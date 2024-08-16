С 10 по 16 августа т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных БпЛА.

Кроме того, поражены: топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников.

▫️ Подразделения группировки войск «Север» отражают попытки вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации на Курском направлении. Ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии. Пресечены попытки подхода резервов противника.

На Волчанском и Липцовском направлениях поражена живая сила и техника двух механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны. Отражены четыре контратаки штурмовых групп ВСУ.

В целом за неделю потери противника в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 2765 военнослужащих, 33 танка, 221 боевая бронированная машина, в том числе 13 боевых машин пехоты «Bradley» производства США и восемь бронетранспортеров «Stryker» производства США, а также 117 автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены: семь пусковых установок реактивных систем залпового огня и 34 орудия полевой артиллерии. Уничтожены три самоходные огневые установки зенитных ракетных комплексов «Patriot» производства США и «Бук-М1», а также четыре станции радиоэлектронной борьбы.

▫️ В течение недели подразделения группировки войск «Запад» занимали более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили 12 контратак подразделений ВСУ.

Противник потерял до 3450 военнослужащих, шесть танков, 18 боевых бронированных машин, в том числе девять бронетранспортеров М113 производства США и 34 автомобиля.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 36 орудий полевой артиллерии, из них пятнадцать 155-мм самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства США, Германии и Польши. Уничтожены четыре станции радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 полевых склада боеприпасов.

▫️ Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, трех штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны. Отражены четыре контратаки штурмовых групп противника.

ВСУ потеряли до 3825 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 50 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три полевых склада боеприпасов.

▫️ В результате активных действий подразделений группировки войск «Центр» освобождены населенные пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка Донецкой Народной Республики.

Нанесено поражение формированиям четырех механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны. Отражены 20 контратак подразделений противника.

За неделю на данном направлении потери противника составили до 3195 военнослужащих, четыре танка, из них два М1А1 «Abrams» производства США, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля и 29 орудий полевой артиллерии.

▫️ Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны. Отразили восемь контратак штурмовых групп ВСУ.

Противник потерял до 770 военнослужащих, 34 автомобиля, 19 орудий полевой артиллерии. Уничтожено восемь полевых складов с боеприпасами.

▫️ Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение формированиям механизированной, пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны.

Потери ВСУ составили до 555 военнослужащих, две боевые машины пехоты, 48 автомобилей, 14 орудий полевой артиллерии, из них шесть 155-мм гаубиц М777 производства США. Уничтожено три станции радиоэлектронной борьбы и восемь полевых складов боеприпасов.

▫️ Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожен истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США.

▫️ Средствами противовоздушной обороны сегодня ночью отражен групповой удар двенадцатью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США по Крымскому мосту. Все ракеты уничтожены.

Кроме того, за неделю сбиты вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, восемь тактических ракет «Точка-У», 11 управляемых авиационных бомб «Hammer» производства Франции и JDAM производства США, четыре зенитные управляемые ракеты ЗРК «Patriot» производства США и «Бук-М1», 70 реактивных снарядов HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства, а также 543 беспилотных летательных аппарата.

▫️ Силами Черноморского флота и ВКС России уничтожены три безэкипажных катера военно-морских сил Украины и один поврежден.

В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих.

▫️ Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 638 самолетов, 279 вертолетов, 30050 беспилотных летательных аппаратов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17307 танков и других боевых бронированных машин, 1406 боевых машин реактивных систем залпового огня, 13295 орудий полевой артиллерии и минометов, 24833 единицы специальной военной автомобильной техники.

Минобороны России