Крах СССР, или Отголоски Холодной войны | Андрей Школьников
Геостратег Андрей Школьников даёт оценку ситуации на Ближнем востоке.
Ведущий: Роман Шахов
Комментарий редакции
Основные тезисы беседы:
1. Крах СССР сильно повлиял на ситуацию на Ближнем Востоке, особенно в арабских республиках.
2. До распада СССР в арабских республиках существовала трехполярная система: социалисты, военные республиканцы и либералы.
3. После падения СССР социалистические движения были ослаблены, что нарушило баланс сил.
4. Запад начал активно поддерживать либералов-компрадоров и исламистов через монархии Персидского залива.
5. "Арабская весна" была попыткой форсировать переход на либеральные рельсы, но привела к усилению исламистов.
6. Сейчас в арабских республиках осталось только две силы: военные республиканцы и радикальные исламисты.
7. Ситуация на Ближнем Востоке остается крайне нестабильной и взрывоопасной.
8. Израиль действует в логике западных сил, пытаясь подорвать Ближний Восток.
9. Проблема неконтролируемой миграции и раздачи гражданства актуальна не только для Ближнего Востока, но и для других регионов.
Вывод:
Распад СССР серьезно нарушил баланс сил на Ближнем Востоке, особенно в арабских республиках. Это привело к усилению радикальных исламистских движений и дестабилизации региона. Ситуация остается крайне нестабильной, с высоким риском дальнейшей эскалации конфликтов. Проблемы, возникшие после краха СССР, продолжают влиять на геополитическую обстановку в регионе и сегодня, спустя более 30 лет.
Конечно нестабильной. И лоху понятно.
А вот этот фрагмент коммента в одном обсуждении текущего периода про РФ по моему точен :
“Сейчас мы живем в торговом государстве, системе выстроенной на крайне корыстных отношениях, живем в осажденном врагами Городе, на площади которого стоит статуя Золотого Тельца. В городе желтого дьявола, в Системе, выстроенной под цели торговли и сотрудничества с западом, нашим историческим врагом.
Как основа всего остального .
П.С. Кто поставил статую, – понятно всем здравомыслящим. Только не в “Городе”, а в кладовке.