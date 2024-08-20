От людей на деревне не спрятаться. Из дома, откуда молодой хозяин ушёл на войну, звучит музыка.

- Вася в отпуск пришёл? – спрашиваю соседку, мою знакомую.

- Нет, там теперь хорошо живут и без Васи. Наконец-то государство дало возможность хотя бы некоторым женщинам почувствовать, что их мужчины что-то могут. Рассчиталась нищета по ипотеке, машины покупает…

Нет смысла пересказывать наш диалог. Скажу лишь слово, которое у меня не хватило духу произнести женщине в лицо: «Сволочь»!

Как ни прискорбно это признавать, в нашем обществе стало много людей со сволочным, смертоносным, самоубийственным мышлением. И не их тут вина, а строго научная проработка целенаправленной мутации мировоззрения народа.

Но есть и строго научный, неопровержимый повод для оптимизма! Я стараюсь не пропускать информацию от Музея конструирования будущего, который расположен в подмосковной родовой усадьбе Лермонтовых - Середниково. Да, того самого поэта-провидца, который оставил нам путеводные строки «Есть чувство правды в сердце человека, Святое вечности зерно»… Именно там, в Середниково давно действует Факультет высшего управления, а теперь уже Институт Русской Политической Культуры. Не государство, а Народ в виде самых разумных создал кузницу будущих управленческих кадров! Честно скажу, что не знаю пока, являются ли молодые люди, что у меня на фото, учёными, даже не знаю их имён. В буквально историческом ролике, который поднял моё настроение, они не представлены. Но смотреть и слушать ролик тем, кто ещё не потерял человеческий облик, хочет жить достойно, обязательно. Называется «Каким может быть развитие России?» Дискуссионный клуб «Кузница».

В первом докладе представлено «открытие» Алексея Кудрина на Общероссийском гражданском форуме 2019 года: «В период советского времени мы утратили целый ряд институтов, необходимых современному обществу – саморегуляции, ответственности граждан, гражданского общества, влияния политической конкуренции и прочих, которые были вот этими институтами, которые создали лучшие образцы. Оказывается, их нельзя создать подписью на указе…». И далее – другой «светоч нашей эпохи», один из авторов программы десоветизации нашего общества Сергей Караганов: «Модернизация страны ни на техническом, ни на политическом уровне невозможна без изменения сознания общества, взращивания у народа чувства ответственности за себя, страну, гордости за нее – пусть и временами горькой, нормального патриотизма. Модернизационный рывок невозможен или крайне затруднен при нынешнем морально-этическом состоянии общества. Мы предлагаем подготовить политико-правовую оценку преступлений прошлого. Возможно, в виде официальных заявлений от имени исполнительной и законодательной властей»…

Откуда это взялось? Откуда «креативные» деятели, которые взялись переформатировать, переделать Народ, который побеждал во всех войнах, показал всему миру высшие результаты как в экономической, так и во всех других сферах человеческой деятельности, включая Культуру?

Далее в докладе рассказ о «советском» талантливом человеке, который заложил «научные» основы мировоззрения фактически всей «элиты», которая разрушила СССР и продолжает уничтожать Россию. Да, Россию, поскольку государство – это не только территория, народ, но и власть. Депутат Государственной Думы Михаил Делягин не случайно «посочувствовал» власти: ведёт войну на два фронта! Воюет со своим народом и всем коллективным Западом.

Так вот, «научный светоч» основ целенаправленного уничтожения самого что ни на есть ядра Русской Цивилизации - Ракитов Анатолий Ильич (1928-2019). Как написано в Википедии, «Советский и российский философ, специалист по логике, методологии, философии науки и техники, исторической эпистемологии, информатизации общества. Доктор философских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, главный редактор журнала «Проблемы информатизации», автор более 300 опубликованных научных работ. С 1990 года – член консультативного совета при председателе Верховного Совета Б.Н. Ельцине, с 1991 года – советник Президента России по проблемам информатизации и научно-технологической политики. С 1992 по 1996 год – руководитель информационно-аналитического центра Администрации Президента».

Докладчик выводит на экран цитаты из научных статей Ракитова, говорит о смысле его трудов: «Просто переход к рыночной экономике не панацея. Проблема в культурном ядре Русской цивилизации. Государство и право, по мнению Ракитова - продукт цивилизаций. А цивилизации – продукт технологии. Препятствие в развитии – русское культурное ядро. Нормы поведения и так далее». Ставлю видео на паузу и нахожу статью Ракитова «Цивилизация, культура, технология и рынок». (Источник: «Вопросы философии», 1992, №5, с.3-15). Коротко, но предельно ясно.

