары не "разрушили" человека, важно помнить несколько ключевых моментов:

1. Эти дары не принадлежат человеку, а даны свыше для реализации высших целей.

2. Они могут быть изъяты в случае неправильного применения.

3. Нельзя останавливаться на достигнутом, чрезмерно концентрируясь на полученных дарах.

4. Необходимо продолжать движение к истинному источнику духовности, подобно ребенку из притчи Рамакришны, который не успокоился, пока не оказался у матери.

Таким образом, истинный духовный путь требует постоянной бдительности, смирения и способности различать существенное и несущественное. Духовные дары, подобно выигрышу в лотерею, могут стать как благословением, так и испытанием. Ключ к успеху лежит в правильном отношении к этим дарам и неуклонном следовании основной цели духовного пути – внутренней трансформации и единению с божественным началом.