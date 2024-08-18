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1961. Сабина Вайс в Москве

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Качество не фонтан, но снимки хорошие

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Источник: https://humus.livejournal.com/9896982.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

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Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
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