Цитирую, напомнив, что опубликовано в самый разгар «титанической работы» по развалу Великой Страны: «Но и тогда, когда она развалится, это еще не будет означать, что людям, живущим на 1/6 части суши, будет житься лучше, что жизнь станет благополучной, а наши соотечественники — свободнее, богаче, здоровее, образованнее и гуманнее. Даже прекращение деятельности КПСС еще не означает, что деструктивная сила — беззаконие, милитаризм, подавление человеческого достоинства, косность, консерватизм, ужасающий дискомфорт повседневной жизни, невиданная эксплуатация, всеобщая некомпетентность, паразитизм, технологическая отсталость навсегда ушли в прошлое и стали музейными реликвиями.

…Величайшим несчастьем для нашей, так называемой экономической мысли, известной на протяжении трех четвертей века под именем марксистско-ленинской политической экономии, было то, что она не была ни марксистской, ни антимарксистской, ни экономической теорией, ни тем более наукой.

…Ясно поэтому, что наиболее фундаментальное и ключевое понятие современного экономического и социотехнологического мышления, понятие "технология", полностью отсутствовало и было совершенно чуждо нашей казенной экономической мысли на протяжении многих десятилетий.

…Лишенное соответствующего менталитета и страдающее хроническим дефицитом информированности, наше общество беспощадно деформировало и разрушало эту технологию с неумолимостью асфальтового катка, медленно, но неуклонно наезжающего на экзотический цветок. Технология представляет собой не модификацию марксистской категории "способа производства", но его альтернативу.

…Производство и обмен товарной продукции, конкурентная борьба и лавина инноваций, обеспечивающие это изобилие, — результат не только совершенно определенной технологии, но и определенной цивилизации и культуры. Я утверждаю, что цивилизация и культура — не синонимы: система современной цивилизации, характерная для стран Западной Европы, США и Японии, одна и та же, хотя культуры во всех этих странах различные. Чтобы понять, в какой мере современный рынок изобилия мог бы укорениться в нашей экономике, нам следует детальнее обсудить связь культуры, цивилизации и технологии.

…Но в то же время некоторые сообщества — носители и создатели великих культур — исчезли именно потому, что ядро культуры не позволяло им адаптироваться к новым условиям. В этом проявляется функция социального иммунитета. Вместе с тем история создает и культуры, содержащие в себе механизм и нормы гибкой адаптации, своего рода возможность социально-исторических мутаций».

Тут прерву цитирование «гения», поскольку обозначено ключевое слово – мутация. Вот что с нами делают: подвергают интенсивному мировоззренческому «облучению» с целью МУТАЦИИ! И далее: «Ядро культуры обладает высокой устойчивостью потому, что оно окружено особым защитным культурным поясом. Он состоит из системы социальных, поведенческих, нравственных и интеллектуальных реакций на все виды акультурации. Защитный пояс препятствует обратному воздействию на ядро культуры со стороны внешней культурной среды, защищает это ядро от разрушения и трансформации. В.О. Ключевский в своих блистательных лекциях о влиянии западной культуры на Россию показывает, как защитный пояс (термин мой) воспринимал внешние западные влияния, трансформируя их в европеизированное платье, манеры, танцы, французскую речь дворянства, но при этом сохранял ядро русской культуры в почти неизменном традиционном виде. Разумеется, внешнее проникновение инокультурных влияний (одежда, манеры, автомашины, жвачка и т.д.) может порождать иллюзии сильных культурных трансформаций. И действительно, некоторые культуры, сохраняющие самоидентичность, обладают способностью мощных и глубоких инновационных трансформаций (например, японская культура). Но существует и особый, мало исследованный феномен маскирующихся или "притворяющихся" культур, подобных нашей, которая на протяжении ряда последних десятилетий и даже столетий притворялась европейской, но сохраняла свою неизменную традиционную сущность, фундаментальным устоем которой было неуважение к человеку и отрицание всего нового, прежде всего в самой своей основе: в сфере технологии производства, власти и общественной жизни».

Во как! Культуру, традиции, само ядро Нации, включающей множество народов, необходимо менять ради ТЕХНОЛОГИИ! Но читаем дальше: «И если эта культура по самому своему типу сильно отфильтровывает внешние цивилизационные механизмы и лежащие в их основе технологии, то адаптация общества к новым цивилизациям может закончиться либо трансформацией и исторической мутацией в самом ядре культуры (что случается чрезвычайно редко, хотя и случается), либо гибелью общества, его исчезновением с исторической сцены, чему в истории немало примеров».

