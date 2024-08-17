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21 месяц тюрьмы за выливание сидра на полицейского

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21 месяц тюрьмы за бросок баночки с сидром в полицейского

Мужчина, который облил полицейского банкой сидра во время акции протеста в Уэймуте, был заключен в тюрьму на 21 месяц.
Кевин Сирл днем ​​ловил рыбу и выпил шесть банок сидра, прежде чем услышал шум протеста по дороге домой и решил присоединиться к нему, как сообщил Королевский суд Борнмута.
Сирл был частью антииммиграционной группы, которая столкнулась с контрдемонстрацией, и полиция сформировала кордон, чтобы разделить группы.

Прокурор Мэтью Мортимер сказал: «Обвиняемый был участником акции протеста и был среди двух других мужчин, которые агрессивно толкали присутствующих полицейских. Судя по всему, они намеревались прорвать кордон».
«У обвиняемого в руке была банка сидра, и когда толпа двинулась вперед, было видно, как он вылил содержимое на полицейского».

Во время допроса в полиции Сирл сказал, что не знает, почему он присоединился к протесту, и сказал, что он не является «жестоким человеком или расистом».
Ричард Мартин, защитник обвиняемого, заявил, что Сирл боролся с алкогольной зависимостью и раскаивается в своих действиях на акции протеста.
Он добавил: «Он горько сожалеет, что имел к этому какое-то отношение».
Вынося приговор Сирлу, судья Уильям Моусли К.С. сказал ему: «Вы большую часть времени находились впереди группы, вы – один из тех, кто возглавил беспорядки, агрессивно жестикулируя, вы толкали и пихали полицию и бросили в них банку с напитком.»

https://t.me/rebel_jack_review/18097 – цинк

А помните отечественных дегенератов с их стенаниями по поводу срока за толкание ОМОНОвцев и бросок стаканчиком?





Ну так вот…

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9327017.html
Метки: Британия, двоемыслие, Митинги, протесты
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