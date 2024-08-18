«Синие воротнички» теперь в дефиците по сравнению с советскими десятилетиями не только из-за преобладающего роста занятых в офисах, торговле и услугах, но и из-за специфики жизненного цикла техники и сооружений, на обслуживании которых занято изрядное число рабочих. Продолжим тему дефицита рабочих рук, поднятых в статье «Синие и белые воротнички: дефицит или избыток рабочей силы», опубликованной в «Завтра» в начале августа 2024 года, а также «Инженеры, курьеры и поиски перегрева экономики» от середины июля этого же года.

У нас на даче работает холодильник «Минск», который был подарен моим родителям к моему рождению, так что мне и холодильнику уже почти пятьдесят лет. Также у нас на даче периодически используется стиральная машина типа «ведро с моторчиком» – зелёная, японская, из середины 1980-х годов. Сейчас массовые дешёвые холодильники работают лет десять, а стиральные машины – хорошо, если пять.

В советские времена одежда и обувь использовались много лет, из детских вещей вырастали и передавали их следующим детям. Сейчас же обувь и одежда служит хорошо, если пару сезонов, разъедаясь реагентами или стиральными порошками.

В генеральском доме в московском районе «Сокол», построенном сразу после Великой Отечественной, рядом с которым проживают мои родители, хорошо сохранился кирпичный фасад и гранитный цоколь ещё со времен постройки. Хотя в соседних, достаточно новых домах постройки 2000-х годов плитку отделки цоколя уже поменяли, а кирпич фасада норовит вывалиться из стыков с монолитом.

Капитальный ремонт многоквартирных домов частенько сводится к простым работам типа подштукатурить, покрасить, поменять лампы освещения и радиаторы отопления, да так, что эти работы приходится выполнять заново через 7-10 лет.

Частая замена тротуарной плитки и бордюров, а также металлических отбойников развязок или декоративных стенок туннелей вообще стала обыденностью.

Лифты в советские времена работали много десятилетий без замены и капремонта, а сейчас пресловутые «Отисы» (совместного производства Щербинского завода с ушедшей западной фирмой) постоянно требуют мелкого ремонта и меняются раз в пятнадцать лет.

Смесители горячей и холодной воды, электрические розетки и выключатели работают теперь хорошо, если пять лет активной эксплуатации, тогда как у отдельных пожилых знакомых еще сохранились советские интерьеры с работоспособными такими изделиями.

На Северном Кавказе, в Крыму и в Донецке нередко встречаются автомобили советского производства, поскольку тогда делали хорошо, южный климат обеспечивает их сохранность, а малые местные расстояния – умеренную эксплуатацию. Надёжность современных автомобилей серьёзно падает, как по сравнению с произведенными в 2000-е годы, так и с ведущими европейскими брендами из 1980-х.

Газета «Завтра» собирала деньги читателей на медицинское оборудование для больницы Донецка, так там в одной из больниц держат в рабочем состоянии рентгеновский аппарат производства 1970-х годов, хотя современное западное и китайское оборудование уже поменяли по паре раз, а советский держат на случай выхода из строя современных.

Из положительных примеров удлинения срока эксплуатации в последние десятилетия, пожалуй, следует отметить изменения в капитальном строительстве. Теперь здания чаще строят из монолитного железобетона, мосты – из монолитных колонн с металлическими пролётами, обещающих столетия долговечности. В советские времена больше строили из сборного железобетона, теперь вынуждены перестраивать часть зданий и мостов. Дороги теперь строят с более сложным «пирогом» песка, щебня, геотекстиля, нескольких слоев асфальта, сокращая тем самым последующие просадку и деформацию, а также удлиняя межремонтный период.

Столь длинный перечень примеров необходим для иллюстрации проблемы совсем не вечных вещей современности. Производители и торговля заинтересованы в количестве продаж, а не в длительности эксплуатации проданного.

«Зачем переплачивать за качество?» – так было озаглавлено интервью в ведущем российском деловом СМИ одного из ведущих китайских производителей бытовой техники. Также и европейские производители ещё задолго до текущего витка антироссийских санкций зримо потеряли в качестве, переведя свою бизнес-модель на заработки на частом техническом обслуживании и ремонте своих изделий.

Произошедшее существенное сокращение срока использования товаров длительного пользования, межремонтного периода для зданий и техники, тяготение капитальных работ к простым повторяющимся видам усиливают спрос на рабочую силу.

У нас теперь в разы больше мастерских по ремонту обуви и одежды, автосервисов, точек ремонта гаджетов, лифтёров и сантехников, не говоря уже о миллионах занятых на псевдокапитальных ремонтах и улучшениях. Подобные бытовые услуги предлагают сотни тысяч молодых людей из сопредельных стран, но услуги частенько посредственного качества, что еще больше усугубляет проблемы сокращения срока использования вещей и дефицита рабочих рук.

