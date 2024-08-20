20 августа – одна из самых значимых дат в биографии России и в жизни каждого из нас. Именно в этот день в теперь уже далеком 1945-м за подписью Иосифа Виссарионовича Сталина вышло постановление Государственного Комитета Обороны № 9987 сс/оп «О создании Специального комитета при ГОКО».

Название было именно таким – просто Спецкомитет, это уже позднее стали додумывать-сочинять «по энергии атомного ядра», «по урану» и так далее. Не плели тогда словесных кружев – дело делать надо было, а создание нашей Первой Бомбы было Делом с большой буквы.

Всего за несколько дней до решения ГКО Соединенные Штаты явили миру настоящее лицо «демократизации по-американски»: любое государство, не соглашающееся с их диктатом, может быть превращено в радиоактивное кладбище.

20 августа – день, благодаря которому мы не шелестим пеплом по руинам городов и весей, день, благодаря которому наша Россия сохраняет свою независимость, не смотря ни на какие проблемы, через которые нам приходится шагать. 12 июня, который после 1991 года был наречен «Днем независимости России» – несусветная глупость – таким днем должно быть именно 20 августа.

С ним и поздравляю – с днем создания отечественного атомного проекта. Праздник, к которому причастны все мы – просто по факту того, что живем – живем благодаря тому, что 79 лет тому назад руководство Страны Советов нашло силы для начала создания нашего ядерного щита. Низкий поклон всем, кто его создавал – Иосифу Сталину, Лаврентии Берия, Игорю Курчатову, Борису Ванникову, Авраамию Завенягину, Николаю Вознесенскому… Имен создателей проекта – сотни и тысячи, и очень хочется, чтобы мы не забывали каждого, кто отдавал силы, кто рисковал здоровьем ради того, чтобы мы имели право жить.

И, конечно, мои поздравления Росатому – наследнику и продолжателю Спецкомитета и легендарного министерства среднего машиностроения!

С Днем атомной промышленности!

Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. 20 августа 1945 года было принято постановление о создании Специального комитета при ГОКО, положившее начало советскому атомному проекту.

2. Это решение было принято вскоре после атомных бомбардировок США японских городов.

3. Создание ядерного оружия рассматривается автором как ключевой фактор, обеспечивший независимость и безопасность России.

4. Автор считает, что 20 августа должно быть признано Днем независимости России вместо 12 июня.

5. Выражается благодарность руководителям и участникам советского атомного проекта.

6. Поздравляется Росатом как наследник и продолжатель дела Спецкомитета и Министерства среднего машиностроения.

Вывод:

Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки США стали явной демонстрацией силы и угрозой для стран, стремящихся к независимой политике. СССР, осознав эту угрозу, незамедлительно приступил к созданию собственного ядерного оружия. Это решение стало ключевым фактором в предотвращении новой мировой войны на долгие годы.

Развитие атомной промышленности не только обеспечило безопасность страны, но и позволило СССР реализовать масштабные планы электрификации. Несмотря на потери после распада Советского Союза, атомная отрасль была сохранена благодаря усилиям народа и патриотически настроенной части элиты.

Сегодня Россия занимает лидирующие позиции в мировой атомной индустрии, строя современные атомные электростанции в рекордные сроки. Ядерный потенциал страны продолжает служить сдерживающим фактором, предотвращая прямой конфликт с Западом, несмотря на его интерес к российским ресурсам и попытки дестабилизации через третьи стороны.

Таким образом, решение о создании советского атомного проекта, принятое 20 августа 1945 года, продолжает играть ключевую роль в обеспечении безопасности и независимости России, подтверждая стратегическую дальновидность руководства того времени.