Коротко говоря, Ракитов и практически вся «перестроечная наука» не оставляет нам выбора: либо исчезновение, либо МУТАЦИЯ. Да, именно вся «наука». На идее ТЕХНОЛОГИИ выросла мощная школа Щедровицкого, которую прошли сотни управленцев, занявших высокие должности и приведших страну в нынешнее состояние. Среди прошедших промывку мозгов в «школе Щедровицкого» мы найдем Кириенко, Суркова, Володина, Ходорковского, Мизулину, Кургиняна и многих других.

Но читаем Ракитова дальше: «Однако я не хотел бы казаться излишним пессимистом. Сказанное — не приговор нашему обществу, а диагноз. История знает вполне эффективные механизмы, позволяющие модифицировать и даже качественно изменять стабильное ядро некоторых вполне консервативных культур. В качестве примера сошлюсь на вполне сознательную трансформацию английской, а в еще большей степени французской культуры с конца XVI до конца XVII в. в Англии и с XVII до конца XVIII в. во Франции. Европейское Просвещение как раз и было периодом превращения культуры, выросшей в эпоху аграрно-ремесленных цивилизаций и соответственно ремесленных технологий, в культуру индустриальной цивилизации и технологии. …Хотя в общественной жизни информация, влияющая на направление социального и исторического развития этноса, движется из ядра культуры вовне и в эпоху сложившихся, сформировавшихся культур почти никогда не меняет направления, развитие самосознания движется в обратном направлении. Оно в состоянии прорвать защитный пояс, проникнуть в ядро культуры и трансформировать содержащийся в нем механизм исторической наследственности».

Нет ошибок во всём, что сделано в РФ за последние десятилетия, начиная и экономики и заканчивая образованием, культурой! Трансформируется механизм исторической наследственности Руси, прежде всего – уникального опыта Советского Союза.

А что же делать? Во-первых, Кудрин прав: лучшие образцы поведения лидеров «нельзя создать подписью на указе». Сколько бы ни издавал указов Президент на предмет национальной безопасности, традиционных ценностей и так далее, главный исполнитель - Кириенко, который подбирает, расставляет кадры, которые решают всё.

Генотип первого заместителя Руководителя Администрации Президента известен. Он такой же, как у лидера правящей партии Медведева. Дмитрий Анатольевич даже Путину, в бытность президентом, делал замечания, что нельзя раздражать Запад. А что общего между Медведевым и главным пропагандистом Соловьевым? Визг на предмет «жахнуть» ядерным оружием, созданным Советским Союзом, нагнетание ненависти к украинцам. И не только…

Совет Безопасности РФ на международной арене публично представляет Дмитрий Анатольевич. А теперь этот орган «укрепили» Сергеем Шойгу, рыцарем Суверенного военного Мальтийского Ордена. По логике правящего класса первым делом надо арестовать нового Министра обороны Андрея Белоусова. Читайте "Уголовный кодекс Российской Федерации" в свежей редакции. За дискредитацию Армии - вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет! «Исторически», уже опубликовали основание «неправильности» действий Андрея Рэмовича со ссылкой на опыт… Сталина! Якобы Иосиф Виссарионович не трогал генералов во время войны. Даже откровенных мародёров наказал только после Победы. Так нет же никакой войны по логике «технологов» во всех ветвях власти! В то же время, молодые люди, которых я засветил, завтра же могут получить повестку на передовую. На фото только докладчики, я остановился лишь на первом из них. А там целая аудитория молодых, судя по их высказываниям в ходе дискуссии, ВСЁ понимающих людей. Прозвучало, что «учёный» Ракитов и все «технологи» работают с народом «как повар с картошкой».

Один из авторов программы десоветизации, десталинизации Народа Караганов сам себе и своим подельникам подписал приговор: «Мы предлагаем подготовить политико-правовую оценку преступлений прошлого». Тут и в истории не надо рыться, париться на предмет теории: всё в настоящем и все на виду.

Кстати, слово, которое я не сказал «опущенной» женщине, изначально не обидное. Грузы, которые неподъёмные, сволакивала определённая категория грузчиков. И вот определённая категория политиков взялась «сволочь» неподъёмное никому: Национально-культурный код Русской Нации. Получилось? Нет, они только полностью демаскировались. А когда враг виден, Народ на Руси знает, как с ним поступать.

Эдуард Наипов,

Кострома.