Казалось бы, тяготение к количеству в ущерб качеству является объективной основой капитализма, неподвластной современному государству. Дескать, крупным корпорациям нужен рост продаж и прибылей здесь и сейчас любой ценой, даже ценой деградации некогда надежных брендов. Но почему-то японские и немецкие капиталисты продавали в СССР вполне долговечные товары, а вплоть до 2010-х завоевывали именно качеством уже современные рынки.

Проблема дефицита «синих воротничков» становится для нас одной из основных проблем, и у государства есть рычаги борьбы именно за качество, а не за количество.

Перешли же на строительство из монолита и металла, а это было сугубо решение именно профильных ведомств, уяснивших, что «скупой платит дважды».

Технические условия проведения капитального ремонта многоквартирных домов – это также прерогатива федеральных стандартов и конкретных решений местных органов.

Погоня за новомодными опциями оборудования медицинских учреждений, жилых домов и прочего в ущерб надёжности – это также решение конкретных чиновников по госзакупкам.

По массовым потребительским товарам длительного пользования у государства имеется закон «О защите прав потребителей» с условиями возврата и гарантийного ремонта.

По важным товарам на нашем рынке доминирует несколько ключевых производителей и импортёров, за которыми государство бдит почти в ручном режиме.

Утилизационный сбор и не только на автомобили при некоторой донастройке может быть ценовым и техническим барьером на пути некачественных товаров.

Пробуждается же периодически Роспотребнадзор насчёт качества продуктов питания и находит же что-то непотребное в импортных продуктах. Смогли же наладить систему маркировки и отслеживания ряда потребительских товаров («Честный знак», «ВетИС»), которые зримо обелили рынок и сократили контрафакт.

Следовательно, и вопрос дефицита «синих воротничков» следует сместить в сторону регуляторной деятельности профильных ведомств по повышению качества, надежности и долговечности товаров длительного пользования и работ капитального характера.

Хотя и избыточная торговля, и сфера услуг также должны находиться под давлением государства, под целевой оптимизацией и сокращением, как заинтересованные в количестве в ущерб качеству.

Автор – доктор экономических наук, профессор кафедры общественных финансов Финансового университета

Сергей Ануреев

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Срок службы современной техники и товаров значительно сократился по сравнению с советским периодом.

2. Частая замена и ремонт вещей, техники, элементов инфраструктуры увеличивают спрос на рабочую силу, особенно "синих воротничков".

3. Производители и торговля заинтересованы в количестве продаж, а не в длительности эксплуатации проданного.

4. Проблема дефицита "синих воротничков" становится одной из основных для экономики.

5. У государства есть рычаги влияния на качество продукции через регуляторную деятельность, стандарты, законы о защите прав потребителей и системы маркировки.

6. Необходимо сместить фокус на повышение качества, надежности и долговечности товаров и работ капитального характера.

7. Избыточная торговля и сфера услуг также должны находиться под контролем государства для оптимизации и сокращения.

Вывод:

Автор статьи указывает на серьезную проблему сокращения срока службы товаров и техники, что приводит к повышенному спросу на рабочую силу, особенно в сфере ремонта и обслуживания. Это, в свою очередь, создает дефицит "синих воротничков". Решение проблемы автор видит в усилении государственного регулирования качества продукции и услуг, что должно привести к увеличению срока службы товаров и, как следствие, к оптимизации спроса на рабочую силу в сфере ремонта и обслуживания. Таким образом, предлагается комплексный подход к решению проблемы дефицита рабочих рук через повышение качества производимых товаров и услуг.

Дополнительный вывод:

Стремление к производству долговечных товаров противоречит основным принципам капиталистической системы. В условиях капитализма производители заинтересованы в постоянном обороте капитала через систему регулярного потребления и обновления товаров. Производство "вечных" вещей экономически невыгодно для отдельного капиталиста, так как это ограничивает возможности повторных продаж и снижает прибыль в долгосрочной перспективе.

Исторический опыт показывает, что производство долговечных товаров было характерно для социалистической системы, где приоритетом было обеспечение населения надежными товарами и услугами, а не максимизация прибыли. Даже в капиталистических странах период 1950-1980-х годов отличался более высоким качеством продукции, что было обусловлено идеологической конкуренцией с Советским Союзом. После распада СССР произошел сдвиг в сторону производства менее долговечных товаров, что отражает изменение глобальной экономической парадигмы.

Фантастические произведения западных авторов о мире одноразовых вещей, где долговечные товары запрещены, служат метафорой современных тенденций в производстве и потреблении. Они подчеркивают конфликт между интересами капитала и благополучием граждан.

Для изменения этой ситуации государству недостаточно просто регулировать качество продукции. Необходимо пересмотреть саму идеологию экономического развития, определив приоритеты между оборотом капитала, интеграцией в мировой рынок и благосостоянием граждан. Это потребует фундаментальных изменений в экономической политике и, возможно, пересмотра базовых принципов функционирования рыночной экономики в стране.