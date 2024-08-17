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Разъяснения по закону о деанонимизации блогеров.

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Разъяснения по закону о деанонимизации блогеров.

Какие данные я должен передать в Роскомнадзор?

Если у вас более 10 тысяч подписчиков на одной платформе, вам нужно передать:

- ФИО (фамилия, имя, отчество),
- Контактные данные (телефон, email),
- Информацию о канале (например, название и URL).

Что если я живу не в России?

Закон касается всех, кто распространяет информацию на территории РФ. Даже если вы за пределами России, но ваш канал ориентирован на российскую аудиторию и использует соцсети из реестра Роскомнадзора, данные передать нужно.

Нужно ли передавать данные о подписчиках?

Владельцы соцсетей с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки обязаны предоставлять сведения о пользователях по запросу РКН или ФСБ.

Какие еще последствия, если не передать данные?

Если вы не передадите свои данные, и ваша аудитория преимущественно из РФ, Роскомнадзор может направить администрации социальной сети требование ограничить доступ к вашей странице или каналу. Эти ограничения могут вступить в силу с 1 января 2025 года. До этого времени вы не сможете размещать рекламу, собирать донаты, а ваши сообщения не смогут быть репостированы другими пользователями.

Распространяется ли закон на все соцсети?

Закон охватывает основные социальные сети и мессенджеры, зарегистрированные в реестре Роскомнадзора, включая: ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, TikTok, Likee, YouTube, Telegram, LiveJournal, Пикабу, Pinterest, Дзен, RuTube, Twitch, Discord, Yappy. Важно отметить, что Instagram и Facebook не включены в реестр, так как признаны экстремистскими в России

Важные факты:

- После передачи данных, если ваш канал был заблокирован, его разблокируют сразу.
- Важно: учитываются именно подписчики, а не количество просмотров на канале.
- Соцсети обязаны маркировать передавших данные блогеров значком РКН.
- Каналы без значка РКН не смогут размещать рекламу, собирать донаты, и их посты нельзя будет репостить.

Закон вступает в силу 1 ноября 2024 года, но право блокировки каналов, не предоставивших данные, Роскомнадзор получит только с 1 января 2025 года.

https://t.me/antipov/281 – цинк

Ну если так, то мне проще, у меня аккаунт еще с 2009 года развиртуализированный и эти данные есть в открытом доступе. Так что для меня по факту мало что поменяется. Ну а вот анонимам придется сложнее.
 

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Блогеры с аудиторией более 10 000 подписчиков должны передать в Роскомнадзор свои ФИО, контактные данные и информацию о канале.

2. Закон распространяется на всех, кто ориентирован на российскую аудиторию, даже если блогер находится за пределами РФ.

3. Владельцы крупных соцсетей обязаны предоставлять данные о пользователях по запросу РКН или ФСБ.

4. За непредоставление данных блогером могут последовать ограничения: запрет рекламы, донатов и репостов.

5. Закон охватывает основные соцсети и мессенджеры, зарегистрированные в реестре Роскомнадзора.

6. Соцсети должны маркировать передавших данные блогеров значком РКН.

7. Закон вступает в силу 1 ноября 2024 года, а право блокировки каналов Роскомнадзор получит с 1 января 2025 года.

Вывод:

Данный закон направлен на усиление контроля за распространением информации в интернете и деанонимизацию крупных блогеров. Он предусматривает значительные ограничения для тех, кто не предоставит свои данные, что может привести к существенным изменениям в работе блогеров и социальных медиа в России. Закон затрагивает не только российских, но и зарубежных блогеров, ориентированных на российскую аудиторию, что расширяет сферу его влияния за пределы страны.

Расширенный вывод:

С одной стороны, стремление государства к прозрачности в цифровом пространстве и борьбе с распространением недостоверной информации заслуживает внимания. Это может способствовать повышению ответственности за публикуемый контент и снижению рисков манипуляций общественным мнением.

Однако, с другой стороны, практическое применение закона сталкивается с рядом серьезных вызовов. Возникают вопросы об ответственности администраторов публичных групп за контент, публикуемый множеством пользователей. Это может привести к чрезмерной модерации или даже закрытию возможности свободных публикаций.

Далее, роль поисковых систем в индексации и распространении контента создает дополнительную сложность. Возникает неопределенность в отношении того, как поисковики должны обрабатывать информацию от непромаркированных источников, что может повлиять на доступность информации в целом.

Особую озабоченность вызывает проблема комментариев и репостов. Администраторы каналов могут столкнуться с непосильной задачей контроля за каждым комментарием, особенно учитывая возможность распространения недостоверной информации через репосты из неизвестных источников. Это создает риск чрезмерной ответственности для владельцев платформ и может привести к ограничению возможностей для открытых дискуссий.

Все эти аспекты указывают на необходимость дальнейшей доработки и уточнения закона. Требуется найти баланс между стремлением к прозрачности и сохранением динамичной, открытой среды для обмена информацией в интернете. Возможно, потребуется разработка новых технологических решений и правовых механизмов, которые позволят эффективно применять закон, не создавая чрезмерных ограничений для пользователей и администраторов онлайн-платформ.

В конечном итоге, эта ситуация демонстрирует сложность регулирования цифрового пространства и подчеркивает важность тщательного анализа всех возможных последствий при внедрении новых законодательных инициатив в сфере интернет-коммуникаций.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9327629.html
Метки: блогосфера, Интернет, личное, роскомнадзор, Россия, фсб
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