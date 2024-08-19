Мемы как оружие: когда шутки могут обрушить рынки



США серьезно обеспокоены угрозами своей финансовой стабильности, что неудивительно при их огромном государственном долге. Исследователи из RAND предупреждают (https://t.me/darpaandcia/276?comment=561) о том, что даже кажущиеся безобидными явления, такие как мемы, могут представлять новые потенциальные угрозы для финансовой стабильности, влияя на убеждения и поведение людей, а через это – на финансовые рынки..

Ключевые моменты:

1. "Инженерия мемов" определяется как стратегическое создание или манипулирование идеями для воздействия на целевую аудиторию, используя психологические триггеры и когнитивные предубеждения.

2. Такие атаки могут быть более целенаправленными, чем просто дипфейки, и адаптироваться под конкретных людей или группы.

3. Атаки мемами могут либо быстро вызвать ажиотаж вокруг определенных акций, либо постепенно подрывать доверие к финансовым институтам.

RAND отмечает:

"Продвинутые атаки с использованием инженерии мемов могут постепенно подрывать доверие к финансовым рынкам и учреждениям, вызывая стабильное, последовательное влияние на стабильность рынка, а не внезапный крах".

Исследователи также подчеркивают:

"Когда мемы используются как оружие, они могут задействовать групповые инстинкты людей, эмоции, когнитивные предубеждения и идентичность, потенциально манипулируя поведением или убеждениями".

Примеры такой "инженерии мемов" мы наблюдаем уже сейчас, в том числе в виде сгенерированных нейросетями видео с участием Дональда Трампа и Камалы Харрис. Хотя RAND рассматривает подобные технологии как потенциальную угрозу финансовой стабильности, очевидно, что они уже активно применяются в политической сфере. Эти искусственно созданные видео, вероятно, имеют целью определенным образом повлиять на мнение избирателей.

Интересно, что методы, описываемые RAND как потенциальные угрозы, во многом схожи с тактиками управления нарративом, которые используются и авторитетными источниками для формирования общественного мнения. Это поднимает вопросы о том, где проходит грань между легитимными и нелегитимными методами влияния на массовое сознание в информационную эпоху. Грань между "угрозой" и "инструментом влияния" в современном информационном пространстве становится все более размытой, а технологии, вызывающие опасения у аналитиков, уже активно используются различными силами в борьбе за общественное мнение.

https://t.me/darpaandcia – цинк



Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Исследователи из RAND предупреждают о потенциальной угрозе мемов для финансовой стабильности США.

2. "Инженерия мемов" – это стратегическое создание или манипулирование идеями для воздействия на аудиторию.

3. Атаки мемами могут быть целенаправленными и адаптированными под конкретные группы людей.

4. Мемы могут вызвать быстрый ажиотаж вокруг акций или постепенно подрывать доверие к финансовым институтам.

5. Технологии "инженерии мемов" уже применяются в политической сфере, например, в виде сгенерированных нейросетями видео.

6. Методы, описываемые как угрозы, схожи с тактиками управления нарративом, используемыми авторитетными источниками.

Вывод:

Статья поднимает важный вопрос о влиянии современных информационных технологий на финансовую и политическую стабильность. Мемы и другие формы цифрового контента рассматриваются как потенциальное оружие, способное манипулировать общественным мнением и влиять на финансовые рынки. Однако грань между легитимными методами влияния и потенциальными угрозами становится все более размытой. Это указывает на необходимость более глубокого понимания и регулирования информационных технологий в контексте их влияния на общество и экономику.

Развёрнутый вывод:

Отчет RAND о потенциальной угрозе мемов для финансовой стабильности можно рассматривать как отражение более глубокой проблемы – растущего разрыва между официальной политикой и настроениями значительной части общества. Мемы, по сути, стали современной формой народного творчества и ненасильственного протеста. Они позволяют людям выражать несогласие с проводимой политикой, в том числе в таких чувствительных областях, как ЛГБТ-вопросы, не нарушая при этом закон напрямую.

Использование метафор, аналогий и иносказаний в мемах создает своеобразный язык, понятный широкой аудитории, но трудно поддающийся цензуре. Это вызывает беспокойство у властей, стремящихся к контролю над информационным пространством и формированием общественного мнения.

Однако корень проблемы лежит не в самих мемах, а в попытках навязать обществу определенную повестку, которую значительная часть населения не разделяет. Мемы лишь симптом, а не причина недовольства.

Возможно, вместо того чтобы рассматривать мемы как угрозу, правительству США стоит пересмотреть свой подход к информационной политике. Предоставление людям большей свободы в выражении своих взглядов и защите традиционных ценностей могло бы снизить напряженность в обществе. Открытый диалог и уважение к разнообразию мнений, вероятно, окажутся более эффективными в поддержании стабильности, чем попытки подавить альтернативные точки зрения.

В конечном счете, здоровое общество должно быть способно к самокритике и открытому обсуждению различных идей. Если дать людям возможность свободно выражать свои мысли, мемы перестанут восприниматься как угроза и станут просто еще одной формой общественного дискурса.