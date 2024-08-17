Младопатриоты, латентная национализация, чистки элит и военный союз коллективного востока. Беседуют директор Института национальных кризисов Николай Сорокин и ведущий Андрей Фефелов.

Комментарий редакции

Основные тезисы беседы:

1. Обсуждается тема патриотизма в современной России, его различные формы и проявления.

2. Рассматривается изменение экономической модели России от либеральной к более консервативной и государственно-ориентированной.

3. Анализируется процесс перестройки в СССР, его причины и последствия. Высказывается мнение, что это был спланированный проект по демонтажу советской системы.

4. Обсуждается концепция "коллективного Востока" как противовеса "коллективному Западу", включающая Россию, Китай, Северную Корею, Иран и Беларусь.

5. Рассматривается идея формирования российского макрорегиона, включающего бывшие советские республики, а также потенциально Иран, Турцию и некоторые другие страны.

6. Подчеркивается важность создания самодостаточной экономико-технологической зоны с рынком не менее 300 млн человек для обеспечения суверенного развития России.

7. Обсуждается необходимость завершения конфликта на Украине для закрепления новой геополитической реальности и создания условий для экономического развития.

Вывод:

Беседа отражает комплексный взгляд на текущую геополитическую ситуацию России, ее исторические корни и перспективы развития. Подчеркивается необходимость формирования нового экономического и политического блока вокруг России как альтернативы западноцентричному миропорядку. При этом признается важность завершения текущих конфликтов и создания стабильной основы для долгосрочного развития. Дискуссия демонстрирует стремление к переосмыслению роли России в мире и поиску новых форм международного сотрудничества в изменившихся геополитических условиях.