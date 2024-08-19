Вооруженные Силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации.
Подразделения группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведут разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории, южнее населенных пунктов Скрылевка и Шептуховка.
Отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Ольговка, Русское и Черкасское Поречное. В результате ВСУ потеряли танк, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины и более 25 человек, четыре военнослужащих ВСУ взяты в плен.
Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями обороняющихся войск нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Борки, Богдановка, Вишневка, Викторовка, Косица, Любимовка, Меловой, Снагость, западнее Мартыновки и юго-восточнее Коренево.
Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 82-йдесантно-штурмовой бригады, 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Басовка, Ворожба, Кружок, Мирополье, Новая Сечь и Садки Сумской области.
За сутки потери ВСУ составили более 330 военнослужащих и 27 единиц бронетехники, в том числе четыре танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 19 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, два артиллерийских орудия и три миномета.
Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3800 военнослужащих, 54 танка, 26 боевых машин пехоты, 48 бронетранспортеров, 281 боевая бронированная машина, 123 автомобиля, 27 артиллерийских орудий, пять установок зенитных ракетных комплексов, семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО HIMARS и одну MLRS, пять станций радиоэлектронной борьбы, а также четыре единицы инженерной техники, в т.ч. две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Минобороны России