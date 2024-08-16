Новый виток в развитии военно-промышленного комплекса США
Новый виток в развитии военно-промышленного комплекса США
Американская компания Anduril (https://www.anduril.com/) анонсировала амбициозный проект (https://www.twz.com/air/hyperscale-weapons-factory-vision-outlined-by-anduril) "гипермасштабного" оборонного завода:
• Цель: массовое производство беспилотников, подводных аппаратов и другого высокотехнологичного вооружения
• Инвестиции: 1,5 млрд долларов
• Площадь: более 460 000 м²
• Планируемая мощность: десятки тысяч систем в год
Ключевые инновации:
• Использование коммерческих компонентов (до 90%)
• Программно-управляемое производство
• Гибкие производственные линии
Стратегическое видение:
• Переход от "изысканного" оружия к более дешевому и массовому
• Фокус на автономные системы, знакомые по конфликту на Украине
• Планы по увеличению размеров, мощности и дальности действия систем
Геополитический аспект:
• Ориентация на возможные конфликты в Индо-Тихоокеанском регионе
• Стремление США к наращиванию военного потенциала через массовое производство
Этот проект может значительно усилить военные возможности США и их союзников.
Цитата генерального директора Anduril:
"У нас армия, которая помешана на изысканных, высокотехнологичных и незаменимых системах. Они становятся все более недоступными по стоимости. Сроки их запуска в производство становятся все длиннее и длиннее."
Вывод:
Эта цитата подчеркивает ключевую проблему в текущем подходе США к вооружению:
1)Чрезмерный акцент на сложные и дорогие системы вооружения
2)Увеличение сроков разработки и внедрения новых вооружений
3)Ограниченная гибкость оборонной промышленности
Проект Anduril направлен на решение этих проблем путем массового производства более доступных и гибких автономных систем. Это может привести к значительным изменениям в стратегии ведения войны и глобальном военном балансе.
Важно понимать:
1. США осознали уязвимость своего подхода к вооружению, основанного на дорогих, сложных системах.
2. Проект Anduril (https://www.anduril.com/) знаменует серьёзный сдвиг в американской военной стратегии: • От единичных высокотехнологичных вооружений к массовому производству • Акцент на автономные системы и беспилотники • Ориентация на быстрое развертывание и гибкость применения
3. Это может существенно изменить характер потенциальных конфликтов: • Увеличение количества автономных систем на поле боя • Возможность быстрого наращивания военного потенциала • Снижение порога применения военной силы из-за уменьшения риска для личного состава
4. Для России это означает необходимость: • Пересмотреть собственные подходы к разработке вооружений • Усилить развитие технологий противодействия массовым автономным системам • Укреплять свой военно-промышленный комплекс с учетом новых вызовов
https://t.me/darpaandcia/262 – цинк
Комментарий редакции
Основные тезисы статьи:
1. Компания Anduril планирует создать "гипермасштабный" оборонный завод с инвестициями 1,5 млрд долларов.
2. Цель проекта – массовое производство беспилотников, подводных аппаратов и другого высокотехнологичного вооружения.
3. Ключевые инновации: использование коммерческих компонентов, программно-управляемое производство, гибкие производственные линии.
4. Стратегическое видение: переход от дорогого "изысканного" оружия к более дешевому и массовому.
5. Геополитический аспект: ориентация на возможные конфликты в Индо-Тихоокеанском регионе.
6. Проект направлен на решение проблем текущего подхода США к вооружению: чрезмерный акцент на сложные системы, длительные сроки разработки, ограниченная гибкость.
Вывод:
Проект Anduril представляет собой значительный сдвиг в стратегии военно-промышленного комплекса США. Он направлен на преодоление недостатков текущего подхода, основанного на дорогих и сложных системах вооружения, путем массового производства более доступных и гибких автономных систем. Это может привести к существенным изменениям в характере ведения войны, увеличению количества автономных систем на поле боя и потенциальному изменению глобального военного баланса. Для России это означает необходимость пересмотра собственных подходов к разработке вооружений и усиления развития технологий противодействия массовым автономным системам.