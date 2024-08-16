Продолжаю разговор о том, какова степень использования трудового потенциала России.

Ещё раз повторю, что значительная часть российского населения в трудоспособном возрасте в трудовой деятельности не участвует. По крайней мере, из официальной статистики Росстата следует, что миллионы граждан трудоспособного возраста не включены в состав рабочей силы. Т.е. они не зарегистрированы как работающие или как безработные (и ищущие работу). Таковых, согласно только что вышедшему сборнику Росстата «Рабочая сила, занятость и безработица в России. 2024», в 2023 году было почти 15 миллионов. Если быть точным — 14.943 тыс. человек.

Росстат отмечает, что в составе этой армии неработающих граждан России около 6 миллионов (точно: 6.059 тыс.) — молодые люди, проходящие очное обучение. Мол, воздержание от трудовой деятельности у них вынужденное и временное. Каждый год из этой армии примерно по миллиону молодых граждан должно приступать к активной трудовой деятельности.

Однако из того же сборника Росстата мы видим, что до 100-процентного участия выпускников учебных заведений в трудовой деятельности, мягко говоря, далековато.

Вот, например, за период 2020—2022 гг. учебные заведения подготовили и выпустили в общей сложности 3.679 тыс. специалистов. Данная цифры включает число выпускников высших учебных заведений и средних профессиональных заведений. За этот период в состав рабочей силы вошло 3.252 тыс. выпускников высших и средних специальных заведений. Причем 3.068 тыс. официально трудоустроились. А еще 185 тыс. официально зарегистрировались как безработные.

Получается, что 427 тысяч выпускников так и не стали рабочей силой, а с официально зарегистрированными безработными общее количество выпускников, так и не приступивших к работе, составило 612 тысяч. По отношению к общему числу выпускников в 2020—2022 гг. это составило 16,6%. Вот каков коэффициент полезного действия (КПД) системы подготовки специалистов в Российской Федерации. Каждый шестой выпускник так и не приступает к работе. Несколько лет, обучаясь на специалиста в вузе или колледже и имея алиби своей невовлеченности в состав рабочей силы, молодой человек может так и не стать рабочей силой.

Вспоминаю советское время, когда нам, студентам, уже на четвёртом курсе (т.е. почти за два года до окончания вуза) говорили, где каждый из нас должен будет начинать свою трудовую карьеру. И тему дипломной работы рекомендовали выбирать в учетом будущего места работы. Специализация подготовки специалистов была высочайшая.

Вернёмся к данным Росстата. Степень вовлеченности выпускников образовательных заведений в состав рабочей силы за период 2020—2022 гг. Росстат оценил в 88,4%; в том числе по вузам — в 89,6%.

Отдельно Росстат дал расчёт по 2022 году. Степень вовлечённости выпускников всех учебных заведений в состав рабочей силы составила 84,6%; в том числе по вузам — 85,1%.

Если показатель безработицы среди выпускников учебных заведений в среднем за период 2020—2022 гг. оценивался Росстатом в 6,7%, то за 2022 год этот показатель был оценено в 8,2%. Это, между прочим, более чем в два раза выше уровня безработицы в целом по России в то время.

Итак, в 2022 году примерно 288 тыс. выпускников так и не стали рабочей силой. Еще 82 тысячи зарегистрировались официально на бирже труда. Итого, 370 тысяч специалистов так и не приступили к трудовой деятельности. Почти 29% выпускников 2022 года.

Сопоставление цифр за период 2020—2022 гг. и за 2022 г. позволяет сделать вывод, что КПД системы подготовки специалистов для российской экономики на этом отрезки трех лет снизился. Нам твердят, что российская экономика испытывает острейший дефицит рабочей силы, особенно специалистов. Судя по данным Росстата, это не так.

Но за приведенными цифрами не видна еще одна острейшая проблема: значительная часть выпускников вызов и других учебных заведений работают не по специальности.

В прошлом году Росстат провел исследование, чтобы выяснить, сколько выпускников высших и средних профессиональных учебных заведений не работают по специальности — более 30%. Многие из тех, кто все-таки начал карьеру по профессии — это врачи (97%), педагоги (80%), деятели культуры и искусства (79%), военные (79%). То есть в основном представители тех сфер, в которых есть строгие требования к образованию.

Кое-какую информацию по данному вопросу иногда дает Министерство науки и образования РФ. Так, в конце 2022 года заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко на пресс-конференции в ТАСС сообщил, что порядка 47% выпускников российских вузов не работают по специальности, полученной во время обучения.

А вот еще один источник информации по данному вопросу — сайт для поиска работы HeadHunter. Он провел опрос более 5,5 тыс. соискателей, чтобы определить процент работающих по специальности после получения высшего образования.

Статистика следующая: примерно 40% респондентов не работают по той профессии, которую получили в вузе, большая часть из них — это представители сферы продаж, туризма, услуг, а также административный персонал. Более трети из них не пытались трудоустроиться по профессии. Около 20% выпускников некоторое время работали по специальности, но быстро перешли в другую отрасль, преимущественно в производство и транспортную сферу. Среди нынешних студентов планируют развивать карьеру по своему профилю только 61%, а более 20% уверены, что уйдут в другую отрасль.

