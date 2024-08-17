Активными действиями подразделений группировки войск «Север» при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ведется поиск и уничтожение в лесных массивах мобильных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории в направлении Алексеевского и Каучука.

Отражены атаки штурмовых групп 22 и 115 механизированных и 95 штурмовой бригад при поддержке бронетехники в направлении населенных пунктов Коренево, Русское и Черкасское Поречное.

Ударами авиации, огнем артиллерии и грамотными действиями обороняющихся войск противнику нанесено поражение.

В результате этих неудачных действий ВСУ потеряли танк и 11 боевых бронированных машин.

Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22, 61, 115 механизированных, 82 десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новая Сорочина, Любимовка, юго-восточнее Коренево, Леонидово и Косица.

В районе населенного пункта Сенное Сумской области ракетным ударом уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Ирис-Т» и многофункциональная радиолокационная станция «ТРМЛ-4Д».

Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Кияница, Косица, Хотень и Бояро-Лежачи Сумской области.

За сутки потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, 31 единица бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты, три бронетранспортера, 25 боевых бронированных машин, а также восемь автомобилей, пусковая установка ЗРК «Ирис-Т», орудие полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.

Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 3160 военнослужащих, 44 танка, 43 бронетранспортера, 24 боевые машины пехоты, 244 боевые бронированные машины, 111 автомобилей, пять установок зенитных ракетных комплексов, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе три РСЗО «Химарс», 24 орудия полевой артиллерии и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

Минобороны России