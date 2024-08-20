Главная » Невероятное в мире, Политика

Путин облегчил переезд иностранцев, «разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности»

0 0

Речь идёт об иностранных гражданах и лицах без гражданства, которые не согласны с политикой своих стран, "навязывающей деструктивные неолиберальные идеологические установки".

Указ Владимира Путина, опубликованный 19 августа, предусматривает право такого иностранца, пожелавшего переехать в Россию, обратиться с заявлением о выдаче разрешения на временное проживание без учёта утверждённой Правительством РФ квоты и без подачи документа, подтверждающего владение русским языком.

Также Путин поручил Министерству иностранных дел Российской Федерации составить список государств, "реализующих политику, навязывающую деструктивные неолиберальные идеологические установки, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям".

"Это определённый сигнал мировому сообществу и это ориентиры развития российской государственности прежде всего", – сказал RT председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. "Облегчен процесс переезда в Россию на постоянное место жительства в первую очередь для граждан стран Запада, не приемлющих навязывание неолиберально-ориентированными политсилами, пришедшими к власти в этих странах, своей повестки, предполагающей отказ от традиционных семейных и христианских ценностей в пользу меньшинств, фактически навязывающих всем остальным категориям населения свои весьма сомнительные «ценности», зачастую выражающиеся в пропаганде девиаций различного толка. В частности, ярким свидетельством поддержки на Западе деструктивных «ценностей» стала недавняя церемония открытия Олимпийских игр в Париже", – констатирует "Военное обозрение".

Напомним, 29 февраля в послании Федеральному Собранию ВВП назвал Россию оплотом традиционных ценностей. "Мы видим, что происходит в некоторых странах, где сознательно разрушают нормы морали, институты семьи, толкают целые народы к вымиранию и вырождению, а мы выбираем жизнь", – подчеркнул Президент РФ.

Комментарий редакции

Ключевые тезисы:

1. Владимир Путин подписал указ, облегчающий переезд в Россию для иностранцев, разделяющих "традиционные российские духовно-нравственные ценности".

2. Указ направлен на привлечение людей, не согласных с "неолиберальной" политикой своих стран.

3. МИД России поручено составить список стран, "навязывающих деструктивные неолиберальные идеологические установки".

4. Упрощается процедура получения разрешения на временное проживание для таких иностранцев.

5. Многие эксперты и общественные деятели положительно оценили этот указ, видя в нем возвращение к историческим традициям России.

6. Некоторые комментаторы выражают надежду, что это поможет привлечь в страну "ценностных мигрантов", особенно консервативных христиан из западных стран.

7. Высказываются опасения о возможном злоупотреблении этим указом со стороны нежелательных элементов.

8. Путин ранее назвал Россию "оплотом традиционных ценностей" в противовес некоторым западным тенденциям.

Вывод:
Данный указ представляет собой значительный шаг в миграционной политике России, направленный на привлечение идеологически близких иностранцев. Это можно рассматривать как часть более широкой стратегии позиционирования России в качестве альтернативы западному либерализму и защитника традиционных ценностей. Однако реализация этой политики может столкнуться с практическими трудностями и потенциальными рисками, что потребует тщательного контроля и регулирования процесса.

Источник: https://zavtra.ru/events/putin_oblegchil_pereezd_inostrantcev_razdelyayushih_traditcionnie_rossijskie_duhovno-nravstvennie_tcennosti
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Как получается, что "русские националисты" в большинстве своём — жиды?!
Русскому националисту Демушкину дали 2,5 года колонии за картинку во "ВКонтакте" (2017)
Обращение к мировой и международной общественности от российской народной партии «ВОЛЯ»
Байкал продают китайцам за 13 млн рублей. Владимир Поздняков [Природное наследие]
В.И. Петрик. Ложь и правда

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru