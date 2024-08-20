Речь идёт об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, "навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки".

Указ Владимира Путина, опубликованный 19 августа, предусматривает право такого иностранца, пожелавшего переехать в Россию, обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта утверждённой Правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

Также Путин поручил Министерству иностранных дел Российской Федерации составить список государств, "реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям".

"Это определённый сигнал мировому сообществу и это ориентиры развития российской государственности прежде всего", – сказал RT председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Облегчен процесс переезда в Россию на постоянное место жительства в первую очередь для граждан стран Запада, не приемлющих навязывание неолиберально-ориентированными политсилами, пришедшими к власти в этих странах, своей повестки, предполагающей отказ от традиционных семейных и христианских ценностей в пользу меньшинств, фактически навязывающих всем остальным категориям населения свои весьма сомнительные «ценности», зачастую выражающиеся в пропаганде девиаций различного толка. В частности, ярким свидетельством поддержки на Западе деструктивных «ценностей» стала недавняя церемония открытия Олимпийских игр в Париже", – констатирует "Военное обозрение".

Напомним, 29 февраля в послании Федеральному Собранию ВВП назвал Россию оплотом традиционных ценностей. "Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь", – подчеркнул Президент РФ.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Владимир Путин подписал указ, облегчающий переезд в Россию для иностранцев, разделяющих "традиционные российские духовно-нравственные ценности".

2. Указ направлен на привлечение людей, не согласных с "неолиберальной" политикой своих стран.

3. МИД России поручено составить список стран, "навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки".

4. Упрощается процедура получения разрешения на временное проживание для таких иностранцев.

5. Многие эксперты и общественные деятели положительно оценили этот указ, видя в нем возвращение к историческим традициям России.

6. Некоторые комментаторы выражают надежду, что это поможет привлечь в страну "ценностных мигрантов", особенно консервативных христиан из западных стран.

7. Высказываются опасения о возможном злоупотреблении этим указом со стороны нежелательных элементов.

8. Путин ранее назвал Россию "оплотом традиционных ценностей" в противовес некоторым западным тенденциям.

Вывод:

Данный указ представляет собой значительный шаг в миграционной политике России, направленный на привлечение идеологически близких иностранцев. Это можно рассматривать как часть более широкой стратегии позиционирования России в качестве альтернативы западному либерализму и защитника традиционных ценностей. Однако реализация этой политики может столкнуться с практическими трудностями и потенциальными рисками, что потребует тщательного контроля и регулирования процесса.