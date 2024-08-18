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Крах СССР, или Отголоски Холодной войны | Андрей Школьников

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Геостратег Андрей Школьников даёт оценку ситуации на Ближнем востоке.

Ведущий: Роман Шахов

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Крах СССР сильно повлиял на ситуацию на Ближнем Востоке, особенно в арабских республиках.

2. До распада СССР в арабских республиках существовала трехполярная система: социалисты, военные республиканцы и либералы.

3. После падения СССР социалистические движения были ослаблены, что нарушило баланс сил.

4. Запад начал активно поддерживать либералов-компрадоров и исламистов через монархии Персидского залива.

5. "Арабская весна" была попыткой форсировать переход на либеральные рельсы, но привела к усилению исламистов.

6. Сейчас в арабских республиках осталось только две силы: военные республиканцы и радикальные исламисты.

7. Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне нестабильной и взрывоопасной.

8. Израиль действует в логике западных сил, пытаясь подорвать Ближний Восток.

9. Проблема неконтролируемой миграции и раздачи гражданства актуальна не только для Ближнего Востока, но и для других регионов.

Вывод:
Распад СССР серьезно нарушил баланс сил на Ближнем Востоке, особенно в арабских республиках. Это привело к усилению радикальных исламистских движений и дестабилизации региона. Ситуация остается крайне нестабильной, с высоким риском дальнейшей эскалации конфликтов. Проблемы, возникшие после краха СССР, продолжают влиять на геополитическую обстановку в регионе и сегодня, спустя более 30 лет.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TU_-0DXOX_c
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Один комментарий » Оставить комментарий
  • 28469 26485
    жора шапов 39 мин. назад

      Конечно нестабильной. И лоху понятно.
      А вот этот фрагмент коммента в одном обсуждении текущего периода про РФ по моему точен :

      “Сейчас мы живем в торговом государстве, системе выстроенной на крайне корыстных отношениях, живем в осажденном врагами Городе, на площади которого стоит статуя Золотого Тельца. В городе желтого дьявола, в Системе, выстроенной под цели торговли и сотрудничества с западом, нашим историческим врагом.

      Как основа всего остального .

      П.С. Кто поставил статую, – понятно всем здравомыслящим. Только не в “Городе”, а в кладовке.

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