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На Украине запрещают УПЦ

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На Украине фактически запретили УПЦ. Принятый законопроект позволяет фактически изымать собственность и закрывать приходы.

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Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9332393.html
Метки: верховная рада, Нацизм, религия, Украина
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