Разговоры о том, что, с одной стороны, выпускникам вузов надо гарантировать трудоустройство, а, с другой — обязывать их отработать свой срок по специальности, идут у нас во властных структурах уже не один год. Необходимость принятия подобных решений резко обострилась после 24 февраля 2022 года.

Весной прошлого года в Госдуму внесён законопроект, согласно которому студентов-бюджетников после окончания вуза предлагается отправлять на обязательную трехлетнюю отработку. Студенты, обучающиеся на бюджетной форме, после университета будут обязаны отработать 3 года по своей специальности. Распределением будут заниматься комиссии вузов по плану, который будут предлагать власти. В случае отказа от предложенной работы выпускник должен будет возместить траты государства на его обучение.

Все вроде бы правильно. Но скоро уже будет полтора года, а Дума упомянутый закон так и не приняла. Такое бездействие может окончательно добить систему подготовки специалистов, а вместе с тем и всю российскую экономику.

У специалистов, переживающих за низкий КПД российской системы подготовки специалистов, затеплилась новая надежда, что здесь что-то изменится к лучшему. Речь идет о нацпроекте «Кадры». О появлении такого нацпроекта 29 февраля 2024 в своем послании Федеральному собранию объявил Владимир Путин. Эта инициатива призвана решить одну из ключевых проблем российской экономики — дефицит квалифицированных кадров и системный разрыв между потребностями рынка труда и возможностями системы образования и подготовки специалистов.

Сообщили, что паспорт национального проекта «Кадры» должен быть сформирован до 1 сентября 2024 года. А сам проект запускается в 2025 году и будет состоять из четырех федеральных проектов. Кроме четырех федеральных проектов, элементом всего нацпроекта «Кадры» станет прогноз Минтруда кадровой потребности экономики на пятилетнюю перспективу, который будет обновляться каждые пять лет.

Каждый из четырех федеральных проектов посвящен урегулированию одного из укрупненных блоков проблем российского рынка труда. Первый, и, как мне представляется, наиболее важный, будет посвящен трудоустройству выпускников вузов и других учебных заведений, готовящих специалистов.

Публикация: Свободная Пресса

Валентин Катасонов

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. По данным Росстата, в 2023 году около 15 миллионов трудоспособных граждан России не участвовали в трудовой деятельности.

2. За период 2020-2022 гг. 16,6% выпускников вузов и средних специальных учебных заведений не вошли в состав рабочей силы.

3. В 2022 году ситуация ухудшилась: 29% выпускников не приступили к трудовой деятельности.

4. Значительная часть выпускников (более 30%) работает не по специальности.

5. По данным HeadHunter, около 40% респондентов не работают по профессии, полученной в вузе.

6. В Госдуму внесен законопроект об обязательной трехлетней отработке для выпускников-бюджетников, но он до сих пор не принят.

7. Президент России объявил о создании нового национального проекта "Кадры", направленного на решение проблемы дефицита квалифицированных специалистов.

Вывод:

Статья указывает на серьезные проблемы в системе подготовки и трудоустройства специалистов в России. Низкий "коэффициент полезного действия" образовательной системы, выражающийся в большом проценте выпускников, не вступающих в трудовую деятельность или работающих не по специальности, свидетельствует о несоответствии между образованием и потребностями рынка труда. Автор критикует бездействие властей в решении этой проблемы и выражает надежду на то, что новый национальный проект "Кадры" сможет улучшить ситуацию. Однако общий тон статьи остается скептическим, подчеркивая серьезность проблемы и необходимость срочных мер для повышения эффективности системы подготовки специалистов в России.

Расширенный вывод:

Проблемы, описанные в статье, действительно можно рассматривать как следствие капиталистической системы, сложившейся в России после распада СССР. В этой системе выбор профессии часто определяется не потребностями государства или общества, а потенциальной финансовой выгодой. Это приводит к перенасыщению рынка труда в одних сферах (например, юриспруденция, экономика, менеджмент) и дефициту кадров в других, особенно в технических и рабочих специальностях.

Такая ситуация создает несоответствие между образованием и реальными потребностями экономики. Многие выпускники не могут найти работу по специальности или вынуждены работать в других сферах, что снижает эффективность системы образования и экономики в целом.

В противовес этому, советская система образования и трудоустройства, несмотря на свои недостатки, обеспечивала более сбалансированное распределение кадров. Гарантированное трудоустройство, обязательная практика и меньший разрыв в оплате труда между разными профессиями способствовали более эффективному использованию человеческого капитала.

Для кардинального изменения ситуации требуется пересмотр не только системы образования, но и общественных ценностей. Необходимо формировать идеологию, в которой ценится не только финансовый успех, но и вклад в развитие государства и общества. Это потребует значительных усилий со стороны государства, включая меры по регулированию оплаты труда и распределению доходов.

Однако такие изменения могут встретить сопротивление со стороны бизнес-элит, которые не заинтересованы в перераспределении доходов. Поэтому для реализации подобных реформ потребуется сильная политическая воля и общественная поддержка.

В конечном итоге, без изменения экономической модели и общественных ценностей, проблемы, описанные в статье, вряд ли будут полностью решены. Необходим комплексный подход, учитывающий как экономические реалии, так и социальные потребности общества.