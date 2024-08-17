Зона боевых действий в Курской области выросла до 1150 квадратных километров. Зеленский заявил, что украинская армия взяла под контроль город Суджа в Курской области России и фактически ВСУ контролируют ГИС Суджа. Несмотря на это, Газпром продолжает продолжает поставлять газ в Европу через ГИС Суджа. Объемы транзита газа через Украину достиг максимума в 42,4 млн. При этом, в Евросоюзе завили, что не будут отказываться от поддержки Украины из-за того, что она атаковала Курскую область. Не пора ли перекрыть Европе "кислород"? Расскажет Борис Марцинкевич в новом видео

00:00 Бои ВСУ в Судже. Украина хочет остановить транзит газа?

01:19 Что такое газоизмерительная станция Суджа?

02:44 Украина нарушает договор о транзите газа?

04:38 Транзит газа в Европу? Кому это выгодно? Россия и Украина

05:25 Куда уходит газ из России? Геополитика газопровода.

06:19 Украина не продлит соглашение с Газпромом?

07:26 Что будет с поставками газа в Европу?

09:03 Венгрия подстраховалась: как получить газ в обход Украины?

09:26 Что будет со Словакией, Чехией, Австрией без российского газа?

10:49 Кризис! Австрия на 80% зависит от российского газа!

11:50 Цены на газ в Европе взлетели! Виновата ли Россия?

13:03 Молдавия без газа: чем грозит остановка транзита?

Комментарий редакции

Ключевые тезисы беседы:

1. Нет реальной возможности для Киева взять под контроль газоизмерительную станцию "Суджа" из-за ее расположения.

2. Транзит газа через Украину продолжается в соответствии с действующим контрактом, который истекает в декабре 2024 года.

3. Попытки украинской стороны объявить форс-мажор и прекратить транзит не увенчались успехом.

4. Газпром продолжает подавать заявки на транзит газа через Украину в соответствии с договором.

5. Прекращение транзита через Украину может повлиять на поставки газа в ряд европейских стран, включая Словакию, Чехию, Венгрию и Австрию.

6. Некоторые страны, например Венгрия, уже договорились об альтернативных маршрутах поставок газа в случае прекращения украинского транзита.

7. Существуют различные варианты продолжения поставок газа после истечения текущего контракта, включая краткосрочные аукционы и изменение точки сдачи газа.

8. Цены на газ в Европе чувствительны к изменениям в объемах поставок, даже небольшое сокращение может привести к значительному росту цен.

9. Ситуация с поставками газа в Молдавию и Приднестровье может стать проблематичной в случае прекращения транзита через Украину.

Вывод:

Ситуация с транзитом российского газа через Украину остается сложной и неопределенной. Несмотря на политические заявления и попытки прекратить транзит, он продолжается в соответствии с действующим контрактом. Однако будущее этого маршрута после истечения контракта в конце 2024 года остается под вопросом. Европейские страны и Россия ищут альтернативные пути поставок, но полный отказ от украинского транзита может привести к значительным изменениям на газовом рынке Европы и повлиять на энергетическую безопасность некоторых стран. Ситуация требует тщательного мониторинга и дипломатических усилий для обеспечения стабильности поставок газа в будущем.