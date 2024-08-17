СУДЖА: Пора ИЗБАВИТЬСЯ от Иллюзий. Газ в Европу НУЖНО ПЕРЕКРЫТЬ
Зона боевых действий в Курской области выросла до 1150 квадратных километров. Зеленский заявил, что украинская армия взяла под контроль город Суджа в Курской области России и фактически ВСУ контролируют ГИС Суджа. Несмотря на это, Газпром продолжает продолжает поставлять газ в Европу через ГИС Суджа. Объемы транзита газа через Украину достиг максимума в 42,4 млн. При этом, в Евросоюзе завили, что не будут отказываться от поддержки Украины из-за того, что она атаковала Курскую область. Не пора ли перекрыть Европе "кислород"? Расскажет Борис Марцинкевич в новом видео
00:00 Бои ВСУ в Судже. Украина хочет остановить транзит газа?
01:19 Что такое газоизмерительная станция Суджа?
02:44 Украина нарушает договор о транзите газа?
04:38 Транзит газа в Европу? Кому это выгодно? Россия и Украина
05:25 Куда уходит газ из России? Геополитика газопровода.
06:19 Украина не продлит соглашение с Газпромом?
07:26 Что будет с поставками газа в Европу?
09:03 Венгрия подстраховалась: как получить газ в обход Украины?
09:26 Что будет со Словакией, Чехией, Австрией без российского газа?
10:49 Кризис! Австрия на 80% зависит от российского газа!
11:50 Цены на газ в Европе взлетели! Виновата ли Россия?
13:03 Молдавия без газа: чем грозит остановка транзита?
Комментарий редакции
Ключевые тезисы беседы:
1. Нет реальной возможности для Киева взять под контроль газоизмерительную станцию "Суджа" из-за ее расположения.
2. Транзит газа через Украину продолжается в соответствии с действующим контрактом, который истекает в декабре 2024 года.
3. Попытки украинской стороны объявить форс-мажор и прекратить транзит не увенчались успехом.
4. Газпром продолжает подавать заявки на транзит газа через Украину в соответствии с договором.
5. Прекращение транзита через Украину может повлиять на поставки газа в ряд европейских стран, включая Словакию, Чехию, Венгрию и Австрию.
6. Некоторые страны, например Венгрия, уже договорились об альтернативных маршрутах поставок газа в случае прекращения украинского транзита.
7. Существуют различные варианты продолжения поставок газа после истечения текущего контракта, включая краткосрочные аукционы и изменение точки сдачи газа.
8. Цены на газ в Европе чувствительны к изменениям в объемах поставок, даже небольшое сокращение может привести к значительному росту цен.
9. Ситуация с поставками газа в Молдавию и Приднестровье может стать проблематичной в случае прекращения транзита через Украину.
Вывод:
Ситуация с транзитом российского газа через Украину остается сложной и неопределенной. Несмотря на политические заявления и попытки прекратить транзит, он продолжается в соответствии с действующим контрактом. Однако будущее этого маршрута после истечения контракта в конце 2024 года остается под вопросом. Европейские страны и Россия ищут альтернативные пути поставок, но полный отказ от украинского транзита может привести к значительным изменениям на газовом рынке Европы и повлиять на энергетическую безопасность некоторых стран. Ситуация требует тщательного мониторинга и дипломатических усилий для обеспечения стабильности поставок газа в будущем.
Читал что они сняли войска с белорусского направления(там по официальным данным было около 150 тыс), в курской области задействована только треть, остальные перегруппируются и перекомплектуются и готовятся напасть в других местах(пограничным областям приготовиться, приготовить необходимые вещи и документы). В первый день доложили наверх что почти отразили и уничтожили.
https://yandex.ru/images/touch/search?source=tabbar&text=%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D1%88%D1%83+%D0%BD%D0%B0+%D1%83%D1%88%D0%B8&img_url=https%3A%2F%2Fcdn4.telegram-cdn.org%2Ffile%2FOoCxpii4V50FYirSnxgKi1STzp8YTp80SS7afDG8EGm_GwKliUUxSJ-rmBjyHW0mxXqzERuEL7NNw5JV0XYVXk4uqDvCGcUDNMaxbYRVvqPTfG3Q6rd4utnGOHIO2CnDrLUi7vEwNywvSM35Rar9_H77RCQ4lTS8iC3WISlNoKBnSlgx_cH2fAt9glmNA-5MxFh9CjIBuaUWifFk84MvItZj0CZWJAB1ytPXdWIEN6V0TrAEl_GuRrRZf7RQeraXF-rKeO0krRedCvJXkgJROTu6UaPbw_WdwTFHqSVLLe8fRZcTenZz7rML5cGlTI7dORiVVILNzjVfcTbxgCh1aA.jpg&pos=24&rpt=simage
Если это так, то незаметное для руководства противника перемещение 150 тысяч войск, возможно войдёт в историю военной науки.