Геостратег Андрей Школьников даёт оценку ситуации на Ближнем востоке.

Ведущий: Роман Шахов

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Крах СССР сильно повлиял на ситуацию на Ближнем Востоке, особенно в арабских республиках.

2. До распада СССР в арабских республиках существовала трехполярная система: социалисты, военные республиканцы и либералы.

3. После падения СССР социалистические движения были ослаблены, что нарушило баланс сил.

4. Запад начал активно поддерживать либералов-компрадоров и исламистов через монархии Персидского залива.

5. "Арабская весна" была попыткой форсировать переход на либеральные рельсы, но привела к усилению исламистов.

6. Сейчас в арабских республиках осталось только две силы: военные республиканцы и радикальные исламисты.

7. Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне нестабильной и взрывоопасной.

8. Израиль действует в логике западных сил, пытаясь подорвать Ближний Восток.

9. Проблема неконтролируемой миграции и раздачи гражданства актуальна не только для Ближнего Востока, но и для других регионов.

Вывод:

Распад СССР серьезно нарушил баланс сил на Ближнем Востоке, особенно в арабских республиках. Это привело к усилению радикальных исламистских движений и дестабилизации региона. Ситуация остается крайне нестабильной, с высоким риском дальнейшей эскалации конфликтов. Проблемы, возникшие после краха СССР, продолжают влиять на геополитическую обстановку в регионе и сегодня, спустя более 30 лет.