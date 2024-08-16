Сайт Системного Оператора,16 августа 2024 года:

«Конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО), подлежащих строительству на территории технологически необходимой генерации — Юго-Западной части ОЭС Юга, проведен в соответствии с Правилами оптового рынка электрической энергии и мощности. В рамках подготовки к проведению КОМ НГО зарегистрированы 4 условные группы точек поставки, соответствующих генерирующим объектам, — отдельным энергоблокам суммарной установленной мощностью 1435 МВт. В Реестр участников КОМ НГО включены 3 условные ГТП суммарной установленной мощностью 1105 МВт. В отношении одного из зарегистрированных генерирующих объектов заявление на предоставление права участия в торговле мощностью на оптовом рынке не подавалось. В период подачи ценовых заявок 14–15 августа 2024 года подана 1 ценовая заявка, не соответствующая требованиям распоряжения Правительства Российской Федерации от 05.07.2024 № 1776-р. В связи с отсутствием поданных участниками отбора ценовых заявок, соответствующих требованиям, установленным указанным распоряжением Правительства Российской Федерации, генерирующие объекты, отобранные в КОМ НГО, отсутствуют.»

То же, но простыми словами. Прогноз Системного оператора по ОЭС Юга, зафиксированный в Схеме и Программе Развития(СиПР), утвержденной министерством энергетики в декабре прошлого года: к 2030 году дефицит генерирующих мощностей составит не менее 1 300 МВт. О том, что Системный оператор не ошибся, стало очевидно в июле – веерные отключения в связи с аномальной жарой, нехваткой пропускных возможностей действующих ЛЭП, соединяющих ОЭС Юга с ОЭС Центра и с ОЭС Среднего Поволжья, внеплановые аварии тепловых электростанций, отключение энергоблока Ростовской АЭС, «выпадение» из-за штиля ветроэлектростанций, планово-предупредительные ремонты – все сошлось в одной точке с крайне грустными последствиями. Новые электростанции Югу не просто необходимы – они необходимы срочно, но на конкурс по их строительству просто никто не явился, поскольку заявленная правительством стоимость не устраивает ни одну энергетическую компанию России. В мае этого года ровно такая же ситуация возникла при проведении КОМ НГО на строительство новых электростанций на юге Сибири, причины были теми же. Стоимость оборудования для электростанций растет на десятки процентов, растут котировки на Лондонской бирже металлов, которые, по мнению нашего глубоко уважаемого и зело почитаемого министерства финансов, являются базой для определения налогов, с осени 2022 года действует невиданный нигде в мире акцизный налог на жидкую сталь (огромная благодарность за право удивить планету – нынешнему министру обороны, который был инициатором этого чуда чудного и дива дивного). И – продолжает действовать ФЗ-35, Закон об электроэнергетике 2003 года выпуска. КОМы, ДПМы – с нами. А 1 700 МВт новой генерации для Сибири и 1 435 МВт новой генерации для Юга – не с нами.

Для всех тех, кому происходящее нравится, кто считает это совершенно нормальным, напоминаю незыблемое: ИНФРАСТРУКТУРА ПЛЕННЫХ НЕ БЕРЕТ.

Потому ровно один вопрос: нам ехать или шашечки? Судя по тому, что отменять к чертовой матери ФЗ-35 никто не собирается – шашечки. Будет он оставаться в силе и дальше – приедем. Но не по нужному адресу, а в тупичок Гнилых Объедков.

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Борис Марцинкевич

Комментарий редакции

Основные тезисы статьи:

1. Конкурентный отбор мощности новых генерирующих объектов (КОМ НГО) для Юго-Западной части ОЭС Юга не состоялся.

2. Прогноз Системного оператора: к 2030 году дефицит генерирующих мощностей в ОЭС Юга составит не менее 1300 МВт.

3. Летом 2024 года произошли веерные отключения из-за комплекса проблем с энергоснабжением.

4. Новые электростанции срочно необходимы Югу, но на конкурс по их строительству никто не явился.

5. Аналогичная ситуация произошла в мае 2024 года при проведении КОМ НГО для юга Сибири.

6. Причины отсутствия заявок: рост стоимости оборудования, повышение котировок на бирже металлов, введение акцизного налога на жидкую сталь.

7. Продолжает действовать устаревший Закон об электроэнергетике 2003 года (ФЗ-35).

Вывод:

Автор статьи критикует текущую ситуацию в энергетической отрасли России. Он указывает на серьезные проблемы с обеспечением необходимых генерирующих мощностей в ОЭС Юга и Сибири. Основная причина, по мнению автора, заключается в несоответствии действующего законодательства (в частности, ФЗ-35) и экономических условий реальным потребностям отрасли. Автор подчеркивает urgency ситуации, используя метафору "ехать или шашечки", где "ехать" означает принятие необходимых мер для решения проблемы, а "шашечки" – формальное соблюдение устаревших правил. Он предупреждает, что если ситуация не изменится, энергетическая инфраструктура страны может оказаться в серьезном кризисе.

Расширенный вывод:

Реформа электроэнергетики, проведенная в начале 2000-х годов под руководством Чубайса, привела к серьезным проблемам в отрасли, которые сохраняются и усугубляются до сих пор. Внедренные рыночные механизмы оказались неэффективными для решения стратегических задач развития энергетической инфраструктуры страны.

Текущая ситуация демонстрирует, что чисто рыночный подход в энергетике приводит к перекосам в развитии отрасли. В экономически привлекательных регионах наблюдается избыток частных игроков, в то время как менее прибыльные, но стратегически важные территории страдают от недостатка инвестиций и развития. Это создает риски для энергетической безопасности страны и ставит под угрозу благополучие граждан в отдельных регионах.

Принцип "инфраструктура пленных не берет" подчеркивает критическую важность энергетики для жизнеобеспечения и развития всех территорий страны, вне зависимости от их коммерческой привлекательности.

В сложившихся условиях необходимы фундаментальные изменения в законодательстве, регулирующем энергетическую отрасль. Эти изменения должны быть направлены на приведение правовой базы в соответствие с объективными потребностями государства и общества в целом. Возможно, потребуется пересмотр баланса между рыночными механизмами и государственным регулированием в пользу последнего, особенно в вопросах стратегического планирования и развития энергетической инфраструктуры.

Такие изменения могут затронуть интересы некоторых частных компаний, но они необходимы для обеспечения энергетической безопасности, равномерного развития регионов и защиты интересов большинства граждан страны. Без кардинальных изменений в подходе к управлению и развитию энергетической отрасли Россия рискует столкнуться с серьезными проблемами в обеспечении своих энергетических потребностей в ближайшем будущем.