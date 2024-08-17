Главная » Видео, Мировоззрение, Невероятное в мире, Политика, Экономика

Загадочный тевтонский дух, или Запад всегда запад

26 0


Беседа с Николаем Азаровым об экономической политике Германии, социально ориентированном хозяйстве, и немецком менталитете.

Ведущий: Максим Романычев

Николай Азаров в Telegram: https://t.me/NikolayJanovichAzarov

#НиколайАзаров #германия #точкасборки

Комментарий редакции

Основные тезисы из беседы с Николаем Азаровым о Германии:

1. Германия была ведущей экономикой мира, составляя около 6% мирового ВВП в определенные годы.

2. После Второй мировой войны Германия была разделена, но объединилась в 1990 году.

3. План Маршалла и рациональная экономическая политика Людвига Эрхарда способствовали немецкому "экономическому чуду".

4. Эрхард делал акцент на научно-техническом прогрессе и социальном благополучии граждан.

5. Германия провела структурную перестройку экономики, закрыв некоторые традиционные отрасли и развивая высокотехнологичные.

6. Сейчас Германия является локомотивом экономики ЕС, но её доля в мировом ВВП снизилась до 3%.

7. Азаров отмечает высокий уровень жизни в Германии, но также указывает на некоторые социальные проблемы.

8. Он критикует текущую политику Германии в отношении России и "зеленый курс" в энергетике.

Вывод: Азаров представляет Германию как экономически успешную страну с высоким уровнем жизни, достигнутым благодаря продуманной экономической политике. Однако он также отмечает некоторые проблемы и критически оценивает текущий политический и экономический курс страны.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g95dnbXUPxY
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Цена человека в Западной Европе или Истоки демократии
Крест — украденный символ.
АНЕНЭРБЕ. Тёмная Тайна Третьего Рейха
Огнём и мечом - 3

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru